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Голикова рассказала, как долго после COVID-19 сохраняется иммунитет
Голикова рассказала, как долго после COVID-19 сохраняется иммунитет - РИА Новости, 29.06.2021
Голикова рассказала, как долго после COVID-19 сохраняется иммунитет
Устойчивый иммунный ответ у переболевших коронавирусом сохраняется в среднем в течение шести месяцев с постепенным угасанием к 9-12 месяцу, сообщила... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:44
2021-06-29T16:44
2021-06-29T16:44
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здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Устойчивый иммунный ответ у переболевших коронавирусом сохраняется в среднем в течение шести месяцев с постепенным угасанием к 9-12 месяцу, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый гуморальный и клеточный иммунные ответы у лиц, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, сохраняется в среднем в течение шести месяцев после перенесенной инфекции с постепенным угасанием к 9-12 месяцу", - рассказала Голикова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
https://radiosputnik.ria.ru/20210629/delta-1739075420.html
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Голикова рассказала, как долго после COVID-19 сохраняется иммунитет
Голикова рассказала, как долго сохраняется иммунный ответ у переболевших COVID-19