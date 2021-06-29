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ЦБ выпустит памятные монеты с медвежонком Умкой
ЦБ выпустит памятные монеты с медвежонком Умкой - РИА Новости, 29.06.2021
ЦБ выпустит памятные монеты с медвежонком Умкой
Банк России 30 июня выпускает в обращение памятные монеты из серебра и недрагоценных металлов с медвежонком Умкой, сообщается на сайте ЦБ. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T10:55
2021-06-29T12:51
россия
союзмультфильм
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Банк России 30 июня выпускает в обращение памятные монеты из серебра и недрагоценных металлов с медвежонком Умкой, сообщается на сайте ЦБ."Белый медвежонок Умка из одноименного мультфильма, полюбившегося многим поколениям зрителей, появится на памятных монетах Банка России. Мультипликационный фильм был создан режиссерами Владимиром Поповым и Владимиром Пекарем по сценарию писателя Юрия Яковлева на киностудии "Союзмультфильм", его первая часть вышла в 1969 году", - говорится в сообщении.Так, будут выпущены серебряная монета номиналом 3 рубля и монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей, в том числе с цветным покрытием.На оборотной стороне трехрублевой серебряной монеты расположено выполненное в цвете изображение героев мультфильма "Умка" на фоне изображений льда и звездного неба, выполненных в технике лазерного матирования, вверху надпись: "УМКА". Тираж монеты - 7 тысяч штук.На оборотной стороне двадцатипятирублевых монеты из недрагоценного метала в центре расположено рельефное изображение героев мультфильма на фоне льда и звездного неба, вверху надпись: "УМКА". Монеты "Умка" с цветным покрытием - выполненное в цвете изображение героев мультфильма на фоне льда и звездного неба, вверху также надпись: "УМКА" Тираж нецветной монеты - 850 тысяч штук, с цветным покрытием - 150 тысяч штук.Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей безо всяких ограничений, добавляет регулятор.
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Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Умка на серебре: новые монеты Банка России
Банк России 30 июня выпускает в обращение памятные монеты из серебра и недрагоценных металлов с медвежонком Умкой, сообщается на сайте ЦБ.
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россия, союзмультфильм, центральный банк рф (цб рф), общество
ЦБ выпустит памятные монеты с медвежонком Умкой
10:55 29.06.2021 (обновлено: 12:51 29.06.2021)
 
© Пресс-служба Банка России Памятная монета с медвежонком Умкой
Памятная монета с медвежонком Умкой
© Пресс-служба Банка России

Банк России выпустит памятные монеты из серебра и недрагоценных металлов с медвежонком Умкой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Банк России 30 июня выпускает в обращение памятные монеты из серебра и недрагоценных металлов с медвежонком Умкой, сообщается на сайте ЦБ.
"Белый медвежонок Умка из одноименного мультфильма, полюбившегося многим поколениям зрителей, появится на памятных монетах Банка России. Мультипликационный фильм был создан режиссерами Владимиром Поповым и Владимиром Пекарем по сценарию писателя Юрия Яковлева на киностудии "Союзмультфильм", его первая часть вышла в 1969 году", - говорится в сообщении.
Так, будут выпущены серебряная монета номиналом 3 рубля и монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей, в том числе с цветным покрытием.
На оборотной стороне трехрублевой серебряной монеты расположено выполненное в цвете изображение героев мультфильма "Умка" на фоне изображений льда и звездного неба, выполненных в технике лазерного матирования, вверху надпись: "УМКА". Тираж монеты - 7 тысяч штук.
На оборотной стороне двадцатипятирублевых монеты из недрагоценного метала в центре расположено рельефное изображение героев мультфильма на фоне льда и звездного неба, вверху надпись: "УМКА". Монеты "Умка" с цветным покрытием - выполненное в цвете изображение героев мультфильма на фоне льда и звездного неба, вверху также надпись: "УМКА" Тираж нецветной монеты - 850 тысяч штук, с цветным покрытием - 150 тысяч штук.
Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей безо всяких ограничений, добавляет регулятор.
Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников
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РоссияСоюзмультфильмЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
 
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