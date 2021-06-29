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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739070661.html
Собянин оценил ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
Собянин оценил ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021
Собянин оценил ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
В Москве больными коронавирусной инфекцией занято 15 тысяч коек в медучреждениях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:22
2021-06-29T16:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Москве больными коронавирусной инфекцией занято 15 тысяч коек в медучреждениях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."Количество занятых коек в Москве приблизилось к 15 тысячам. Это тоже чрезвычайно высокий показатель, учитывая, что значительная часть — это тяжело и крайне тяжело больные и находящиеся в реанимации", - сообщил Собянин.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
Собянин оценил ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
16:22 29.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Собянин заявил, что в Москве больными COVID-19 занято 15 тысяч коек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Москве больными коронавирусной инфекцией занято 15 тысяч коек в медучреждениях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
"Количество занятых коек в Москве приблизилось к 15 тысячам. Это тоже чрезвычайно высокий показатель, учитывая, что значительная часть — это тяжело и крайне тяжело больные и находящиеся в реанимации", - сообщил Собянин.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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