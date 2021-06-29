https://ria.ru/20210629/obse-1739012197.html

Конференцию ОБСЕ по обзору безопасности отменили

Конференцию ОБСЕ по обзору безопасности отменили - РИА Новости, 29.06.2021

Конференцию ОБСЕ по обзору безопасности отменили

Ежегодная конференция ОБСЕ по обзору безопасности 2021 не состоится во вторник из-за недостижения консенсуса по ее проведению, заявила действующий председатель... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:06

2021-06-29T11:06

2021-06-29T11:11

анн линде (мид швеции)

обсе

в мире

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ВЕНА, 29 июн - РИА Новости. Ежегодная конференция ОБСЕ по обзору безопасности 2021 не состоится во вторник из-за недостижения консенсуса по ее проведению, заявила действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде.По ее словам, диалог является центральным инструментом ОБСЕ, в особенности во времена конфликтов в регионе организации."По этой причине в особенности вызывает сожаление тот факт, что мы сегодня не проводим Ежегодную конференцию ОБСЕ по обзору безопасности 2021, как планировалось. Несмотря на усилия шведского председательства и других, мы не смогли достичь консенсуса по проведению этой флагманской конференции", - сказала Линде на пресс-конференции."Позвольте заверить вас, что мы продолжим делать все возможное, чтобы провести конференцию как можно скорее", - добавила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20210624/esminets-1738461669.html

https://ria.ru/20210626/russkoyazychnye-1738736874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анн линде (мид швеции), обсе, в мире