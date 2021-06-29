https://ria.ru/20210629/napadenie-1739029400.html

Посольство Палестины в Ливане осудило нападение на корреспондента Sputnik

Посольство Палестины в Ливане осудило нападение на корреспондента Sputnik - РИА Новости, 29.06.2021

Посольство Палестины в Ливане осудило нападение на корреспондента Sputnik

Нападение на корреспондента агентства Sputnik - неприемлемое происшествие, кто бы ни был в этом виноват, посольство Палестины в Бейруте сожалеет о случившемся,... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T12:43

2021-06-29T12:43

2021-06-29T12:43

sputnik

фатх

палестина

ливан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739004609_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c609b4dd55601f02a04ef8c944f6796c.jpg

БЕЙРУТ, 29 июн - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Нападение на корреспондента агентства Sputnik - неприемлемое происшествие, кто бы ни был в этом виноват, посольство Палестины в Бейруте сожалеет о случившемся, заявил РИА Новости представитель палестинского диппредставительства.В понедельник вечером корреспондент Sputnik Абед Аль-Бай сообщил, что во время съемки демонстрации в районе посольства Палестины на него напали сторонники движения "Фатх" и попытались отобрать камеру. По словам самого корреспондента, группа людей начала бить его по голове и по телу, несмотря на то, что пострадавший объяснил, что он журналист.На данный момент Аль-Бай чувствует себя хорошо."Демонстрация проходила в районе посольства, но не напротив него. Насколько нам известно, было столкновение сторонников и противников Палестины. Но в любом случае до прояснения ситуации с нападением на вашего корреспондента мы бы хотели выразить сожаление в связи с произошедшим и уверены, что случившееся - исключительное недоразумение. Мы против каких либо агрессивных действий в отношении журналистов, а Россия - исторический друг Палестины, и российские СМИ в том числе. Мы приносим извинения, в связи с ситуацией в принципе, не зная даже кто нападавший и кто пострадавший", - сказал собеседник агентства.Представитель посольства также выразил пожелание познакомиться с Аль-Баем, пригласив его в посольство, чтобы лично принести извинения корреспонденту в связи с инцидентом во время акции, связанной с палестинским вопросом.Ранее представитель политического департамента движения "Фатх" в Ливане Махмуд Саид заявил РИА Новости, что руководство движения постарается разобраться в происшествии, заявив о неприемлемости какого либо притеснения журналистов во время выполнения их профессионального долга. Саид также не исключил, что нападение на журналиста дело рук провокаторов, которые пытаются дискредитировать репутацию "Фатх" и палестинского руководства.

https://ria.ru/20210501/zakharova-1730836358.html

https://ria.ru/20210430/kirgiziya-1730648251.html

палестина

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры нападения на корреспондента Sputnik в Бейруте Корреспондента российского агентства Sputnik Абеда Аль-Бай в Бейруте избили на акции сторонников движения "Фатх". Журналист снимал у посольства Палестины митинг в поддержку президента автономии Махмуда Аббаса. 2021-06-29T12:43 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sputnik, фатх, палестина, ливан, в мире