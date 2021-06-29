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Путин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником
Путин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 29.06.2021
Путин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли, отметив, что разработки российских корабелов уникальны и не имеют... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:06
2021-06-29T11:06
международный военно-морской салон
арктика
объединенная судостроительная корпорация
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли, отметив, что разработки российских корабелов уникальны и не имеют мировых аналогов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с днем кораблестроителя. ...Отрадно, что разработки наших корабелов уникальны и не имеют мировых аналогов. Предмет особой гордости – дизельные и атомные ледоколы, которые прокладывают путь во льдах Арктики, первая в мире плавучая электростанция "Академик Ломоносов" и автономный глубоководный аппарат "Витязь-Д", - подчеркнул президент.Путин отметил, что день кораблестроителя объединяет настоящих профессионалов – тех, кто трудится на верфях и судоремонтных заводах, в конструкторских бюро и научных центрах, кто вносит значимый вклад в укрепление экономического, оборонного потенциала России.Созданный Петром Великим регулярный флот, которому в нынешнем году исполняется 325 лет, обеспечил России статус великой морской державы и огромные возможности для освоения новых земель, развития науки, промышленности, торговли, инфраструктуры, напомнил президент.Он подчеркнул также, что сегодня предприятия отрасли, в том числе входящие в Объединенную судостроительную корпорацию, достойно продолжают дело предшественников. Повышая технологический уровень производства, российские судостроители способны решать задачи практически любой сложности – от постройки боевых кораблей разных классов до создания современной гражданской продукции. Год от года растёт выпуск танкеров, сухогрузов, рыбопромысловых судов, морских платформ.Путин отметил, что за всеми успехами отрасли стоит ежедневный кропотливый труд многотысячных коллективов, высококлассных специалистов, ученых, конструкторов, рабочих, их опыт и преданность делу. Президент пожелал работникам и ветеранам судостроительной отрасли крепкого здоровья и реализации намеченных планов.
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международный военно-морской салон, арктика, объединенная судостроительная корпорация, владимир путин, общество
Путин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником
11:06 29.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАтомный ледокол “Арктика” у причала кораблестроительного завода АО “Балтийский завод”
Атомный ледокол “Арктика” у причала кораблестроительного завода АО “Балтийский завод” - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Путин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли, отметив, что разработки российских корабелов уникальны и не имеют мировых аналогов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с днем кораблестроителя. ...Отрадно, что разработки наших корабелов уникальны и не имеют мировых аналогов. Предмет особой гордости – дизельные и атомные ледоколы, которые прокладывают путь во льдах Арктики, первая в мире плавучая электростанция "Академик Ломоносов" и автономный глубоководный аппарат "Витязь-Д", - подчеркнул президент.
Путин отметил, что день кораблестроителя объединяет настоящих профессионалов – тех, кто трудится на верфях и судоремонтных заводах, в конструкторских бюро и научных центрах, кто вносит значимый вклад в укрепление экономического, оборонного потенциала России.
Созданный Петром Великим регулярный флот, которому в нынешнем году исполняется 325 лет, обеспечил России статус великой морской державы и огромные возможности для освоения новых земель, развития науки, промышленности, торговли, инфраструктуры, напомнил президент.
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Он подчеркнул также, что сегодня предприятия отрасли, в том числе входящие в Объединенную судостроительную корпорацию, достойно продолжают дело предшественников. Повышая технологический уровень производства, российские судостроители способны решать задачи практически любой сложности – от постройки боевых кораблей разных классов до создания современной гражданской продукции. Год от года растёт выпуск танкеров, сухогрузов, рыбопромысловых судов, морских платформ.
Путин отметил, что за всеми успехами отрасли стоит ежедневный кропотливый труд многотысячных коллективов, высококлассных специалистов, ученых, конструкторов, рабочих, их опыт и преданность делу. Президент пожелал работникам и ветеранам судостроительной отрасли крепкого здоровья и реализации намеченных планов.
 
Международный военно-морской салонАрктикаОбъединенная судостроительная корпорацияВладимир ПутинОбщество
 
 
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