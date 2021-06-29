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Собянин оценил ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
Собянин оценил ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021
Собянин оценил ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
В Москве больными коронавирусной инфекцией занято 15 тысяч коек в медучреждениях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:22
2021-06-29T16:22
2021-06-29T16:22
распространение коронавируса
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сергей собянин
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Москве больными коронавирусной инфекцией занято 15 тысяч коек в медучреждениях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."Количество занятых коек в Москве приблизилось к 15 тысячам. Это тоже чрезвычайно высокий показатель, учитывая, что значительная часть — это тяжело и крайне тяжело больные и находящиеся в реанимации", - сообщил Собянин.
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Собянин оценил ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
Собянин заявил, что в Москве больными COVID-19 занято 15 тысяч коек