https://ria.ru/20210629/korablestroiteli-1739011774.html

Путин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником

Путин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 29.06.2021

Путин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли, отметив, что разработки российских корабелов уникальны и не имеют... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:06

2021-06-29T11:06

2021-06-29T11:06

международный военно-морской салон

арктика

объединенная судостроительная корпорация

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли, отметив, что разработки российских корабелов уникальны и не имеют мировых аналогов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с днем кораблестроителя. ...Отрадно, что разработки наших корабелов уникальны и не имеют мировых аналогов. Предмет особой гордости – дизельные и атомные ледоколы, которые прокладывают путь во льдах Арктики, первая в мире плавучая электростанция "Академик Ломоносов" и автономный глубоководный аппарат "Витязь-Д", - подчеркнул президент.Путин отметил, что день кораблестроителя объединяет настоящих профессионалов – тех, кто трудится на верфях и судоремонтных заводах, в конструкторских бюро и научных центрах, кто вносит значимый вклад в укрепление экономического, оборонного потенциала России.Созданный Петром Великим регулярный флот, которому в нынешнем году исполняется 325 лет, обеспечил России статус великой морской державы и огромные возможности для освоения новых земель, развития науки, промышленности, торговли, инфраструктуры, напомнил президент.Он подчеркнул также, что сегодня предприятия отрасли, в том числе входящие в Объединенную судостроительную корпорацию, достойно продолжают дело предшественников. Повышая технологический уровень производства, российские судостроители способны решать задачи практически любой сложности – от постройки боевых кораблей разных классов до создания современной гражданской продукции. Год от года растёт выпуск танкеров, сухогрузов, рыбопромысловых судов, морских платформ.Путин отметил, что за всеми успехами отрасли стоит ежедневный кропотливый труд многотысячных коллективов, высококлассных специалистов, ученых, конструкторов, рабочих, их опыт и преданность делу. Президент пожелал работникам и ветеранам судостроительной отрасли крепкого здоровья и реализации намеченных планов.

https://ria.ru/20210405/verfi-1603673803.html

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный военно-морской салон, арктика, объединенная судостроительная корпорация, владимир путин, общество