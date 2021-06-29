https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739072794.html

На диспансеризацию переболевших COVID-19 направят дополнительные средства

На диспансеризацию переболевших COVID-19 направят дополнительные средства - РИА Новости, 29.06.2021

На диспансеризацию переболевших COVID-19 направят дополнительные средства

Власти направят на диспансеризацию россиян, перенесших коронавирус, дополнительно 6 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:31

2021-06-29T16:31

2021-06-29T16:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти направят на диспансеризацию россиян, перенесших коронавирус, дополнительно 6 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."С 1 июля по поручению президента начнётся углубленная диспансеризация перенесших COVID. Сегодня на её проведение направим регионам почти 6 миллиардов рублей", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Он отметил, что коронавирус не проходит бесследно и у него есть крайне тяжёлые последствия.Он добавил, что несмотря на то, что диспансеризация будет проводиться для тех, кто уже переболел, меры предосторожности должны соблюдаться во всех медучреждениях.

https://ria.ru/20210629/sobyanin-1739067890.html

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