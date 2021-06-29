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На диспансеризацию переболевших COVID-19 направят дополнительные средства
На диспансеризацию переболевших COVID-19 направят дополнительные средства - РИА Новости, 29.06.2021
На диспансеризацию переболевших COVID-19 направят дополнительные средства
Власти направят на диспансеризацию россиян, перенесших коронавирус, дополнительно 6 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:31
2021-06-29T16:31
2021-06-29T16:31
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти направят на диспансеризацию россиян, перенесших коронавирус, дополнительно 6 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."С 1 июля по поручению президента начнётся углубленная диспансеризация перенесших COVID. Сегодня на её проведение направим регионам почти 6 миллиардов рублей", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Он отметил, что коронавирус не проходит бесследно и у него есть крайне тяжёлые последствия.Он добавил, что несмотря на то, что диспансеризация будет проводиться для тех, кто уже переболел, меры предосторожности должны соблюдаться во всех медучреждениях.
https://ria.ru/20210629/sobyanin-1739067890.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, общество
На диспансеризацию переболевших COVID-19 направят дополнительные средства
На диспансеризацию россиян, перенесших COVID-19, дополнительно направят шесть миллиардов рублей