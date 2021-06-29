https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739002665.html

Роспотребнадзор проверит заявления турагента о помощи в сдаче ПЦР-теста

Роспотребнадзор проверит заявления турагента о помощи в сдаче ПЦР-теста - РИА Новости, 29.06.2021

Роспотребнадзор проверит заявления турагента о помощи в сдаче ПЦР-теста

Роспотребнадзор проверит информацию о том, что директор красноярской турфирмы помогала людям с COVID-19 получить отрицательный ПЦР-тест для поездки в Египет. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T09:54

2021-06-29T09:54

2021-06-29T10:54

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

anex tour

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

красноярск

общество

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КРАСНОЯРСК, 29 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор проверит информацию о том, что директор красноярской турфирмы помогала людям с COVID-19 получить отрицательный ПЦР-тест для поездки в Египет.Ранее СМИ написали, что владелица франчайзингового агентства Anex Tour Екатерина Семенова выложила видеорассказ с соответствующими советами.В Anex Tour РИА Новости прокомментировали, что женщина не возглавляет представительство в Красноярске, а работает с компанией по партнерскому договору, теперь сотрудничество с ней прекращено.Помимо Роспотребнадзора, проверку начала полиция. Материалы направят в краевую прокуратуру.Во время пандемии для выезда в некоторые страны требуется предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, свидетельствующий о том, что человек здоров.

https://ria.ru/20210617/strakhovanie-1737215223.html

красноярск

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2021

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