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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739026828.html
В "Векторе" рассказали о влиянии погоды на распространение COVID-19
В "Векторе" рассказали о влиянии погоды на распространение COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021
В "Векторе" рассказали о влиянии погоды на распространение COVID-19
Погода оказывает лишь опосредованное влияние на распространение коронавируса, при умеренно-влажном климате, как в Москве, вирус прекрасно передается, заявил РИА РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:24
2021-06-29T12:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Погода оказывает лишь опосредованное влияние на распространение коронавируса, при умеренно-влажном климате, как в Москве, вирус прекрасно передается, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов."Погода не оказывает большого влияния на распространение коронавируса, но когда на улице очень жарко или очень холодно, то людей на улице меньше, они реже вместе гуляют, и в основном проводят время в помещении, где прохладнее в жару или теплее в холод. Тогда можно сказать, что погода опосредовано влияет", - сказал Семенов.Он уточнил, что вирус чуть хуже передается при солнечном свете и ультрафиолете, когда очень сухо и достаточно жарко."Когда умеренно-влажный климат, как Москве, например, и температура воздуха +32-35, такое не считается, и вирус прекрасно передается", - пояснил Семенов.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
В "Векторе" рассказали о влиянии погоды на распространение COVID-19
12:24 29.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаДевушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В "Векторе" рассказали, что погода не оказывает большого влияния на распространение COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Погода оказывает лишь опосредованное влияние на распространение коронавируса, при умеренно-влажном климате, как в Москве, вирус прекрасно передается, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.
"Погода не оказывает большого влияния на распространение коронавируса, но когда на улице очень жарко или очень холодно, то людей на улице меньше, они реже вместе гуляют, и в основном проводят время в помещении, где прохладнее в жару или теплее в холод. Тогда можно сказать, что погода опосредовано влияет", - сказал Семенов.
Он уточнил, что вирус чуть хуже передается при солнечном свете и ультрафиолете, когда очень сухо и достаточно жарко.
"Когда умеренно-влажный климат, как Москве, например, и температура воздуха +32-35, такое не считается, и вирус прекрасно передается", - пояснил Семенов.
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