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СК завел дело после массового заражения коронавирусом в лагере в Туве
СК завел дело после массового заражения коронавирусом в лагере в Туве - РИА Новости, 29.06.2021
СК завел дело после массового заражения коронавирусом в лагере в Туве
Уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" возбудили после массового заражения COVID-19 в тувинском детском лагере,... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T18:43
2021-06-29T18:43
2021-06-29T19:06
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" возбудили после массового заражения COVID-19 в тувинском детском лагере, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса зафиксирована в тувинском детском лагере "Байлак", где заболели 66 детей и восемь сотрудников."По результатам процессуальной проверки по факту массового заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере "Байлак", возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.По данным СК, с 10 по 22 июня в детском лагере находились 162 ребенка и 33 работника. Один из воспитанников лагеря обратился 22 июня к врачу-педиатру с жалобами, педиатр поставил диагноз "аллергический дерматит". Затем несовершеннолетнего доставили в районную больницу, где у него выявили COVID-19. Двадцать четвертого июня после изъятия сотрудниками Роспотребнадзора биологического материала у 68 детей и 9 работников выявлена инфекция COVID-19.Все заболевшие дети и работники в тот же день были госпитализированы. Вместе с тем установлено, что с 11 июня к врачу-педиатру обращались 35 детей с различными жалобами (на боли в горле, насморк, головную боль и кашель), однако врач-педиатр, в нарушение методических рекомендаций и санитарно-эпидемиологических правил, не принял мер по изоляции детей, не поставил в известность родителей и законных представителей, министерство здравоохранения и управление Роспотребнадзора", - добавляется в сообщении.Кроме того, выявлены факты пребывания в детском лагере посторонних лиц, а также выход детей за территорию лагеря, что категорически запрещено санитарно-эпидемиологическими нормами.Также председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя территориального подразделения ведомства Геннадия Кюрю предоставления плана предварительного следствия, сообщается на сайте СК РФ.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, следственный комитет россии (ск рф), республика тыва, происшествия
СК завел дело после массового заражения коронавирусом в лагере в Туве
18:43 29.06.2021 (обновлено: 19:06 29.06.2021)
СК возбудил дело после массового заражения коронавирусом в детском лагере в Туве
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" возбудили после массового заражения COVID-19 в тувинском детском лагере, сообщается на сайте СК РФ
.
Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса зафиксирована в тувинском детском лагере "Байлак", где заболели 66 детей и восемь сотрудников.
"По результатам процессуальной проверки по факту массового заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере "Байлак", возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По данным СК, с 10 по 22 июня в детском лагере находились 162 ребенка и 33 работника. Один из воспитанников лагеря обратился 22 июня к врачу-педиатру с жалобами, педиатр поставил диагноз "аллергический дерматит". Затем несовершеннолетнего доставили в районную больницу, где у него выявили COVID-19. Двадцать четвертого июня после изъятия сотрудниками Роспотребнадзора
биологического материала у 68 детей и 9 работников выявлена инфекция COVID-19.
Все заболевшие дети и работники в тот же день были госпитализированы. Вместе с тем установлено, что с 11 июня к врачу-педиатру обращались 35 детей с различными жалобами (на боли в горле, насморк, головную боль и кашель), однако врач-педиатр, в нарушение методических рекомендаций и санитарно-эпидемиологических правил, не принял мер по изоляции детей, не поставил в известность родителей и законных представителей, министерство здравоохранения и управление Роспотребнадзора", - добавляется в сообщении.
Кроме того, выявлены факты пребывания в детском лагере посторонних лиц, а также выход детей за территорию лагеря, что категорически запрещено санитарно-эпидемиологическими нормами.
Также председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя территориального подразделения ведомства Геннадия Кюрю предоставления плана предварительного следствия, сообщается на сайте СК РФ.