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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739064392.html
В центре Кулакова заявили о 150 беременных, умерших от коронавируса
В центре Кулакова заявили о 150 беременных, умерших от коронавируса - РИА Новости, 29.06.2021
В центре Кулакова заявили о 150 беременных, умерших от коронавируса
Около 150 беременных женщин скончались в России от коронавируса, заявил директор ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:57
2021-06-29T16:01
центр акушерства, гинекологии и перинатологии
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Около 150 беременных женщин скончались в России от коронавируса, заявил директор ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова" Геннадий Сухих."В прошлом году не пришли домой, в семью, не порадовали своим возвращением мам и пап, любимых мужей и окружение 103 беременных женщины... и 46 - уже в этом году",- сказал Сухих на круглом столе о необходимости вакцинироваться от COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что противопоказания для применения вакцины от коронавируса "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") у беременных женщин сняты.
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центр акушерства, гинекологии и перинатологии, коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
В центре Кулакова заявили о 150 беременных, умерших от коронавируса
15:57 29.06.2021 (обновлено: 16:01 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦентр акушерства, гинекологии и перинатологии им.Кулакова в Москве
Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им.Кулакова в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

В центре Кулакова рассказали, что около 150 беременных скончались от COVID-19 в России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Около 150 беременных женщин скончались в России от коронавируса, заявил директор ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова" Геннадий Сухих.
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 04:33Распространение коронавируса
Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом "Спутник V"
"В прошлом году не пришли домой, в семью, не порадовали своим возвращением мам и пап, любимых мужей и окружение 103 беременных женщины... и 46 - уже в этом году",- сказал Сухих на круглом столе о необходимости вакцинироваться от COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что противопоказания для применения вакцины от коронавируса "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") у беременных женщин сняты.
 
Распространение коронавирусаЦентр акушерства, гинекологии и перинатологииКоронавирус в РоссииРоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
 
 
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