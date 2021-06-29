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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/murashko-1739069471.html
Мурашко рассказал, сколько доз вакцин распределили по России
Мурашко рассказал, сколько доз вакцин распределили по России - РИА Новости, 29.06.2021
Мурашко рассказал, сколько доз вакцин распределили по России
Порядка 32 миллионов комплектов доз вакцин от коронавируса распределено в России, поставки идут в ежедневном режиме, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:18
2021-06-29T16:34
михаил мурашко
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Порядка 32 миллионов комплектов доз вакцин от коронавируса распределено в России, поставки идут в ежедневном режиме, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."На фоне возрастающего спроса на вакцинацию также и с регионами отрабатывается увеличение пунктов вакцинации. Сегодня их общее количество составляет уже почти 10 тысяч, с учетом задействованных мобильных бригад эта цифра увеличивается еще на 5 тысяч единиц. Исходя из численности населения, которое мы планировали привить, сегодня распределено уже 32 миллиона комплектов доз, и поставка идет в ежедневном режиме",- сообщил Мурашко на президиуме координационного совета.
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михаил мурашко, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество
Мурашко рассказал, сколько доз вакцин распределили по России
16:18 29.06.2021 (обновлено: 16:34 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Мурашко заявил, что 32 миллиона комплектов доз вакцин распределили по России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Порядка 32 миллионов комплектов доз вакцин от коронавируса распределено в России, поставки идут в ежедневном режиме, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"На фоне возрастающего спроса на вакцинацию также и с регионами отрабатывается увеличение пунктов вакцинации. Сегодня их общее количество составляет уже почти 10 тысяч, с учетом задействованных мобильных бригад эта цифра увеличивается еще на 5 тысяч единиц. Исходя из численности населения, которое мы планировали привить, сегодня распределено уже 32 миллиона комплектов доз, и поставка идет в ежедневном режиме",- сообщил Мурашко на президиуме координационного совета.
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