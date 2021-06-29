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Эксперт не ждет снижения заболеваемости COVID-19 после жарких дней

Эксперт не ждет снижения заболеваемости COVID-19 после жарких дней - РИА Новости, 29.06.2021

Эксперт не ждет снижения заболеваемости COVID-19 после жарких дней

Спада заболеваемости от коронавируса после жаркой погоды ждать не стоит, так как он мало завязан на погоду, рассказала РИА Новости директор Института экономики... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T06:11

2021-06-29T06:11

2021-06-29T06:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

лариса попович

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Спада заболеваемости от коронавируса после жаркой погоды ждать не стоит, так как он мало завязан на погоду, рассказала РИА Новости директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович."Нет, у нас на самом деле, вы же видите, в Индии бушует, в экваториальных зонах. Нет, коронавирус в отличие от, скажем, вируса гриппа как-то не очень сильно завязан на погоду", - сказал она, отвечая на вопрос о том, может ли жаркая сухая погода способствовать снижению заболеваемости коронавирусом.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, лариса попович, общество