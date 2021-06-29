https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739015985.html

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Карачаево-Черкессии - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:26

2021-06-29T11:26

2021-06-29T11:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

карачаево-черкесская республика (кчр)

республика северная осетия - алания

магаданская область

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Карачаево-Черкессии - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Карачаево-Черкесская Республика - 0,1%, 2. Республика Северная Осетия-Алания - 0,11%, 3. Магаданская область - 0,12%", - говорится в сообщении.

магаданская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, карачаево-черкесская республика (кчр), республика северная осетия - алания, магаданская область