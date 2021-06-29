https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739064392.html
В центре Кулакова заявили о 150 беременных, умерших от коронавируса
В центре Кулакова заявили о 150 беременных, умерших от коронавируса - РИА Новости, 29.06.2021
В центре Кулакова заявили о 150 беременных, умерших от коронавируса
Около 150 беременных женщин скончались в России от коронавируса, заявил директор ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:57
2021-06-29T15:57
2021-06-29T16:01
центр акушерства, гинекологии и перинатологии
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Около 150 беременных женщин скончались в России от коронавируса, заявил директор ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова" Геннадий Сухих."В прошлом году не пришли домой, в семью, не порадовали своим возвращением мам и пап, любимых мужей и окружение 103 беременных женщины... и 46 - уже в этом году",- сказал Сухих на круглом столе о необходимости вакцинироваться от COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что противопоказания для применения вакцины от коронавируса "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") у беременных женщин сняты.
https://ria.ru/20210627/beremennost-1738774662.html
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центр акушерства, гинекологии и перинатологии, коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
В центре Кулакова заявили о 150 беременных, умерших от коронавируса
15:57 29.06.2021 (обновлено: 16:01 29.06.2021)
В центре Кулакова рассказали, что около 150 беременных скончались от COVID-19 в России