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Мантуров оценил ситуацию с производством вакцин от коронавируса

Мантуров оценил ситуацию с производством вакцин от коронавируса - РИА Новости, 29.06.2021

Мантуров оценил ситуацию с производством вакцин от коронавируса

Российские предприятия к настоящему моменту произвели 36,7 миллиона комплектов четырех вакцин против коронавируса, кроме того, производители сообщили о... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:41

2021-06-29T16:41

2021-06-29T16:41

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские предприятия к настоящему моменту произвели 36,7 миллиона комплектов четырех вакцин против коронавируса, кроме того, производители сообщили о готовности выпустить в июле около 30 миллионов комплектов, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Наши предприятия сегодня делают их на 12 площадках, в первую очередь это "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". На сегодня суммарно по всем вакцинам в гражданский оборот выпущено 36,7 миллиона комплектов", - сказал Мантуров на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Как и планировали, продолжаем наращивать объемы производства. Производителями буквально вчера обновлены подекадные планы, согласно которым в июле планируется произвести в общей сложности около 30 миллионов комплектов доз вакцин. Будем стремиться дальше идти по нарастающей, в том числе, за счет подключения новых площадок", - добавил министр.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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