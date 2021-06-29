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Собянин рассказал о большом числе новых случаев заболевания COVID-19
Собянин рассказал о большом числе новых случаев заболевания COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021
Собянин рассказал о большом числе новых случаев заболевания COVID-19
РИА Новости. СОБЯНИН: В МОСКВЕ СОХРАНЯЕТСЯ ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ВСЕ БОЛЬШЕ РИА Новости, 29.06.2021
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Собянин рассказал о большом числе новых случаев заболевания COVID-19
Мэр Москвы рассказал о большом числе новых случаев заболевания COVID-19