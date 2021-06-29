https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739070661.html

Собянин оценил ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

Собянин оценил ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021

Собянин оценил ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В Москве больными коронавирусной инфекцией занято 15 тысяч коек в медучреждениях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:22

2021-06-29T16:22

2021-06-29T16:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Москве больными коронавирусной инфекцией занято 15 тысяч коек в медучреждениях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."Количество занятых коек в Москве приблизилось к 15 тысячам. Это тоже чрезвычайно высокий показатель, учитывая, что значительная часть — это тяжело и крайне тяжело больные и находящиеся в реанимации", - сообщил Собянин.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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