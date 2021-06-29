https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739129268.html

Песков назвал основную тему вопросов прямой линии с Путиным

Песков назвал основную тему вопросов прямой линии с Путиным - РИА Новости, 30.06.2021

Песков назвал основную тему вопросов прямой линии с Путиным

Основные вопросы, поступающие в этом году на прямую линию с Владимиром Путиным, касаются коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-29T21:09

2021-06-29T21:09

2021-06-30T05:56

россия

дмитрий песков

владимир путин

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

общество

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Основные вопросы, поступающие в этом году на прямую линию с Владимиром Путиным, касаются коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам Пескова, вопросы касаются и самого заболевания COVID-19, и прививки от коронавируса: некоторые протестуют против обязательной вакцинации для определенных профессий и секторов, другие утверждают, что у них противопоказания против конкретной прививки, "что вряд ли может быть", кто-то спрашивает про окончание пандемии."Такой огромный блок вопросов, связанный с ковидом", — добавил представитель Кремля.Как указал Песков, россияне жалуются на то, что в некоторых регионах не хватает тех или иных лекарств."При этом, как правило, мы проверяем, и система сама по себе работает хорошо. Лекарства производятся, они имеются в достаточном количестве, но география у нас большая <...>. Логистические проблемы, проблемы распределения", — пояснил он.В некоторых субъектах есть ситуации с дефицитом, "где-то не расторговали вовремя, где-то не объявили тендер и так далее", сказал пресс-секретарь.Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в среду. Она начнется в полдень по московскому времени. Как отмечал Песков, активность граждан очень высока, к окончанию самой программы ожидается более миллиона обращений.

https://ria.ru/20210629/putin-1739039103.html

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