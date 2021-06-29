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Мурашко рассказал о вакцинации после достижения коллективного иммунитета

Мурашко рассказал о вакцинации после достижения коллективного иммунитета - РИА Новости, 29.06.2021

Мурашко рассказал о вакцинации после достижения коллективного иммунитета

После стабилизации ситуации с коронавирусом в России и достижения коллективного иммунитета вакцинация от COVID-19 может проводиться раз в год, заявил министр... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:47

2021-06-29T16:47

2021-06-29T16:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. После стабилизации ситуации с коронавирусом в России и достижения коллективного иммунитета вакцинация от COVID-19 может проводиться раз в год, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."После достижение коллективного иммунитета и после стабилизации ситуации вакцинация может проводиться раз в год. Эти рекомендации уже утверждены министерством здравоохранения", - заявил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество