https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739017942.html

В Москве за сутки госпитализировали 1757 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1757 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1757 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1757 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 680 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:37

2021-06-29T11:37

2021-06-29T11:37

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1757 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 680 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 6209 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1757 человек. На ИВЛ находятся 680 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что помимо этого в городе выздоровели ещё 4854 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 153 145.Также в столице скончался 121 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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