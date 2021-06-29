https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739081271.html

В двух городах ХМАО ввели обязательную самоизоляцию

В двух городах ХМАО ввели обязательную самоизоляцию - РИА Новости, 29.06.2021

В двух городах ХМАО ввели обязательную самоизоляцию

Режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих и пребывающих в городе Югорск и городском поселении Советский, вводится на три недели из-за непростой... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T17:06

2021-06-29T17:06

2021-06-29T17:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ханты-мансийский автономный округ

советский

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

наталья комарова

югорск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733239819_0:279:1956:1379_1920x0_80_0_0_c9b374d6eff69bbdf6e92476c7906d89.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июн - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих и пребывающих в городе Югорск и городском поселении Советский, вводится на три недели из-за непростой ситуации с распространением коронавируса, сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова."Сегодня мною будет подписано постановление, устанавливающее со 2 по 23 июля 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих, пребывающих в городе Югорск, городском поселении Советский, за исключением прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции", - сказала Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба.По ее словам, в указанных населенных пунктах со 2 по 23 июля также вводится запрет на деятельность кинотеатров, фитнес-клубов, а заведения общепита могут работать с 6.00 до 20.00. Кроме того, Комарова поручила главам Югорска и Советского совместно с правоохранителями усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий, а также перевести вторую смену детских летних лагерей в дистанционный формат.Как подчеркнула в ходе заседания руководитель окружного управления Роспотребнадзора Майя Соловьева, именно в Югорске и соседнем с ним Советском ситуация с распространением инфекции относительно других городов и районов округа сложнее всего.Согласно информации регионального штаба, на данные населенные пункты за последние трое суток пришлось суммарно около 60 заразившихся коронавирусом, или каждый шестой регистрируемый в Югре случай.Ранее сообщалось, что в начале июня выпускников гимназии в Советском временно отстранили от ЕГЭ из-за вспышки инфекции в учреждении, заразились 16 человек.В Югорске и Советском в общей сложности проживают чуть менее 60 тысяч человек.Среднесуточное число заразившихся коронавирусом в ХМАО выросло более чем вдвое с начала июня. Комарова в середине месяца вернула ряд ограничений из-за роста заболеваемости: бюджетников в возрасте старше 65 лет требуется перевести на удаленку, детям запрещается посещать торговые центры и заведения общепита без родителей, закрыты аттракционы, в ЗАГСах на торжественных регистрациях браков могут присутствовать не более восьми человек.

https://ria.ru/20210615/ogranicheniya-1737135876.html

ханты-мансийский автономный округ

советский

югорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, советский , здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наталья комарова, югорск