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В Битцевском парке неизвестный пытался изнасиловать женщину
В Битцевском парке неизвестный пытался изнасиловать женщину - РИА Новости, 29.06.2021
В Битцевском парке неизвестный пытался изнасиловать женщину
Неизвестный под угрозой насилия попытался надругаться над жительницей Москвы в парке "Битцевский лес", но его спугнул случайный прохожий, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T19:03
2021-06-29T19:03
ясенево
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Неизвестный под угрозой насилия попытался надругаться над жительницей Москвы в парке "Битцевский лес", но его спугнул случайный прохожий, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как сообщил собеседник агентства, накануне в правоохранительные органы обратилась жительница Москвы 1981 года рождения. По ее словам, в воскресенье, 27 июня, она отдыхала в природно-историческом парке "Битцевский лес", рядом с ней в это время находился неизвестный (на вид около 45 лет, азиатской внешности, худощавого телосложения и ростом около 1,8 метра). После того, как начался дождь, этот неизвестный помог девушке собрать вещи и они пошли к выходу из парка."Когда пострадавшая и неизвестный зашли глубже в лес, он, под угрозой насилия, хотел надругаться над ней. Испугавшись, женщина согласилась выполнить требования мужчины, но в какой-то момент услышала, что мимо кто-то идет и стала кричать", - сказал собеседник РИА Новости.После этого мужчина убежал с ее вещами, в том числе мобильным телефоном и солнцезащитными очками.По данному факту, уточнил собеседник агентства, начата проверка. Кроме того, по его словам, пострадавшая обращалась в городскую поликлинику в Ясеневе с травмой челюсти, ссадинами и ушибами. Источник не уточнил, как именно женщина получила данные травмы.
https://ria.ru/20210610/iznasilovanie-1736523168.html
https://ria.ru/20210608/metro-1736141951.html
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ясенево, москва, происшествия
В Битцевском парке неизвестный пытался изнасиловать женщину
19:03 29.06.2021
 
© Fotolia / elenashtab0405Природно-исторический парк "Битцевский лес"
Природно-исторический парк Битцевский лес - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Fotolia / elenashtab0405

В Москве в парке "Битцевский лес" неизвестный пытался надругаться над женщиной

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Неизвестный под угрозой насилия попытался надругаться над жительницей Москвы в парке "Битцевский лес", но его спугнул случайный прохожий, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как сообщил собеседник агентства, накануне в правоохранительные органы обратилась жительница Москвы 1981 года рождения. По ее словам, в воскресенье, 27 июня, она отдыхала в природно-историческом парке "Битцевский лес", рядом с ней в это время находился неизвестный (на вид около 45 лет, азиатской внешности, худощавого телосложения и ростом около 1,8 метра). После того, как начался дождь, этот неизвестный помог девушке собрать вещи и они пошли к выходу из парка.
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"Когда пострадавшая и неизвестный зашли глубже в лес, он, под угрозой насилия, хотел надругаться над ней. Испугавшись, женщина согласилась выполнить требования мужчины, но в какой-то момент услышала, что мимо кто-то идет и стала кричать", - сказал собеседник РИА Новости.
После этого мужчина убежал с ее вещами, в том числе мобильным телефоном и солнцезащитными очками.
По данному факту, уточнил собеседник агентства, начата проверка. Кроме того, по его словам, пострадавшая обращалась в городскую поликлинику в Ясеневе с травмой челюсти, ссадинами и ушибами. Источник не уточнил, как именно женщина получила данные травмы.
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