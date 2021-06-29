https://ria.ru/20210629/mezhdunarodnye-1739133754.html
Песков рассказал об отношении россиян к международной повестке
Песков рассказал об отношении россиян к международной повестке - РИА Новости, 29.06.2021
Песков рассказал об отношении россиян к международной повестке
Международные дела волнуют россиян на прямой линии президента Владимира Путина гораздо меньше, чем в предыдущие годы, сообщил пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T21:45
2021-06-29T21:45
2021-06-29T21:47
россия
прямая линия с владимиром путиным
дмитрий песков
владимир путин
сша
политика
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Международные дела волнуют россиян на прямой линии президента Владимира Путина гораздо меньше, чем в предыдущие годы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По международным делам вопросов гораздо меньше. И это тоже, кстати, наверное, примечательная сторона нынешнего года. Потому что вопросов обычно по международке больше. Сейчас россияне больше заботятся своими проблемами, что, наверное, объяснимо в посткризисный год", – сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".По отношениям РФ и США у россиян есть вопросы к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По российско-американским отношениям есть все-таки вопросы", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в среду.
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россия, прямая линия с владимиром путиным, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика
Песков рассказал об отношении россиян к международной повестке
21:45 29.06.2021 (обновлено: 21:47 29.06.2021)
Песков: международные дела волнуют россиян на прямой линии гораздо меньше