https://ria.ru/20210629/kompensatsiya-1738982681.html

Чехия потребовала от России компенсацию ущерба за взрывы во Врбетице

Чехия потребовала от России компенсацию ущерба за взрывы во Врбетице - РИА Новости, 29.06.2021

Чехия потребовала от России компенсацию ущерба за взрывы во Врбетице

Официальная Прага потребовала от Москвы полностью компенсировать ущерб после взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году, в которых чешское руководство... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T01:15

2021-06-29T01:15

2021-06-29T01:15

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чехия

в мире

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Официальная Прага потребовала от Москвы полностью компенсировать ущерб после взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году, в которых чешское руководство подозревает российские спецслужбы. Соответствующую информацию распространила газета Mlada fronta Dnes.Ранее заместитель руководителя чешского МИД Мартин Смолек в минувший понедельник направил ноту российскому послу с требованием компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице. Дипломат также сообщил послу, что включение Чехии в список "недружественных стран" является нарушением международного права.Ущерб власти республики, по данным издания, оценили в 650 миллионов крон, или 25,5 миллиона евро, что, в свою очередь, составляет около 2,2 миллиарда рублей.По информации Mlada fronta Dnes, 350 миллионов крон хотят направить руководству пострадавших населенных пунктов, оставшиеся 300 миллионов – непосредственно пострадавшим гражданам.Ранее, 9 мая, министр финансов страны Алена Шиллерова заявила, что официальная Прага намерена потребовать от Москвы компенсацию в размере около миллиарда крон (около 47,5 миллиона долларов или 3,5 миллиарда рублей).Она отметила, что Прага собирается получить средства "в соответствии с международным правом"."Невозможно понять"Чехия своими требованиями заплатить компенсации за ущерб от взрывов во Врбетице только доказывает полученный в России статус недружественной страны, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Что творится в головах чешских политиков <…> уже невозможно понять. Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус", — написала дипломат в своем Telegram-канале.Она сравнила финансовые притязания Чехии с вымогательством.Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, заявил, что упорство Праги в ухудшении отношений с Москвой продолжает разрывать перспективы их возможного урегулирования.По его словам, Прага, "очевидно, не собирается спускать на тормозах... "водевиль" с мифическим участием Петрова и Боширова в событиях во Врбетице, несмотря на все заявления о несогласии с включением Чехии в список недружественных стран". При этом, добавил он, абсурдность излагаемых в СМИ требований Чехии "сопоставима только с абсурдностью самих утверждений о якобы причастности к этому инциденту российских спецслужб".Взрывы во ВрбетицеВ середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными.Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.Позднее, 14 мая, правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств, в который вошли только две страны – США и Чехия.При этом чешская сторона так и не предъявила доказательств причастности к взрывам России. Более того, расследование еще не завершено, по словам президента республики Милоша Земана, рассматриваются различные версии случившегося.Два взрыва складов боеприпасов во Врбетице, в которых погибли два человека, произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. О количестве боеприпасов, их номенклатуре точных данных нет.

https://ria.ru/20210627/vzryv-1738821138.html

https://ria.ru/20210502/slavyane-1730842404.html

https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html

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