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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/moshenniki-1739060149.html
В Челябинске предупредили о мошенниках, "продающих" вакцины от COVID
В Челябинске предупредили о мошенниках, "продающих" вакцины от COVID - РИА Новости, 29.06.2021
В Челябинске предупредили о мошенниках, "продающих" вакцины от COVID
Министерство здравоохранения Челябинской области предупреждает руководителей предприятий о мошенниках, рассылающих письма о необходимости приобретения вакцины... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:30
2021-06-29T15:30
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн – РИА Новости. Министерство здравоохранения Челябинской области предупреждает руководителей предприятий о мошенниках, рассылающих письма о необходимости приобретения вакцины от COVID-19, и подчеркивает, что вакцинация бесплатна."Зафиксирована рассылка мошеннических писем на имя руководителей предприятий с поддельной подписью министра здравоохранения региона, о необходимости приобретения вакцины от COVID-19", - сообщила пресс-служба минздрава.Министерство здравоохранения к данной рассылке не имеет отношения, подчеркивает пресс-служба.Вся вакцина предоставляется за счёт федерального бюджета, приходит в регион отдельными партиями по разнарядке от Минздрава РФ и является бесплатной, добавляет региональное министерство.
https://ria.ru/20210629/moshenniki-1738988554.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, челябинская область
В Челябинске предупредили о мошенниках, "продающих" вакцины от COVID
15:30 29.06.2021
 
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Ампулы с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Челябинске предупредили о мошенниках, предлагающих купить вакцины от COVID

Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн – РИА Новости. Министерство здравоохранения Челябинской области предупреждает руководителей предприятий о мошенниках, рассылающих письма о необходимости приобретения вакцины от COVID-19, и подчеркивает, что вакцинация бесплатна.
"Зафиксирована рассылка мошеннических писем на имя руководителей предприятий с поддельной подписью министра здравоохранения региона, о необходимости приобретения вакцины от COVID-19", - сообщила пресс-служба минздрава.
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Министерство здравоохранения к данной рассылке не имеет отношения, подчеркивает пресс-служба.
Вся вакцина предоставляется за счёт федерального бюджета, приходит в регион отдельными партиями по разнарядке от Минздрава РФ и является бесплатной, добавляет региональное министерство.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоЧелябинская область
 
 
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