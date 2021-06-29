https://ria.ru/20210629/mordoviya-1739077497.html
Мордовия выделит средства на погашение долгов по зарплате бюджетникам
Мордовия выделит средства на погашение долгов по зарплате бюджетникам - РИА Новости, 29.06.2021
Мордовия выделит средства на погашение долгов по зарплате бюджетникам
Врио главы Мордовии Артём Здунов велел выделить из резервов республиканской казны 38 миллионов рублей на погашение задолженности по зарплате работникам... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:48
2021-06-29T16:48
2021-06-29T16:48
республика мордовия
артем здунов
республика мордовия
саранск
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов велел выделить из резервов республиканской казны 38 миллионов рублей на погашение задолженности по зарплате работникам бюджетной сферы, сообщает пресс-служба главы региона.Ситуация с просроченной задолженностью по выплате заработной платы перед работниками организаций бюджетного и внебюджетного сектора экономики обсудили в понедельник на совещании с членами правительства республики и руководства государственной инспекции труда в Мордовии."Говоря о проблемных вопросах, Здунов подверг критике работу финансово-экономического блока администрации Саранска. В частности, речь шла о накопленной задолженности по заработной плате перед работниками муниципальных предприятий и учреждений, а также отдельных хозяйствующих субъектов. Для стабилизации ситуации врио главы Мордовии принял решение выделить из резервов республиканской казны дополнительные средства городскому бюджету в размере 38 миллионов рублей на погашение задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы", - говорится в сообщении.Кроме того, 52 миллиона рублей выделят на обеспечение столицы Мордовии освещением."Не доводите дело до кризисной ситуации, когда люди оказываются без зарплат, а город – без света. Жители Саранска не виноваты, что вы не можете выстроить системную работу, а потом приходится решать проблемы в авральном режиме", - заявил Здунов городским чиновникам и дал поручение усилить контрольно-надзорную деятельность в этой сфере.
https://ria.ru/20210604/mordoviya-1735731936.html
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артем здунов, республика мордовия, саранск, общество
Мордовия выделит средства на погашение долгов по зарплате бюджетникам
Мордовия выделит 38 миллионов рублей на погашение долгов по зарплате бюджетникам