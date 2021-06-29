https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739075651.html

Голикова рассказала, как долго после COVID-19 сохраняется иммунитет

Голикова рассказала, как долго после COVID-19 сохраняется иммунитет - РИА Новости, 29.06.2021

Голикова рассказала, как долго после COVID-19 сохраняется иммунитет

Устойчивый иммунный ответ у переболевших коронавирусом сохраняется в среднем в течение шести месяцев с постепенным угасанием к 9-12 месяцу, сообщила... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:44

2021-06-29T16:44

2021-06-29T16:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Устойчивый иммунный ответ у переболевших коронавирусом сохраняется в среднем в течение шести месяцев с постепенным угасанием к 9-12 месяцу, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый гуморальный и клеточный иммунные ответы у лиц, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, сохраняется в среднем в течение шести месяцев после перенесенной инфекции с постепенным угасанием к 9-12 месяцу", - рассказала Голикова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/delta-1739075420.html

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2021

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