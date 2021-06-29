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Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Карачаево-Черкессии - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:26
2021-06-29T11:26
2021-06-29T11:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
карачаево-черкесская республика (кчр)
республика северная осетия - алания
магаданская область
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Карачаево-Черкессии - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Карачаево-Черкесская Республика - 0,1%, 2. Республика Северная Осетия-Алания - 0,11%, 3. Магаданская область - 0,12%", - говорится в сообщении.
магаданская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, карачаево-черкесская республика (кчр), республика северная осетия - алания, магаданская область
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
В Карачаево-Черкессии зафиксировали наименьшие темпы прироста случаев COVID-19