https://ria.ru/20210629/napadenie-1739027670.html

В Москве возбудили дело после нападения на съемочную группу ВГТРК

В Москве возбудили дело после нападения на съемочную группу ВГТРК - РИА Новости, 29.06.2021

В Москве возбудили дело после нападения на съемочную группу ВГТРК

В Москве после нападения на съемочную группу ВГТРК возбудили уголовное дело, рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T12:31

2021-06-29T12:31

2021-06-29T13:31

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вгтрк

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574119962_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_f7a206d3a6ad654dc514bce5752340f2.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Москве после нападения на съемочную группу ВГТРК возбудили уголовное дело, рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По данным следствия, 3 июня мужчина в квартире дома на Ломоносовском проспекте "применил силу" к сотрудникам телеканала "Россия-1" и "принуждал их отказаться от расследования". Журналисты в итоге получили травмы.Как сообщается на платформе "Смотрим", съемочную группу избили квартирные рейдеры: Анастасия Полукеева работала над репортажем, "однако главные действующие лица категорически не захотели "светиться" на телевидении и пошли врукопашную".По данным следствия, 3 июня мужчина в квартире дома на Ломоносовском проспекте "применил силу" к сотрудникам телеканала "Россия-1" и "принуждал их отказаться от расследования". Журналисты в итоге получили травмы.Подозреваемого удалось задержать бойцам СОБР.

https://ria.ru/20210604/napadenie-1735596395.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), вгтрк, москва, происшествия