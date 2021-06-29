https://ria.ru/20210629/nasilie-1739107164.html
В Битцевском парке неизвестный пытался изнасиловать женщину
В Битцевском парке неизвестный пытался изнасиловать женщину - РИА Новости, 29.06.2021
В Битцевском парке неизвестный пытался изнасиловать женщину
Неизвестный под угрозой насилия попытался надругаться над жительницей Москвы в парке "Битцевский лес", но его спугнул случайный прохожий, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T19:03
2021-06-29T19:03
2021-06-29T19:03
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Неизвестный под угрозой насилия попытался надругаться над жительницей Москвы в парке "Битцевский лес", но его спугнул случайный прохожий, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как сообщил собеседник агентства, накануне в правоохранительные органы обратилась жительница Москвы 1981 года рождения. По ее словам, в воскресенье, 27 июня, она отдыхала в природно-историческом парке "Битцевский лес", рядом с ней в это время находился неизвестный (на вид около 45 лет, азиатской внешности, худощавого телосложения и ростом около 1,8 метра). После того, как начался дождь, этот неизвестный помог девушке собрать вещи и они пошли к выходу из парка."Когда пострадавшая и неизвестный зашли глубже в лес, он, под угрозой насилия, хотел надругаться над ней. Испугавшись, женщина согласилась выполнить требования мужчины, но в какой-то момент услышала, что мимо кто-то идет и стала кричать", - сказал собеседник РИА Новости.После этого мужчина убежал с ее вещами, в том числе мобильным телефоном и солнцезащитными очками.По данному факту, уточнил собеседник агентства, начата проверка. Кроме того, по его словам, пострадавшая обращалась в городскую поликлинику в Ясеневе с травмой челюсти, ссадинами и ушибами. Источник не уточнил, как именно женщина получила данные травмы.
https://ria.ru/20210610/iznasilovanie-1736523168.html
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ясенево, москва, происшествия
В Битцевском парке неизвестный пытался изнасиловать женщину
В Москве в парке "Битцевский лес" неизвестный пытался надругаться над женщиной
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Неизвестный под угрозой насилия попытался надругаться над жительницей Москвы в парке "Битцевский лес", но его спугнул случайный прохожий, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как сообщил собеседник агентства, накануне в правоохранительные органы обратилась жительница Москвы 1981 года рождения. По ее словам, в воскресенье, 27 июня, она отдыхала в природно-историческом парке "Битцевский лес", рядом с ней в это время находился неизвестный (на вид около 45 лет, азиатской внешности, худощавого телосложения и ростом около 1,8 метра). После того, как начался дождь, этот неизвестный помог девушке собрать вещи и они пошли к выходу из парка.
"Когда пострадавшая и неизвестный зашли глубже в лес, он, под угрозой насилия, хотел надругаться над ней. Испугавшись, женщина согласилась выполнить требования мужчины, но в какой-то момент услышала, что мимо кто-то идет и стала кричать", - сказал собеседник РИА Новости.
После этого мужчина убежал с ее вещами, в том числе мобильным телефоном и солнцезащитными очками.
По данному факту, уточнил собеседник агентства, начата проверка. Кроме того, по его словам, пострадавшая обращалась в городскую поликлинику в Ясеневе
с травмой челюсти, ссадинами и ушибами. Источник не уточнил, как именно женщина получила данные травмы.