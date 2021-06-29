https://ria.ru/20210629/mezhdunarodnye-1739133754.html

Песков рассказал об отношении россиян к международной повестке

Песков рассказал об отношении россиян к международной повестке - РИА Новости, 29.06.2021

Песков рассказал об отношении россиян к международной повестке

Международные дела волнуют россиян на прямой линии президента Владимира Путина гораздо меньше, чем в предыдущие годы, сообщил пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T21:45

2021-06-29T21:45

2021-06-29T21:47

россия

прямая линия с владимиром путиным

дмитрий песков

владимир путин

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737570130_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_478b062f2d05296f2ac2738119e1bf3a.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Международные дела волнуют россиян на прямой линии президента Владимира Путина гораздо меньше, чем в предыдущие годы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По международным делам вопросов гораздо меньше. И это тоже, кстати, наверное, примечательная сторона нынешнего года. Потому что вопросов обычно по международке больше. Сейчас россияне больше заботятся своими проблемами, что, наверное, объяснимо в посткризисный год", – сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".По отношениям РФ и США у россиян есть вопросы к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По российско-американским отношениям есть все-таки вопросы", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в среду.

https://ria.ru/20210629/zaschita-1739131224.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, прямая линия с владимиром путиным, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика