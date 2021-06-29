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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210629/maksim-1739031904.html
Представитель МакSим рассказал о состоянии певицы
Представитель МакSим рассказал о состоянии певицы - РИА Новости, 29.06.2021
Представитель МакSим рассказал о состоянии певицы
Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) по-прежнему оценивается как крайне тяжелое, но никаких новых осложнений у нее нет, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:00
2021-06-29T13:29
новости культуры
шоубиз
коронавирус covid-19
макsим (марина абросимова)
шоу-бизнес
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) по-прежнему оценивается как крайне тяжелое, но никаких новых осложнений у нее нет, сообщила РИА Новости представитель артистки.Ранее стало известно, что Абросимова подключена к аппарату вентиляции легких и находится в искусственной коме. При этом тесты на коронавирус у нее отрицательные.Кроме того, по данным СМИ, у певицы обнаружили поражение печени. Ее представитель заявила, что "прежде, чем вводить Марину в медикаментозный сон, врачи полностью ее обследовали и не выявили никаких заболеваний, в результате которых могут быть вызваны осложнения с любыми другими органами"."Я бы не стала доверять "врачу" или "друзьям", которые не могут поставить фамилию рядом со своим заявлением, а также указать, что именно это за болезнь печени", — добавила собеседница агентства.По ее словам, для врача, который спасает жизнь публичной личности, это не только ответственность перед семьей, но и перед обществом – он под прицелом огромного количества глаз и не стал бы подвергать опасности артиста, и уж тем более, учитывая тяжелое состояние Марины, не нашел бы время созваниваться с журналистами и давать интервью.
https://ria.ru/20210628/zavorotnyuk-1738897060.html
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новости культуры, коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова), шоу-бизнес, здоровье - общество, общество
Представитель МакSим рассказал о состоянии певицы
13:00 29.06.2021 (обновлено: 13:29 29.06.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим

Представитель певицы МакSим заявил, что ее состояние остается тяжелым

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) по-прежнему оценивается как крайне тяжелое, но никаких новых осложнений у нее нет, сообщила РИА Новости представитель артистки.
Ранее стало известно, что Абросимова подключена к аппарату вентиляции легких и находится в искусственной коме. При этом тесты на коронавирус у нее отрицательные.
Кроме того, по данным СМИ, у певицы обнаружили поражение печени. Ее представитель заявила, что "прежде, чем вводить Марину в медикаментозный сон, врачи полностью ее обследовали и не выявили никаких заболеваний, в результате которых могут быть вызваны осложнения с любыми другими органами".
"Я бы не стала доверять "врачу" или "друзьям", которые не могут поставить фамилию рядом со своим заявлением, а также указать, что именно это за болезнь печени", — добавила собеседница агентства.
По ее словам, для врача, который спасает жизнь публичной личности, это не только ответственность перед семьей, но и перед обществом – он под прицелом огромного количества глаз и не стал бы подвергать опасности артиста, и уж тем более, учитывая тяжелое состояние Марины, не нашел бы время созваниваться с журналистами и давать интервью.
Анна Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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