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Калужский губернатор поручил разобраться в ситуации с приютом для собак
Калужский губернатор поручил разобраться в ситуации с приютом для собак - РИА Новости, 29.06.2021
Калужский губернатор поручил разобраться в ситуации с приютом для собак
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил разобраться в конфликте дачников с частным приютом для собак. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:49
2021-06-29T13:49
владислав шапша
калужская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил разобраться в конфликте дачников с частным приютом для собак.Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что на частный приют, который располагается на территории коттеджного поселка в Малоярославецком районе, якобы было совершено нападение: вечером приехали шесть человек на квадроциклах, сломали ворота, били битами стекла служебного автомобиля и даже собак. Работники приюта, утверждают СМИ, тоже пострадали от рук налетчиков.Шапша написал в своем Telegram-канале, что за последние дни много обращений, связанных с конфликтом вокруг приюта собак в Малоярославецком районе.По его словам, полиция и прокуратура уже разбираются в обстоятельствах конфликта.В областной прокуратуре подтвердили РИА Новости, что проводят проверку по сообщениям в СМИ о нападении на приют. По данным пресс-службы УМВД по региону, по вызову на место происшествия выезжала полиция. Обе стороны конфликта обратились в правоохранительные органы со встречными заявлениями относительно друг друга. Правоохранителям предстоит установить, произошел ли инцидент по причине разногласий граждан в вопросах деятельности частного приюта для животных, расположенного на территории, либо основанием для конфликта послужила иная, бытовая, ситуация, отмечает УМВД.
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калужская область
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владислав шапша, калужская область, происшествия
Калужский губернатор поручил разобраться в ситуации с приютом для собак
13:49 29.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Калужский губернатор поручил разобраться в конфликте дачников с частным приютом для собак

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил разобраться в конфликте дачников с частным приютом для собак.
Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что на частный приют, который располагается на территории коттеджного поселка в Малоярославецком районе, якобы было совершено нападение: вечером приехали шесть человек на квадроциклах, сломали ворота, били битами стекла служебного автомобиля и даже собак. Работники приюта, утверждают СМИ, тоже пострадали от рук налетчиков.
Шапша написал в своем Telegram-канале, что за последние дни много обращений, связанных с конфликтом вокруг приюта собак в Малоярославецком районе.
"Конечно же, я поручил разобраться в этом вопросе. Ситуация выглядит следующим образом. В одном из СНТ Малоярославецкого района собственница земли решила организовать на участке приют для собак. И стала собирать у себя на территории бездомных животных и помогать им. Не всем из ее соседей это понравилось. Вот этот затянувшийся между участниками СНТ конфликт и стал предметом обсуждения", - заявил Шапша.
По его словам, полиция и прокуратура уже разбираются в обстоятельствах конфликта.
В областной прокуратуре подтвердили РИА Новости, что проводят проверку по сообщениям в СМИ о нападении на приют. По данным пресс-службы УМВД по региону, по вызову на место происшествия выезжала полиция. Обе стороны конфликта обратились в правоохранительные органы со встречными заявлениями относительно друг друга. Правоохранителям предстоит установить, произошел ли инцидент по причине разногласий граждан в вопросах деятельности частного приюта для животных, расположенного на территории, либо основанием для конфликта послужила иная, бытовая, ситуация, отмечает УМВД.
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