https://ria.ru/20210629/nepogoda-1738991777.html

В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей

В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей - РИА Новости, 29.06.2021

В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей

Из-за сильного дождя в Москве упали 170 деревьев, в Подмосковье — 108, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T07:38

2021-06-29T07:38

2021-06-29T11:12

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Из-за сильного дождя в Москве упали 170 деревьев, в Подмосковье — 108, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Также в Московском регионе от стихии пострадали 65 машин.В понедельник на Москву обрушился сильный ливень. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с 09:00 и до конца понедельника. Синоптики прогнозировали "суперливень", который принесет до 70 процентов месячной нормы осадков. В итоге из-за дождя частично затопленными оказались несколько станций метро, непогода помешала бесперебойной работе общественного транспорта.Погода в Москве и Подмосковье будет неустойчивой до конца недели из-за циклона, небольшие дожди ожидают каждый день.

https://ria.ru/20210627/iyul-1738784952.html

москва

московская область (подмосковье)

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Раскаты грома и вспышки молний: мощный ливень обрушился на Москву Спасатели предупредили москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 23 метров в секунду. 2021-06-29T07:38 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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москва, московская область (подмосковье), общество