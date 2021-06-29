https://ria.ru/20210629/monety-1739010097.html

ЦБ выпустит памятные монеты с медвежонком Умкой

ЦБ выпустит памятные монеты с медвежонком Умкой - РИА Новости, 29.06.2021

ЦБ выпустит памятные монеты с медвежонком Умкой

Банк России 30 июня выпускает в обращение памятные монеты из серебра и недрагоценных металлов с медвежонком Умкой, сообщается на сайте ЦБ. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T10:55

2021-06-29T10:55

2021-06-29T12:51

россия

союзмультфильм

центральный банк рф (цб рф)

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Банк России 30 июня выпускает в обращение памятные монеты из серебра и недрагоценных металлов с медвежонком Умкой, сообщается на сайте ЦБ."Белый медвежонок Умка из одноименного мультфильма, полюбившегося многим поколениям зрителей, появится на памятных монетах Банка России. Мультипликационный фильм был создан режиссерами Владимиром Поповым и Владимиром Пекарем по сценарию писателя Юрия Яковлева на киностудии "Союзмультфильм", его первая часть вышла в 1969 году", - говорится в сообщении.Так, будут выпущены серебряная монета номиналом 3 рубля и монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей, в том числе с цветным покрытием.На оборотной стороне трехрублевой серебряной монеты расположено выполненное в цвете изображение героев мультфильма "Умка" на фоне изображений льда и звездного неба, выполненных в технике лазерного матирования, вверху надпись: "УМКА". Тираж монеты - 7 тысяч штук.На оборотной стороне двадцатипятирублевых монеты из недрагоценного метала в центре расположено рельефное изображение героев мультфильма на фоне льда и звездного неба, вверху надпись: "УМКА". Монеты "Умка" с цветным покрытием - выполненное в цвете изображение героев мультфильма на фоне льда и звездного неба, вверху также надпись: "УМКА" Тираж нецветной монеты - 850 тысяч штук, с цветным покрытием - 150 тысяч штук.Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей безо всяких ограничений, добавляет регулятор.

https://ria.ru/20201012/monety-1579440970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Умка на серебре: новые монеты Банка России Банк России 30 июня выпускает в обращение памятные монеты из серебра и недрагоценных металлов с медвежонком Умкой, сообщается на сайте ЦБ. 2021-06-29T10:55 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, союзмультфильм, центральный банк рф (цб рф), общество