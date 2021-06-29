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Мантуров оценил ситуацию с производством вакцин от коронавируса
Мантуров оценил ситуацию с производством вакцин от коронавируса - РИА Новости, 29.06.2021
Мантуров оценил ситуацию с производством вакцин от коронавируса
Российские предприятия к настоящему моменту произвели 36,7 миллиона комплектов четырех вакцин против коронавируса, кроме того, производители сообщили о... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:41
2021-06-29T16:41
2021-06-29T16:41
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
вакцина "спутник лайт"
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вакцина "эпиваккорона"
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские предприятия к настоящему моменту произвели 36,7 миллиона комплектов четырех вакцин против коронавируса, кроме того, производители сообщили о готовности выпустить в июле около 30 миллионов комплектов, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Наши предприятия сегодня делают их на 12 площадках, в первую очередь это "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". На сегодня суммарно по всем вакцинам в гражданский оборот выпущено 36,7 миллиона комплектов", - сказал Мантуров на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Как и планировали, продолжаем наращивать объемы производства. Производителями буквально вчера обновлены подекадные планы, согласно которым в июле планируется произвести в общей сложности около 30 миллионов комплектов доз вакцин. Будем стремиться дальше идти по нарастающей, в том числе, за счет подключения новых площадок", - добавил министр.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Мантуров оценил ситуацию с производством вакцин от коронавируса
Мантуров заявил, что в России произвели 36,7 миллионов комплектов вакцин от COVID-19