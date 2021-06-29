https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739077132.html
Мурашко рассказал о вакцинации после достижения коллективного иммунитета
Мурашко рассказал о вакцинации после достижения коллективного иммунитета - РИА Новости, 29.06.2021
Мурашко рассказал о вакцинации после достижения коллективного иммунитета
После стабилизации ситуации с коронавирусом в России и достижения коллективного иммунитета вакцинация от COVID-19 может проводиться раз в год, заявил министр... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:47
2021-06-29T16:47
2021-06-29T16:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738921971_0:35:1600:935_1920x0_80_0_0_3a62dbb6fe1dba7bdf047d8d4af59cbf.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. После стабилизации ситуации с коронавирусом в России и достижения коллективного иммунитета вакцинация от COVID-19 может проводиться раз в год, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."После достижение коллективного иммунитета и после стабилизации ситуации вакцинация может проводиться раз в год. Эти рекомендации уже утверждены министерством здравоохранения", - заявил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738921971_98:0:1521:1067_1920x0_80_0_0_a1a83d5cebbecea51d5a356395f9138a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Мурашко рассказал о вакцинации после достижения коллективного иммунитета
Мурашко заявил, что при коллективном иммунитете вакцинация от COVID может проводиться раз в год