https://ria.ru/20210629/konflikt-1739043503.html

Калужский губернатор поручил разобраться в ситуации с приютом для собак

Калужский губернатор поручил разобраться в ситуации с приютом для собак - РИА Новости, 29.06.2021

Калужский губернатор поручил разобраться в ситуации с приютом для собак

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил разобраться в конфликте дачников с частным приютом для собак. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T13:49

2021-06-29T13:49

2021-06-29T13:49

владислав шапша

калужская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил разобраться в конфликте дачников с частным приютом для собак.Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что на частный приют, который располагается на территории коттеджного поселка в Малоярославецком районе, якобы было совершено нападение: вечером приехали шесть человек на квадроциклах, сломали ворота, били битами стекла служебного автомобиля и даже собак. Работники приюта, утверждают СМИ, тоже пострадали от рук налетчиков.Шапша написал в своем Telegram-канале, что за последние дни много обращений, связанных с конфликтом вокруг приюта собак в Малоярославецком районе.По его словам, полиция и прокуратура уже разбираются в обстоятельствах конфликта.В областной прокуратуре подтвердили РИА Новости, что проводят проверку по сообщениям в СМИ о нападении на приют. По данным пресс-службы УМВД по региону, по вызову на место происшествия выезжала полиция. Обе стороны конфликта обратились в правоохранительные органы со встречными заявлениями относительно друг друга. Правоохранителям предстоит установить, произошел ли инцидент по причине разногласий граждан в вопросах деятельности частного приюта для животных, расположенного на территории, либо основанием для конфликта послужила иная, бытовая, ситуация, отмечает УМВД.

https://ria.ru/20210509/priyut-1731572548.html

калужская область

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владислав шапша, калужская область, происшествия