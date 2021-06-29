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Голикова рассказала, как долго после COVID-19 сохраняется иммунитет
Голикова рассказала, как долго после COVID-19 сохраняется иммунитет - РИА Новости, 29.06.2021
Голикова рассказала, как долго после COVID-19 сохраняется иммунитет
Устойчивый иммунный ответ у переболевших коронавирусом сохраняется в среднем в течение шести месяцев с постепенным угасанием к 9-12 месяцу, сообщила... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:44
2021-06-29T16:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Устойчивый иммунный ответ у переболевших коронавирусом сохраняется в среднем в течение шести месяцев с постепенным угасанием к 9-12 месяцу, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый гуморальный и клеточный иммунные ответы у лиц, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, сохраняется в среднем в течение шести месяцев после перенесенной инфекции с постепенным угасанием к 9-12 месяцу", - рассказала Голикова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
Голикова рассказала, как долго после COVID-19 сохраняется иммунитет
16:44 29.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинский работник и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Голикова рассказала, как долго сохраняется иммунный ответ у переболевших COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Устойчивый иммунный ответ у переболевших коронавирусом сохраняется в среднем в течение шести месяцев с постепенным угасанием к 9-12 месяцу, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый гуморальный и клеточный иммунные ответы у лиц, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, сохраняется в среднем в течение шести месяцев после перенесенной инфекции с постепенным угасанием к 9-12 месяцу", - рассказала Голикова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Медицинские работники и пациент в операционной ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
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