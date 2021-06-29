Эксперт оценил исследование о новом способе заражения коронавирусом
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Эксперт заявил об отсутствии доказательств повышенной заражаемости нового штамма коронавируса
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Нет доказательств, что мутация коронавируса, обладающая способностью по-новому заражать людей, окажется жизнеспособной, а новый путь заражения станет активнее классического, заявил РИА Новости руководитель екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.
Ранее в журнале Cell Reports появилась информация, что ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других научных организаций США выявили у коронавируса способность по-новому заражать людей. При обычном механизме с помощью спайкового белка вирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в нее, но, как выяснили специалисты, благодаря мутации коронавирус может не использовать рецепторы ACE2.
"Не доказано, что подобная мутация будет более жизнеспособной и что этот путь как-то более активен по сравнению с классическим", - сказал Семенов.
Как он отметил, ученые не доказали, что вакцины не будут нейтрализовывать этот штамм, потому что сейчас они нейтрализуют и альфа, и бета, и гамма, и дельта-штаммы. По словам Семенова, не факт, что новый вариант будет попадать в клетку через какие-то другие пути.
Сократить шансы на распространение этой мутации можно, если привиться от коронавируса как можно скорее и прекратить циркуляцию вируса в популяции, подчеркнул Семенов.
"В любом случае это аргумент в пользу того, что надо как можно скорее прививаться, чтобы избежать контакта с этим новым вариантом коронавируса, от которого мы все можем получить очень много проблем", - уточнил ученый.