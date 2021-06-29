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Песков назвал основную тему вопросов прямой линии с Путиным
Песков назвал основную тему вопросов прямой линии с Путиным - РИА Новости, 30.06.2021
Песков назвал основную тему вопросов прямой линии с Путиным
Основные вопросы, поступающие в этом году на прямую линию с Владимиром Путиным, касаются коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-29T21:09
2021-06-30T05:56
россия
дмитрий песков
владимир путин
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
общество
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Основные вопросы, поступающие в этом году на прямую линию с Владимиром Путиным, касаются коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам Пескова, вопросы касаются и самого заболевания COVID-19, и прививки от коронавируса: некоторые протестуют против обязательной вакцинации для определенных профессий и секторов, другие утверждают, что у них противопоказания против конкретной прививки, "что вряд ли может быть", кто-то спрашивает про окончание пандемии."Такой огромный блок вопросов, связанный с ковидом", — добавил представитель Кремля.Как указал Песков, россияне жалуются на то, что в некоторых регионах не хватает тех или иных лекарств."При этом, как правило, мы проверяем, и система сама по себе работает хорошо. Лекарства производятся, они имеются в достаточном количестве, но география у нас большая &lt;...&gt;. Логистические проблемы, проблемы распределения", — пояснил он.В некоторых субъектах есть ситуации с дефицитом, "где-то не расторговали вовремя, где-то не объявили тендер и так далее", сказал пресс-секретарь.Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в среду. Она начнется в полдень по московскому времени. Как отмечал Песков, активность граждан очень высока, к окончанию самой программы ожидается более миллиона обращений.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество, прямая линия с владимиром путиным
Песков назвал основную тему вопросов прямой линии с Путиным
21:09 29.06.2021 (обновлено: 05:56 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков сообщил, что основу вопросов прямой линии с Путиным составляет тема коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Основные вопросы, поступающие в этом году на прямую линию с Владимиром Путиным, касаются коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вопросов традиционно много, и они поступают по разным каналам <...>. Набор тем, в принципе, от года к году меняется. Установить какую-то тенденцию сложно. В этом году, конечно, всему голова — это ковид во всех ипостасях", — сказал он в интервью на телеканале "Россия 24".

По словам Пескова, вопросы касаются и самого заболевания COVID-19, и прививки от коронавируса: некоторые протестуют против обязательной вакцинации для определенных профессий и секторов, другие утверждают, что у них противопоказания против конкретной прививки, "что вряд ли может быть", кто-то спрашивает про окончание пандемии.
"Такой огромный блок вопросов, связанный с ковидом", — добавил представитель Кремля.
Как указал Песков, россияне жалуются на то, что в некоторых регионах не хватает тех или иных лекарств.
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"При этом, как правило, мы проверяем, и система сама по себе работает хорошо. Лекарства производятся, они имеются в достаточном количестве, но география у нас большая <...>. Логистические проблемы, проблемы распределения", — пояснил он.
В некоторых субъектах есть ситуации с дефицитом, "где-то не расторговали вовремя, где-то не объявили тендер и так далее", сказал пресс-секретарь.
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в среду. Она начнется в полдень по московскому времени. Как отмечал Песков, активность граждан очень высока, к окончанию самой программы ожидается более миллиона обращений.
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