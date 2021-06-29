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Эксперт объяснила, почему человеку не нужно знать свой штамм коронавируса
Эксперт объяснила, почему человеку не нужно знать свой штамм коронавируса - РИА Новости, 29.06.2021
Эксперт объяснила, почему человеку не нужно знать свой штамм коронавируса
Заболевшему человеку не нужно знать свой штамм коронавируса, хотя такие исследования и выполняет Роспотребнадзор, реакция на штаммы у всех разная и может быть... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T03:06
2021-06-29T03:06
2021-06-29T03:06
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коронавирус covid-19
лариса попович
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
высшая школа экономики (вшэ)
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заболевшему человеку не нужно знать свой штамм коронавируса, хотя такие исследования и выполняет Роспотребнадзор, реакция на штаммы у всех разная и может быть острой даже на самый "добрый" уханьский штамм, рассказала РИА Новости директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович."Я думаю, что она ему совершенно не нужна - это вопрос исключительно тактики лечения", - отметила она.По словам Попович, лучше не лечиться, а предупреждать это заболевание, тренировать иммунитет, потому что убить вирус лекарственными препаратами мы пока не можем. Вакцинация – способ такой тренировки, способ продемонстрировать иммунитету, кого именно надо убивать, после прививок иммунитет быстро опознает врага и уничтожает его до того, как он успевает размножиться, добавила эксперт."Конечно, (исследования по определению штамма – ред.) делает Роспотребнадзор, но зачем вам? Какая разница? На самом деле, штаммы отличаются пока только вирулентностью, то есть заразностью, а летальность у них пока в общем примерно одинаковая. Какая вам разница, каким штаммом вы заболеете, значительно важнее, как вы будете переносить этот штамм, как ваш организм будет на него реагировать. Здесь может быть реакция очень острая на самый "добрый", уханьский штамм, и в то же время там бессимптомно протекать "дельта плюс", если невосприимчив к нему, тут очень индивидуально", - пояснила Попович.
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лариса попович, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), высшая школа экономики (вшэ), общество
Эксперт объяснила, почему человеку не нужно знать свой штамм коронавируса
Эксперт объяснила, почему человеку не нужно знать свой штамм коронавируса
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Заболевшему человеку не нужно знать свой штамм коронавируса, хотя такие исследования и выполняет Роспотребнадзор
, реакция на штаммы у всех разная и может быть острой даже на самый "добрый" уханьский штамм, рассказала РИА Новости директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович
.
"Я думаю, что она ему совершенно не нужна - это вопрос исключительно тактики лечения", - отметила она.
По словам Попович, лучше не лечиться, а предупреждать это заболевание, тренировать иммунитет, потому что убить вирус лекарственными препаратами мы пока не можем. Вакцинация – способ такой тренировки, способ продемонстрировать иммунитету, кого именно надо убивать, после прививок иммунитет быстро опознает врага и уничтожает его до того, как он успевает размножиться, добавила эксперт.
"Конечно, (исследования по определению штамма – ред.) делает Роспотребнадзор, но зачем вам? Какая разница? На самом деле, штаммы отличаются пока только вирулентностью, то есть заразностью, а летальность у них пока в общем примерно одинаковая. Какая вам разница, каким штаммом вы заболеете, значительно важнее, как вы будете переносить этот штамм, как ваш организм будет на него реагировать. Здесь может быть реакция очень острая на самый "добрый", уханьский штамм, и в то же время там бессимптомно протекать "дельта плюс", если невосприимчив к нему, тут очень индивидуально", - пояснила Попович.