Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210629/obse-1739012197.html
Конференцию ОБСЕ по обзору безопасности отменили
Конференцию ОБСЕ по обзору безопасности отменили - РИА Новости, 29.06.2021
Конференцию ОБСЕ по обзору безопасности отменили
Ежегодная конференция ОБСЕ по обзору безопасности 2021 не состоится во вторник из-за недостижения консенсуса по ее проведению, заявила действующий председатель... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:06
2021-06-29T11:11
анн линде (мид швеции)
обсе
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731412345_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_4d4aeab6b6327babe445dccafffc370e.jpg
ВЕНА, 29 июн - РИА Новости. Ежегодная конференция ОБСЕ по обзору безопасности 2021 не состоится во вторник из-за недостижения консенсуса по ее проведению, заявила действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде.По ее словам, диалог является центральным инструментом ОБСЕ, в особенности во времена конфликтов в регионе организации."По этой причине в особенности вызывает сожаление тот факт, что мы сегодня не проводим Ежегодную конференцию ОБСЕ по обзору безопасности 2021, как планировалось. Несмотря на усилия шведского председательства и других, мы не смогли достичь консенсуса по проведению этой флагманской конференции", - сказала Линде на пресс-конференции."Позвольте заверить вас, что мы продолжим делать все возможное, чтобы провести конференцию как можно скорее", - добавила она.
https://radiosputnik.ria.ru/20210624/esminets-1738461669.html
https://ria.ru/20210626/russkoyazychnye-1738736874.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731412345_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_ce027e302baa685c295c77102f25bb52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анн линде (мид швеции), обсе, в мире
Конференцию ОБСЕ по обзору безопасности отменили
11:06 29.06.2021 (обновлено: 11:11 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк

Конференцию ОБСЕ по обзору безопасности отменили из-за отсутствия консенсуса

Читать ria.ru в
ВЕНА, 29 июн - РИА Новости. Ежегодная конференция ОБСЕ по обзору безопасности 2021 не состоится во вторник из-за недостижения консенсуса по ее проведению, заявила действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде.
По ее словам, диалог является центральным инструментом ОБСЕ, в особенности во времена конфликтов в регионе организации.
Эсминец Дефендер ВМС Великобритании в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 16:36В мире
Россия обсудит в ОБСЕ вторжение эсминца Defender в свои воды
"По этой причине в особенности вызывает сожаление тот факт, что мы сегодня не проводим Ежегодную конференцию ОБСЕ по обзору безопасности 2021, как планировалось. Несмотря на усилия шведского председательства и других, мы не смогли достичь консенсуса по проведению этой флагманской конференции", - сказала Линде на пресс-конференции.
"Позвольте заверить вас, что мы продолжим делать все возможное, чтобы провести конференцию как можно скорее", - добавила она.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 15:43
Лавров напомнил комиссару ОБСЕ об ущемлении прав русскоязычных на Украине
 
Анн Линде (МИД Швеции)ОБСЕВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:46Штаммы коронавируса могут "ускользать" от иммунитета, заявила Голикова
16:44Голикова рассказала, как долго после COVID-19 сохраняется иммунитет
16:41Мантуров оценил ситуацию с производством вакцин от коронавируса
16:40Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех регионах
16:37Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни
16:35Мишустин поручил контролировать наличие вакцины от COVID-19 в регионах
16:35Работу системы по выдаче сертификатов для вакцинированных восстановили
16:35Врач предположил, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
16:33Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий
16:31В России зафиксировали новый штамм коронавируса "дельта-плюс"
16:31На диспансеризацию переболевших COVID-19 направят дополнительные средства
16:30Прокуратура признала нежелательной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.
16:29Россия находится в неблагоприятной эпидситуации, заявила Голикова
16:28В Минобороны рассказали об учениях в Средиземном море
16:22Мурашко рассказал о надзоре за применением "Спутник Лайт"
16:22Собянин оценил ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
16:20Первым компонентом от коронавируса привили 23 миллиона россиян
16:18Мурашко назвал регионы с высокими темпами вакцинации от коронавируса
16:18Мурашко рассказал, сколько доз вакцин распределили по России
16:17Над странами Балтии начались учения ВВС НАТО
Лента новостейМолния