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В Москве возбудили дело после нападения на съемочную группу ВГТРК
В Москве возбудили дело после нападения на съемочную группу ВГТРК - РИА Новости, 29.06.2021
В Москве возбудили дело после нападения на съемочную группу ВГТРК
В Москве после нападения на съемочную группу ВГТРК возбудили уголовное дело, рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:31
2021-06-29T12:31
2021-06-29T13:31
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вгтрк
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Москве после нападения на съемочную группу ВГТРК возбудили уголовное дело, рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По данным следствия, 3 июня мужчина в квартире дома на Ломоносовском проспекте "применил силу" к сотрудникам телеканала "Россия-1" и "принуждал их отказаться от расследования". Журналисты в итоге получили травмы.Как сообщается на платформе "Смотрим", съемочную группу избили квартирные рейдеры: Анастасия Полукеева работала над репортажем, "однако главные действующие лица категорически не захотели "светиться" на телевидении и пошли врукопашную".По данным следствия, 3 июня мужчина в квартире дома на Ломоносовском проспекте "применил силу" к сотрудникам телеканала "Россия-1" и "принуждал их отказаться от расследования". Журналисты в итоге получили травмы.Подозреваемого удалось задержать бойцам СОБР.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), вгтрк, москва, происшествия
В Москве возбудили дело после нападения на съемочную группу ВГТРК
12:31 29.06.2021 (обновлено: 13:31 29.06.2021)
В Москве завели дело после нападения на съемочную группу ВГТРК во время съемки сюжета
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
В Москве
после нападения на съемочную группу ВГТРК
возбудили уголовное дело, рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова
.
По данным следствия, 3 июня мужчина в квартире дома на Ломоносовском проспекте "применил силу" к сотрудникам телеканала "Россия-1" и "принуждал их отказаться от расследования". Журналисты в итоге получили травмы.
Как сообщается на платформе "Смотрим", съемочную группу избили квартирные рейдеры: Анастасия Полукеева работала над репортажем, "однако главные действующие лица категорически не захотели "светиться" на телевидении и пошли врукопашную".
По данным следствия, 3 июня мужчина в квартире дома на Ломоносовском проспекте "применил силу" к сотрудникам телеканала "Россия-1" и "принуждал их отказаться от расследования". Журналисты в итоге получили травмы.
Подозреваемого удалось задержать бойцам СОБР.