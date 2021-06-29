https://ria.ru/20210629/moshenniki-1739060149.html
В Челябинске предупредили о мошенниках, "продающих" вакцины от COVID
В Челябинске предупредили о мошенниках, "продающих" вакцины от COVID - РИА Новости, 29.06.2021
В Челябинске предупредили о мошенниках, "продающих" вакцины от COVID
Министерство здравоохранения Челябинской области предупреждает руководителей предприятий о мошенниках, рассылающих письма о необходимости приобретения вакцины... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:30
2021-06-29T15:30
2021-06-29T15:30
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
челябинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737689756_0:0:3164:1779_1920x0_80_0_0_e9151932be2fd7120ac1610586a16e69.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн – РИА Новости. Министерство здравоохранения Челябинской области предупреждает руководителей предприятий о мошенниках, рассылающих письма о необходимости приобретения вакцины от COVID-19, и подчеркивает, что вакцинация бесплатна."Зафиксирована рассылка мошеннических писем на имя руководителей предприятий с поддельной подписью министра здравоохранения региона, о необходимости приобретения вакцины от COVID-19", - сообщила пресс-служба минздрава.Министерство здравоохранения к данной рассылке не имеет отношения, подчеркивает пресс-служба.Вся вакцина предоставляется за счёт федерального бюджета, приходит в регион отдельными партиями по разнарядке от Минздрава РФ и является бесплатной, добавляет региональное министерство.
https://ria.ru/20210629/moshenniki-1738988554.html
россия
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737689756_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_d3f487abf54abd914db7a63f7c7c9b9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, челябинская область
В Челябинске предупредили о мошенниках, "продающих" вакцины от COVID
В Челябинске предупредили о мошенниках, предлагающих купить вакцины от COVID