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В России выявили 20 616 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 20 616 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 29.06.2021
В России выявили 20 616 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 20 616, до 5 493 557, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:22
2021-06-29T11:22
2021-06-29T11:22
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 20 616, до 5 493 557, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 616 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2523 (12,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 493 557 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,38%.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
В России выявили 20 616 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 20 616 новых случаев заражения коронавирусом