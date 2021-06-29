https://ria.ru/20210629/nepogoda-1738991777.html
В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей - РИА Новости, 29.06.2021
В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
Из-за сильного дождя в Москве упали 170 деревьев, в Подмосковье — 108, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T07:38
2021-06-29T07:38
2021-06-29T11:12
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738917333_0:263:3174:2048_1920x0_80_0_0_64d5c49c2afecf420eb69fc2f07ed087.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Из-за сильного дождя в Москве упали 170 деревьев, в Подмосковье — 108, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Также в Московском регионе от стихии пострадали 65 машин.В понедельник на Москву обрушился сильный ливень. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с 09:00 и до конца понедельника. Синоптики прогнозировали "суперливень", который принесет до 70 процентов месячной нормы осадков. В итоге из-за дождя частично затопленными оказались несколько станций метро, непогода помешала бесперебойной работе общественного транспорта.Погода в Москве и Подмосковье будет неустойчивой до конца недели из-за циклона, небольшие дожди ожидают каждый день.
https://ria.ru/20210627/iyul-1738784952.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738917333_443:0:3174:2048_1920x0_80_0_0_9e8b76c345c83cff7f8d5a1a7dfb8458.jpg
Раскаты грома и вспышки молний: мощный ливень обрушился на Москву
Спасатели предупредили москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 23 метров в секунду.
2021-06-29T07:38
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), общество
В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
07:38 29.06.2021 (обновлено: 11:12 29.06.2021)
В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей