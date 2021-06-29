https://ria.ru/20210629/obse-1739012197.html
Конференцию ОБСЕ по обзору безопасности отменили
Конференцию ОБСЕ по обзору безопасности отменили - РИА Новости, 29.06.2021
Конференцию ОБСЕ по обзору безопасности отменили
Ежегодная конференция ОБСЕ по обзору безопасности 2021 не состоится во вторник из-за недостижения консенсуса по ее проведению, заявила действующий председатель... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:06
2021-06-29T11:06
2021-06-29T11:11
анн линде (мид швеции)
обсе
в мире
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ВЕНА, 29 июн - РИА Новости. Ежегодная конференция ОБСЕ по обзору безопасности 2021 не состоится во вторник из-за недостижения консенсуса по ее проведению, заявила действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде.По ее словам, диалог является центральным инструментом ОБСЕ, в особенности во времена конфликтов в регионе организации."По этой причине в особенности вызывает сожаление тот факт, что мы сегодня не проводим Ежегодную конференцию ОБСЕ по обзору безопасности 2021, как планировалось. Несмотря на усилия шведского председательства и других, мы не смогли достичь консенсуса по проведению этой флагманской конференции", - сказала Линде на пресс-конференции."Позвольте заверить вас, что мы продолжим делать все возможное, чтобы провести конференцию как можно скорее", - добавила она.
https://radiosputnik.ria.ru/20210624/esminets-1738461669.html
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анн линде (мид швеции), обсе, в мире
Конференцию ОБСЕ по обзору безопасности отменили
11:06 29.06.2021 (обновлено: 11:11 29.06.2021)
Конференцию ОБСЕ по обзору безопасности отменили из-за отсутствия консенсуса