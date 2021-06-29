https://ria.ru/20210629/moshennichestvo-1739048476.html

В Москве выявили мошенников, выдававших поддельные QR-коды и сертификаты

В Москве выявили мошенников, выдававших поддельные QR-коды и сертификаты - РИА Новости, 29.06.2021

В Москве выявили мошенников, выдававших поддельные QR-коды и сертификаты

Организаторов компаний, которые выдают фальшивые COVID-сертификаты и QR-коды, ждет уголовная ответственность, за последние две недели в Москве выявили 15... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T14:17

2021-06-29T14:17

2021-06-29T14:22

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алексей немерюк

москва

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Организаторов компаний, которые выдают фальшивые COVID-сертификаты и QR-коды, ждет уголовная ответственность, за последние две недели в Москве выявили 15 подобных организаций и людей, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."Те, кто организуют подобные компании по выдаче фальшивых сертификатов и QR-кодов, действительно, будут подвергнуты уголовной ответственности. За последние по-моему две недели более 15 таких случаев было, когда раскрывались организации и люди, которые этим занимаются. Их действительно ждет уголовная ответственность", - сказал Немерюк в эфире Первого канала.Ранее директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин сообщил РИА Новости, что поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве начали продаваться в даркнете, их средняя стоимость составляет 11 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210629/kody-1739014478.html

москва

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, алексей немерюк, москва