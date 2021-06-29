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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739002665.html
Роспотребнадзор проверит заявления турагента о помощи в сдаче ПЦР-теста
Роспотребнадзор проверит заявления турагента о помощи в сдаче ПЦР-теста - РИА Новости, 29.06.2021
Роспотребнадзор проверит заявления турагента о помощи в сдаче ПЦР-теста
Роспотребнадзор проверит информацию о том, что директор красноярской турфирмы помогала людям с COVID-19 получить отрицательный ПЦР-тест для поездки в Египет. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T09:54
2021-06-29T10:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
anex tour
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярск
общество
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КРАСНОЯРСК, 29 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор проверит информацию о том, что директор красноярской турфирмы помогала людям с COVID-19 получить отрицательный ПЦР-тест для поездки в Египет.Ранее СМИ написали, что владелица франчайзингового агентства Anex Tour Екатерина Семенова выложила видеорассказ с соответствующими советами.В Anex Tour РИА Новости прокомментировали, что женщина не возглавляет представительство в Красноярске, а работает с компанией по партнерскому договору, теперь сотрудничество с ней прекращено.Помимо Роспотребнадзора, проверку начала полиция. Материалы направят в краевую прокуратуру.Во время пандемии для выезда в некоторые страны требуется предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, свидетельствующий о том, что человек здоров.
https://ria.ru/20210617/strakhovanie-1737215223.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, anex tour, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярск, общество
Роспотребнадзор проверит заявления турагента о помощи в сдаче ПЦР-теста
09:54 29.06.2021 (обновлено: 10:54 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Роспотребнадзор проверит заявления турагента, советовавшей обманывать ПЦР-тест

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 29 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор проверит информацию о том, что директор красноярской турфирмы помогала людям с COVID-19 получить отрицательный ПЦР-тест для поездки в Египет.
Ранее СМИ написали, что владелица франчайзингового агентства Anex Tour Екатерина Семенова выложила видеорассказ с соответствующими советами.
В Anex Tour РИА Новости прокомментировали, что женщина не возглавляет представительство в Красноярске, а работает с компанией по партнерскому договору, теперь сотрудничество с ней прекращено.
Помимо Роспотребнадзора, проверку начала полиция. Материалы направят в краевую прокуратуру.
Во время пандемии для выезда в некоторые страны требуется предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, свидетельствующий о том, что человек здоров.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Anex TourКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КрасноярскОбщество
 
 
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