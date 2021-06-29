https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739029234.html

Заболевших COVID-19 детей из лагеря в Туве разместили в гостинице

Заболевших COVID-19 детей из лагеря в Туве разместили в гостинице - РИА Новости, 29.06.2021

Заболевших COVID-19 детей из лагеря в Туве разместили в гостинице

Власти развернули обсерватор на базе гостиницы "Буян-Бадыргы" в Кызыле для заболевших коронавирусом детей в лагере "Байлак", сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T12:43

2021-06-29T12:43

2021-06-29T12:43

распространение коронавируса

владислав ховалыг

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

кызыл

республика тыва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580589730_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_e994d04200b8e965252fe9bd4b0d944c.jpg

КРАСНОЯРСК, 29 июн - РИА Новости. Власти развернули обсерватор на базе гостиницы "Буян-Бадыргы" в Кызыле для заболевших коронавирусом детей в лагере "Байлак", сообщает пресс-служба главы республики.Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса зафиксирована в тувинском детском лагере "Байлак", где заболели 66 детей и восемь сотрудников. По факту вспышки COVID-19 республиканский главк СК проводит проверку.В пресс-службе главы Тувы отметили, что ранее по решению республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции для детей из лагеря был оборудован обсерватор на базе общежития Тувинского строительного техникума, в котором условия не подходили для длительного проживания детей.По приезду из командировки врио руководителя Тувы Владислав Ховалыг провел экстренное совещание по сложившейся ситуации."В общежитии Тувинского строительного техникума нет комфортных условий для длительного пребывания несовершеннолетних. Дал поручение, чтобы контактных детей переселили в гостиницу "Буян-Бадыргы". Теперь у них в каждой комнате будут отдельный санузел, чайники, безопасные розетки, да, в конце концов, удобные кровати. В такой обстановке у ребят и самочувствие будет куда лучше", - приводит пресс-служба его слова."В гостинице на сегодняшнюю дату размещено 89 детей. По информации министерства здравоохранения республики, состояние маленьких пациентов удовлетворительное, каких-либо жалоб на плохое самочувствие от них не поступает", - отмечается в сообщении пресс-службы.По ее данным, 42 ребенка с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение в Республиканской детской больнице, их состояние характеризуется как "средней степени тяжести".

https://ria.ru/20210623/bolnitsa-1738253726.html

https://realty.ria.ru/20210324/tyva-1602582204.html

кызыл

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав ховалыг, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), кызыл, республика тыва, общество