https://ria.ru/20210629/moshenniki-1739060149.html

В Челябинске предупредили о мошенниках, "продающих" вакцины от COVID

В Челябинске предупредили о мошенниках, "продающих" вакцины от COVID - РИА Новости, 29.06.2021

В Челябинске предупредили о мошенниках, "продающих" вакцины от COVID

Министерство здравоохранения Челябинской области предупреждает руководителей предприятий о мошенниках, рассылающих письма о необходимости приобретения вакцины... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T15:30

2021-06-29T15:30

2021-06-29T15:30

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн – РИА Новости. Министерство здравоохранения Челябинской области предупреждает руководителей предприятий о мошенниках, рассылающих письма о необходимости приобретения вакцины от COVID-19, и подчеркивает, что вакцинация бесплатна."Зафиксирована рассылка мошеннических писем на имя руководителей предприятий с поддельной подписью министра здравоохранения региона, о необходимости приобретения вакцины от COVID-19", - сообщила пресс-служба минздрава.Министерство здравоохранения к данной рассылке не имеет отношения, подчеркивает пресс-служба.Вся вакцина предоставляется за счёт федерального бюджета, приходит в регион отдельными партиями по разнарядке от Минздрава РФ и является бесплатной, добавляет региональное министерство.

https://ria.ru/20210629/moshenniki-1738988554.html

россия

челябинская область

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, челябинская область