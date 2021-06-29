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Посольство Палестины в Ливане осудило нападение на корреспондента Sputnik
Посольство Палестины в Ливане осудило нападение на корреспондента Sputnik - РИА Новости, 29.06.2021
Посольство Палестины в Ливане осудило нападение на корреспондента Sputnik
Нападение на корреспондента агентства Sputnik - неприемлемое происшествие, кто бы ни был в этом виноват, посольство Палестины в Бейруте сожалеет о случившемся,... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:43
2021-06-29T12:43
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БЕЙРУТ, 29 июн - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Нападение на корреспондента агентства Sputnik - неприемлемое происшествие, кто бы ни был в этом виноват, посольство Палестины в Бейруте сожалеет о случившемся, заявил РИА Новости представитель палестинского диппредставительства.В понедельник вечером корреспондент Sputnik Абед Аль-Бай сообщил, что во время съемки демонстрации в районе посольства Палестины на него напали сторонники движения "Фатх" и попытались отобрать камеру. По словам самого корреспондента, группа людей начала бить его по голове и по телу, несмотря на то, что пострадавший объяснил, что он журналист.На данный момент Аль-Бай чувствует себя хорошо."Демонстрация проходила в районе посольства, но не напротив него. Насколько нам известно, было столкновение сторонников и противников Палестины. Но в любом случае до прояснения ситуации с нападением на вашего корреспондента мы бы хотели выразить сожаление в связи с произошедшим и уверены, что случившееся - исключительное недоразумение. Мы против каких либо агрессивных действий в отношении журналистов, а Россия - исторический друг Палестины, и российские СМИ в том числе. Мы приносим извинения, в связи с ситуацией в принципе, не зная даже кто нападавший и кто пострадавший", - сказал собеседник агентства.Представитель посольства также выразил пожелание познакомиться с Аль-Баем, пригласив его в посольство, чтобы лично принести извинения корреспонденту в связи с инцидентом во время акции, связанной с палестинским вопросом.Ранее представитель политического департамента движения "Фатх" в Ливане Махмуд Саид заявил РИА Новости, что руководство движения постарается разобраться в происшествии, заявив о неприемлемости какого либо притеснения журналистов во время выполнения их профессионального долга. Саид также не исключил, что нападение на журналиста дело рук провокаторов, которые пытаются дискредитировать репутацию "Фатх" и палестинского руководства.
https://ria.ru/20210501/zakharova-1730836358.html
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Кадры нападения на корреспондента Sputnik в Бейруте
Корреспондента российского агентства Sputnik Абеда Аль-Бай в Бейруте избили на акции сторонников движения "Фатх". Журналист снимал у посольства Палестины митинг в поддержку президента автономии Махмуда Аббаса.
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sputnik, фатх, палестина, ливан, в мире
Посольство Палестины в Ливане осудило нападение на корреспондента Sputnik
12:43 29.06.2021
 

Посольство Палестины в Ливане назвало нападение на корреспондента Sputnik неприемлемым

Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 29 июн - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Нападение на корреспондента агентства Sputnik - неприемлемое происшествие, кто бы ни был в этом виноват, посольство Палестины в Бейруте сожалеет о случившемся, заявил РИА Новости представитель палестинского диппредставительства.
В понедельник вечером корреспондент Sputnik Абед Аль-Бай сообщил, что во время съемки демонстрации в районе посольства Палестины на него напали сторонники движения "Фатх" и попытались отобрать камеру. По словам самого корреспондента, группа людей начала бить его по голове и по телу, несмотря на то, что пострадавший объяснил, что он журналист.
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На данный момент Аль-Бай чувствует себя хорошо.
"Демонстрация проходила в районе посольства, но не напротив него. Насколько нам известно, было столкновение сторонников и противников Палестины. Но в любом случае до прояснения ситуации с нападением на вашего корреспондента мы бы хотели выразить сожаление в связи с произошедшим и уверены, что случившееся - исключительное недоразумение. Мы против каких либо агрессивных действий в отношении журналистов, а Россия - исторический друг Палестины, и российские СМИ в том числе. Мы приносим извинения, в связи с ситуацией в принципе, не зная даже кто нападавший и кто пострадавший", - сказал собеседник агентства.
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Представитель посольства также выразил пожелание познакомиться с Аль-Баем, пригласив его в посольство, чтобы лично принести извинения корреспонденту в связи с инцидентом во время акции, связанной с палестинским вопросом.
Ранее представитель политического департамента движения "Фатх" в Ливане Махмуд Саид заявил РИА Новости, что руководство движения постарается разобраться в происшествии, заявив о неприемлемости какого либо притеснения журналистов во время выполнения их профессионального долга. Саид также не исключил, что нападение на журналиста дело рук провокаторов, которые пытаются дискредитировать репутацию "Фатх" и палестинского руководства.
 
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