https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739129268.html
Песков назвал основную тему вопросов прямой линии с Путиным
Песков назвал основную тему вопросов прямой линии с Путиным - РИА Новости, 30.06.2021
Песков назвал основную тему вопросов прямой линии с Путиным
Основные вопросы, поступающие в этом году на прямую линию с Владимиром Путиным, касаются коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-29T21:09
2021-06-29T21:09
2021-06-30T05:56
россия
дмитрий песков
владимир путин
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
общество
прямая линия с владимиром путиным
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737570130_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_478b062f2d05296f2ac2738119e1bf3a.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Основные вопросы, поступающие в этом году на прямую линию с Владимиром Путиным, касаются коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам Пескова, вопросы касаются и самого заболевания COVID-19, и прививки от коронавируса: некоторые протестуют против обязательной вакцинации для определенных профессий и секторов, другие утверждают, что у них противопоказания против конкретной прививки, "что вряд ли может быть", кто-то спрашивает про окончание пандемии."Такой огромный блок вопросов, связанный с ковидом", — добавил представитель Кремля.Как указал Песков, россияне жалуются на то, что в некоторых регионах не хватает тех или иных лекарств."При этом, как правило, мы проверяем, и система сама по себе работает хорошо. Лекарства производятся, они имеются в достаточном количестве, но география у нас большая <...>. Логистические проблемы, проблемы распределения", — пояснил он.В некоторых субъектах есть ситуации с дефицитом, "где-то не расторговали вовремя, где-то не объявили тендер и так далее", сказал пресс-секретарь.Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в среду. Она начнется в полдень по московскому времени. Как отмечал Песков, активность граждан очень высока, к окончанию самой программы ожидается более миллиона обращений.
https://ria.ru/20210629/putin-1739039103.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737570130_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_a01927fb7dba02fdf5e932664a12a4de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество, прямая линия с владимиром путиным
Песков назвал основную тему вопросов прямой линии с Путиным
21:09 29.06.2021 (обновлено: 05:56 30.06.2021)
Песков сообщил, что основу вопросов прямой линии с Путиным составляет тема коронавируса
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Основные вопросы, поступающие в этом году на прямую линию с Владимиром Путиным
, касаются коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
"Вопросов традиционно много, и они поступают по разным каналам <...>. Набор тем, в принципе, от года к году меняется. Установить какую-то тенденцию сложно. В этом году, конечно, всему голова — это ковид во всех ипостасях", — сказал он в интервью на телеканале "Россия 24".
По словам Пескова, вопросы касаются и самого заболевания COVID-19, и прививки от коронавируса: некоторые протестуют против обязательной вакцинации для определенных профессий и секторов, другие утверждают, что у них противопоказания против конкретной прививки, "что вряд ли может быть", кто-то спрашивает про окончание пандемии.
"Такой огромный блок вопросов, связанный с ковидом", — добавил представитель Кремля.
Как указал Песков, россияне жалуются на то, что в некоторых регионах не хватает тех или иных лекарств.
"При этом, как правило, мы проверяем, и система сама по себе работает хорошо. Лекарства производятся, они имеются в достаточном количестве, но география у нас большая <...>. Логистические проблемы, проблемы распределения", — пояснил он.
В некоторых субъектах есть ситуации с дефицитом, "где-то не расторговали вовремя, где-то не объявили тендер и так далее", сказал пресс-секретарь.
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в среду. Она начнется в полдень по московскому времени. Как отмечал Песков, активность граждан очень высока, к окончанию самой программы ожидается более миллиона обращений.