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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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Собянин рассказал о большом числе новых случаев заболевания COVID-19
Собянин рассказал о большом числе новых случаев заболевания COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021
Собянин рассказал о большом числе новых случаев заболевания COVID-19
РИА Новости. СОБЯНИН: В МОСКВЕ СОХРАНЯЕТСЯ ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ВСЕ БОЛЬШЕ РИА Новости, 29.06.2021
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Собянин рассказал о большом числе новых случаев заболевания COVID-19
16:14 29.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
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Мэр Москвы рассказал о большом числе новых случаев заболевания COVID-19

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