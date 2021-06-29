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В Москве выявили мошенников, выдававших поддельные QR-коды и сертификаты
В Москве выявили мошенников, выдававших поддельные QR-коды и сертификаты - РИА Новости, 29.06.2021
В Москве выявили мошенников, выдававших поддельные QR-коды и сертификаты
Организаторов компаний, которые выдают фальшивые COVID-сертификаты и QR-коды, ждет уголовная ответственность, за последние две недели в Москве выявили 15... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:17
2021-06-29T14:17
2021-06-29T14:22
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Организаторов компаний, которые выдают фальшивые COVID-сертификаты и QR-коды, ждет уголовная ответственность, за последние две недели в Москве выявили 15 подобных организаций и людей, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."Те, кто организуют подобные компании по выдаче фальшивых сертификатов и QR-кодов, действительно, будут подвергнуты уголовной ответственности. За последние по-моему две недели более 15 таких случаев было, когда раскрывались организации и люди, которые этим занимаются. Их действительно ждет уголовная ответственность", - сказал Немерюк в эфире Первого канала.Ранее директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин сообщил РИА Новости, что поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве начали продаваться в даркнете, их средняя стоимость составляет 11 тысяч рублей.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, алексей немерюк, москва
В Москве выявили мошенников, выдававших поддельные QR-коды и сертификаты
14:17 29.06.2021 (обновлено: 14:22 29.06.2021)
В Москве за две недели выявили 15 фирм и людей, выдававших поддельные QR-коды и сертификаты