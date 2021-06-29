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Эксперт не ждет снижения заболеваемости COVID-19 после жарких дней
Эксперт не ждет снижения заболеваемости COVID-19 после жарких дней - РИА Новости, 29.06.2021
Эксперт не ждет снижения заболеваемости COVID-19 после жарких дней
Спада заболеваемости от коронавируса после жаркой погоды ждать не стоит, так как он мало завязан на погоду, рассказала РИА Новости директор Института экономики... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T06:11
2021-06-29T06:11
2021-06-29T06:11
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Спада заболеваемости от коронавируса после жаркой погоды ждать не стоит, так как он мало завязан на погоду, рассказала РИА Новости директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович."Нет, у нас на самом деле, вы же видите, в Индии бушует, в экваториальных зонах. Нет, коронавирус в отличие от, скажем, вируса гриппа как-то не очень сильно завязан на погоду", - сказал она, отвечая на вопрос о том, может ли жаркая сухая погода способствовать снижению заболеваемости коронавирусом.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, лариса попович, общество
Эксперт не ждет снижения заболеваемости COVID-19 после жарких дней
Эксперт не ждет снижения заболеваемости COVID-19 после жарких дней