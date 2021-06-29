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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739081271.html
В двух городах ХМАО ввели обязательную самоизоляцию
В двух городах ХМАО ввели обязательную самоизоляцию - РИА Новости, 29.06.2021
В двух городах ХМАО ввели обязательную самоизоляцию
Режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих и пребывающих в городе Югорск и городском поселении Советский, вводится на три недели из-за непростой... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T17:06
2021-06-29T17:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
советский
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
наталья комарова
югорск
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июн - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих и пребывающих в городе Югорск и городском поселении Советский, вводится на три недели из-за непростой ситуации с распространением коронавируса, сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова."Сегодня мною будет подписано постановление, устанавливающее со 2 по 23 июля 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих, пребывающих в городе Югорск, городском поселении Советский, за исключением прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции", - сказала Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба.По ее словам, в указанных населенных пунктах со 2 по 23 июля также вводится запрет на деятельность кинотеатров, фитнес-клубов, а заведения общепита могут работать с 6.00 до 20.00. Кроме того, Комарова поручила главам Югорска и Советского совместно с правоохранителями усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий, а также перевести вторую смену детских летних лагерей в дистанционный формат.Как подчеркнула в ходе заседания руководитель окружного управления Роспотребнадзора Майя Соловьева, именно в Югорске и соседнем с ним Советском ситуация с распространением инфекции относительно других городов и районов округа сложнее всего.Согласно информации регионального штаба, на данные населенные пункты за последние трое суток пришлось суммарно около 60 заразившихся коронавирусом, или каждый шестой регистрируемый в Югре случай.Ранее сообщалось, что в начале июня выпускников гимназии в Советском временно отстранили от ЕГЭ из-за вспышки инфекции в учреждении, заразились 16 человек.В Югорске и Советском в общей сложности проживают чуть менее 60 тысяч человек.Среднесуточное число заразившихся коронавирусом в ХМАО выросло более чем вдвое с начала июня. Комарова в середине месяца вернула ряд ограничений из-за роста заболеваемости: бюджетников в возрасте старше 65 лет требуется перевести на удаленку, детям запрещается посещать торговые центры и заведения общепита без родителей, закрыты аттракционы, в ЗАГСах на торжественных регистрациях браков могут присутствовать не более восьми человек.
https://ria.ru/20210615/ogranicheniya-1737135876.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, советский , здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наталья комарова, югорск
В двух городах ХМАО ввели обязательную самоизоляцию
17:06 29.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМолодой человек на балконе многоквартирного дома в Москве
Молодой человек на балконе многоквартирного дома в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава ХМАО вернула обязательную самоизоляцию из-за COVID-19 для жителей двух населенных пунктов

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июн - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих и пребывающих в городе Югорск и городском поселении Советский, вводится на три недели из-за непростой ситуации с распространением коронавируса, сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.
"Сегодня мною будет подписано постановление, устанавливающее со 2 по 23 июля 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих, пребывающих в городе Югорск, городском поселении Советский, за исключением прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции", - сказала Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба.
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По ее словам, в указанных населенных пунктах со 2 по 23 июля также вводится запрет на деятельность кинотеатров, фитнес-клубов, а заведения общепита могут работать с 6.00 до 20.00. Кроме того, Комарова поручила главам Югорска и Советского совместно с правоохранителями усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий, а также перевести вторую смену детских летних лагерей в дистанционный формат.
Как подчеркнула в ходе заседания руководитель окружного управления Роспотребнадзора Майя Соловьева, именно в Югорске и соседнем с ним Советском ситуация с распространением инфекции относительно других городов и районов округа сложнее всего.
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Согласно информации регионального штаба, на данные населенные пункты за последние трое суток пришлось суммарно около 60 заразившихся коронавирусом, или каждый шестой регистрируемый в Югре случай.
Ранее сообщалось, что в начале июня выпускников гимназии в Советском временно отстранили от ЕГЭ из-за вспышки инфекции в учреждении, заразились 16 человек.
В Югорске и Советском в общей сложности проживают чуть менее 60 тысяч человек.
Среднесуточное число заразившихся коронавирусом в ХМАО выросло более чем вдвое с начала июня. Комарова в середине месяца вернула ряд ограничений из-за роста заболеваемости: бюджетников в возрасте старше 65 лет требуется перевести на удаленку, детям запрещается посещать торговые центры и заведения общепита без родителей, закрыты аттракционы, в ЗАГСах на торжественных регистрациях браков могут присутствовать не более восьми человек.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округСоветскийЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Наталья КомароваЮгорск
 
 
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