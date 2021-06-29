https://ria.ru/20210629/maksim-1739031904.html

Представитель МакSим рассказал о состоянии певицы

Представитель МакSим рассказал о состоянии певицы - РИА Новости, 29.06.2021

Представитель МакSим рассказал о состоянии певицы

Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) по-прежнему оценивается как крайне тяжелое, но никаких новых осложнений у нее нет, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T13:00

2021-06-29T13:00

2021-06-29T13:29

новости культуры

шоубиз

коронавирус covid-19

макsим (марина абросимова)

шоу-бизнес

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599237037_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_11297012a0da75ca46f5d80616974970.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) по-прежнему оценивается как крайне тяжелое, но никаких новых осложнений у нее нет, сообщила РИА Новости представитель артистки.Ранее стало известно, что Абросимова подключена к аппарату вентиляции легких и находится в искусственной коме. При этом тесты на коронавирус у нее отрицательные.Кроме того, по данным СМИ, у певицы обнаружили поражение печени. Ее представитель заявила, что "прежде, чем вводить Марину в медикаментозный сон, врачи полностью ее обследовали и не выявили никаких заболеваний, в результате которых могут быть вызваны осложнения с любыми другими органами"."Я бы не стала доверять "врачу" или "друзьям", которые не могут поставить фамилию рядом со своим заявлением, а также указать, что именно это за болезнь печени", — добавила собеседница агентства.По ее словам, для врача, который спасает жизнь публичной личности, это не только ответственность перед семьей, но и перед обществом – он под прицелом огромного количества глаз и не стал бы подвергать опасности артиста, и уж тем более, учитывая тяжелое состояние Марины, не нашел бы время созваниваться с журналистами и давать интервью.

https://ria.ru/20210628/zavorotnyuk-1738897060.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова), шоу-бизнес, здоровье - общество, общество