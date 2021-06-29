Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/mutatsiya-1739011429.html
Эксперт оценил исследование о новом способе заражения коронавирусом
Эксперт оценил исследование о новом способе заражения коронавирусом - РИА Новости, 29.06.2021
Эксперт оценил исследование о новом способе заражения коронавирусом
Нет доказательств, что мутация коронавируса, обладающая способностью по-новому заражать людей, окажется жизнеспособной, а новый путь заражения станет активнее... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:02
2021-06-29T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603846812_0:53:1563:932_1920x0_80_0_0_42c5682cff38ae49f93f21945b80cfcd.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Нет доказательств, что мутация коронавируса, обладающая способностью по-новому заражать людей, окажется жизнеспособной, а новый путь заражения станет активнее классического, заявил РИА Новости руководитель екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.Ранее в журнале Cell Reports появилась информация, что ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других научных организаций США выявили у коронавируса способность по-новому заражать людей. При обычном механизме с помощью спайкового белка вирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в нее, но, как выяснили специалисты, благодаря мутации коронавирус может не использовать рецепторы ACE2.Как он отметил, ученые не доказали, что вакцины не будут нейтрализовывать этот штамм, потому что сейчас они нейтрализуют и альфа, и бета, и гамма, и дельта-штаммы. По словам Семенова, не факт, что новый вариант будет попадать в клетку через какие-то другие пути.Сократить шансы на распространение этой мутации можно, если привиться от коронавируса как можно скорее и прекратить циркуляцию вируса в популяции, подчеркнул Семенов."В любом случае это аргумент в пользу того, что надо как можно скорее прививаться, чтобы избежать контакта с этим новым вариантом коронавируса, от которого мы все можем получить очень много проблем", - уточнил ученый.
https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739008098.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603846812_0:0:1265:948_1920x0_80_0_0_c1f29851fd4123b2abb51892b032e0fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сша
Эксперт оценил исследование о новом способе заражения коронавирусом
11:02 29.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкПроизводство препарата "Ковид-глобулин" на основе плазмы крови переболевших COVID-19
Производство препарата Ковид-глобулин на основе плазмы крови переболевших COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех
Перейти в фотобанк

Эксперт заявил об отсутствии доказательств повышенной заражаемости нового штамма коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Нет доказательств, что мутация коронавируса, обладающая способностью по-новому заражать людей, окажется жизнеспособной, а новый путь заражения станет активнее классического, заявил РИА Новости руководитель екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.
Ранее в журнале Cell Reports появилась информация, что ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других научных организаций США выявили у коронавируса способность по-новому заражать людей. При обычном механизме с помощью спайкового белка вирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в нее, но, как выяснили специалисты, благодаря мутации коронавирус может не использовать рецепторы ACE2.
"Не доказано, что подобная мутация будет более жизнеспособной и что этот путь как-то более активен по сравнению с классическим", - сказал Семенов.
Как он отметил, ученые не доказали, что вакцины не будут нейтрализовывать этот штамм, потому что сейчас они нейтрализуют и альфа, и бета, и гамма, и дельта-штаммы. По словам Семенова, не факт, что новый вариант будет попадать в клетку через какие-то другие пути.
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
10:41Распространение коронавируса
Ученые впервые описали случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
Сократить шансы на распространение этой мутации можно, если привиться от коронавируса как можно скорее и прекратить циркуляцию вируса в популяции, подчеркнул Семенов.
"В любом случае это аргумент в пользу того, что надо как можно скорее прививаться, чтобы избежать контакта с этим новым вариантом коронавируса, от которого мы все можем получить очень много проблем", - уточнил ученый.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:44Голикова рассказала, как долго после COVID-19 сохраняется иммунитет
16:41Мантуров оценил ситуацию с производством вакцин от коронавируса
16:40Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех регионах
16:37Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни
16:35Мишустин поручил контролировать наличие вакцины от COVID-19 в регионах
16:35Работу системы по выдаче сертификатов для вакцинированных восстановили
16:35Врач предположил, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
16:33Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий
16:31В России зафиксировали новый штамм коронавируса "дельта-плюс"
16:31На диспансеризацию переболевших COVID-19 направят дополнительные средства
16:30Прокуратура признала нежелательной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.
16:29Россия находится в неблагоприятной эпидситуации, заявила Голикова
16:28В Минобороны рассказали об учениях в Средиземном море
16:22Мурашко рассказал о надзоре за применением "Спутник Лайт"
16:22Собянин оценил ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
16:20Первым компонентом от коронавируса привили 23 миллиона россиян
16:18Мурашко назвал регионы с высокими темпами вакцинации от коронавируса
16:18Мурашко рассказал, сколько доз вакцин распределили по России
16:17Над странами Балтии начались учения ВВС НАТО
16:16Собянин завил о росте числа смертей от COVID-19 в московских клиниках
Лента новостейМолния