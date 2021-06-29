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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739017942.html
В Москве за сутки госпитализировали 1757 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1757 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1757 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1757 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 680 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:37
2021-06-29T11:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1757 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 680 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 6209 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1757 человек. На ИВЛ находятся 680 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что помимо этого в городе выздоровели ещё 4854 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 153 145.Также в столице скончался 121 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
В Москве за сутки госпитализировали 1757 пациентов с COVID-19
11:37 29.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре "заразной зоны" в МКЦИБ "Вороновское"
Медицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре заразной зоны в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Москве за сутки госпитализировали 1757 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 680 человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1757 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 680 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве выявлено 6209 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1757 человек. На ИВЛ находятся 680 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо этого в городе выздоровели ещё 4854 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 153 145.
Также в столице скончался 121 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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