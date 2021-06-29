https://ria.ru/20210629/mutatsiya-1739011429.html

Эксперт оценил исследование о новом способе заражения коронавирусом

Эксперт оценил исследование о новом способе заражения коронавирусом - РИА Новости, 29.06.2021

Эксперт оценил исследование о новом способе заражения коронавирусом

Нет доказательств, что мутация коронавируса, обладающая способностью по-новому заражать людей, окажется жизнеспособной, а новый путь заражения станет активнее... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:02

2021-06-29T11:02

2021-06-29T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сша

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Нет доказательств, что мутация коронавируса, обладающая способностью по-новому заражать людей, окажется жизнеспособной, а новый путь заражения станет активнее классического, заявил РИА Новости руководитель екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.Ранее в журнале Cell Reports появилась информация, что ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других научных организаций США выявили у коронавируса способность по-новому заражать людей. При обычном механизме с помощью спайкового белка вирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в нее, но, как выяснили специалисты, благодаря мутации коронавирус может не использовать рецепторы ACE2.Как он отметил, ученые не доказали, что вакцины не будут нейтрализовывать этот штамм, потому что сейчас они нейтрализуют и альфа, и бета, и гамма, и дельта-штаммы. По словам Семенова, не факт, что новый вариант будет попадать в клетку через какие-то другие пути.Сократить шансы на распространение этой мутации можно, если привиться от коронавируса как можно скорее и прекратить циркуляцию вируса в популяции, подчеркнул Семенов."В любом случае это аргумент в пользу того, что надо как можно скорее прививаться, чтобы избежать контакта с этим новым вариантом коронавируса, от которого мы все можем получить очень много проблем", - уточнил ученый.

https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739008098.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сша