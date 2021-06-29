https://ria.ru/20210629/murashko-1739069471.html

Мурашко рассказал, сколько доз вакцин распределили по России

Мурашко рассказал, сколько доз вакцин распределили по России - РИА Новости, 29.06.2021

Мурашко рассказал, сколько доз вакцин распределили по России

Порядка 32 миллионов комплектов доз вакцин от коронавируса распределено в России, поставки идут в ежедневном режиме, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:18

2021-06-29T16:18

2021-06-29T16:34

михаил мурашко

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Порядка 32 миллионов комплектов доз вакцин от коронавируса распределено в России, поставки идут в ежедневном режиме, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."На фоне возрастающего спроса на вакцинацию также и с регионами отрабатывается увеличение пунктов вакцинации. Сегодня их общее количество составляет уже почти 10 тысяч, с учетом задействованных мобильных бригад эта цифра увеличивается еще на 5 тысяч единиц. Исходя из численности населения, которое мы планировали привить, сегодня распределено уже 32 миллиона комплектов доз, и поставка идет в ежедневном режиме",- сообщил Мурашко на президиуме координационного совета.

https://ria.ru/20210629/vaktsina-1739070679.html

россия

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2021

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михаил мурашко, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество