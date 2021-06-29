https://ria.ru/20210629/matkapital-1739021206.html

КС вынес решение о маткапитале для отцов детей от суррогатной матери

КС вынес решение о маткапитале для отцов детей от суррогатной матери - РИА Новости, 29.06.2021

КС вынес решение о маткапитале для отцов детей от суррогатной матери

Конституционный суд России признал право на получение материнского капитала за отцами рождённых от суррогатной матери детей, которых они воспитывают в браке,... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:58

2021-06-29T11:58

2021-06-29T11:58

россия

сергей маврин

тверская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Конституционный суд России признал право на получение материнского капитала за отцами рождённых от суррогатной матери детей, которых они воспитывают в браке, передаёт корреспондент РИА Новости.КС во вторник огласил решение по делу о проверке конституционности статьи 3 закона о дополнительных мерах господдержки семей с детьми, на основании которой семья с детьми, рожденными от суррогатной матери, получила отказ в предоставлении материнского капитала. Рассмотрение дела состоялось 20 мая по запросу Конаковского городского суда Тверской области. По решению этого суда в октябре 2019 года местный житель был признан отцом двух девочек, рожденных от него суррогатной матерью. Дети получили свидетельства о рождении, где в графе "отец" указан этот мужчина, а в графе "мать" стоит прочерк.Зарегистрировав новорожденных, он вступил в брак, и его супруга удочерила девочек. После этого она обратилась в Пенсионный фонд за получением материнского капитала, но получила отказ. Аналогичное решение было принято по заявлению ее супруга, поскольку, согласно оспариваемой норме, он не относится к категориям граждан, наделенных правом на получение дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми.Посчитав отказ в предоставлении маткапитала незаконным, житель Тверской области обратился в Конаковский городской суд, который при рассмотрении дела усмотрел неопределенность и обратился в КС РФ.Как отметил Конституционный суд, закон гарантирует поддержку семей с детьми, которые рождены с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, наравне с обычными семьями. При этом право на получение маткапитала имеет женщина, записанная в свидетельстве о рождения как мать ребёнка. Но если изначально единственным родителем детей, рожденных от суррогатной матери, в судебном порядке признан их отец, который затем вступает в брак, то его супруга, усыновившая этих детей, не имеет права на маткапитал, поскольку дети приходятся ей пасынками или падчерицами.Как пояснил журналистам судья-докладчик Конституционного суда Сергей Маврин, правом получения маткапитала наделяются только мужчины, "которые признаны отцами детей (от суррогатной матери - ред.) в установленном порядке, имеют полноценную семью, жену, которая усыновила или удочерила детей". Он отметил, что все остальные одинокие мужчины, которые стали отцами детей, рожденных от суррогатной матери, "не входили в исследование по данному делу".До внесения соответствующих изменений в закон Конаковский горсуд Тверской области вправе рассмотреть дело, руководствуясь Конституцией РФ и постановлением КС.

https://ria.ru/20210617/matkapital-1737286138.html

https://realty.ria.ru/20200907/matkapital-1576864061.html

россия

тверская область

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россия, сергей маврин, тверская область, общество