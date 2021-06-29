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В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей - РИА Новости, 29.06.2021
В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
Из-за сильного дождя в Москве упали 170 деревьев, в Подмосковье — 108, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 29.06.2021
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москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Из-за сильного дождя в Москве упали 170 деревьев, в Подмосковье — 108, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Также в Московском регионе от стихии пострадали 65 машин.В понедельник на Москву обрушился сильный ливень. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с 09:00 и до конца понедельника. Синоптики прогнозировали "суперливень", который принесет до 70 процентов месячной нормы осадков. В итоге из-за дождя частично затопленными оказались несколько станций метро, непогода помешала бесперебойной работе общественного транспорта.Погода в Москве и Подмосковье будет неустойчивой до конца недели из-за циклона, небольшие дожди ожидают каждый день.
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москва
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Раскаты грома и вспышки молний: мощный ливень обрушился на Москву
Спасатели предупредили москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 23 метров в секунду.
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москва, московская область (подмосковье), общество
В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
07:38 29.06.2021 (обновлено: 11:12 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПоваленное во время дождя дерево на одной из улиц в Москве
Поваленное во время дождя дерево на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Из-за сильного дождя в Москве упали 170 деревьев, в Подмосковье — 108, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Также в Московском регионе от стихии пострадали 65 машин.
В понедельник на Москву обрушился сильный ливень. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с 09:00 и до конца понедельника.
Синоптики прогнозировали "суперливень", который принесет до 70 процентов месячной нормы осадков. В итоге из-за дождя частично затопленными оказались несколько станций метро, непогода помешала бесперебойной работе общественного транспорта.
Погода в Москве и Подмосковье будет неустойчивой до конца недели из-за циклона, небольшие дожди ожидают каждый день.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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