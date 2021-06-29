https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739015060.html

В России выявили 20 616 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 20 616 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 29.06.2021

В России выявили 20 616 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 20 616, до 5 493 557, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:22

2021-06-29T11:22

2021-06-29T11:22

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 20 616, до 5 493 557, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 616 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2523 (12,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 493 557 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,38%.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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