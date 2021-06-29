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Протестующие в Колумбии напали на автобусы и полицейские участки
Протестующие в Колумбии напали на автобусы и полицейские участки - РИА Новости, 29.06.2021
Протестующие в Колумбии напали на автобусы и полицейские участки
Социальные протесты не прекращаются в Колумбии с 28 апреля, в понедельник полиция зафиксировала насильственные акции в восьми городах - протестующие нападали на РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T08:41
2021-06-29T08:41
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МЕХИКО, 29 июн - РИА Новости. Социальные протесты не прекращаются в Колумбии с 28 апреля, в понедельник полиция зафиксировала насильственные акции в восьми городах - протестующие нападали на общественный и полицейский транспорт, отделения полиции, предприятия и памятники."В течение дня спецподразделения национальной полиции по борьбе с беспорядками провели 20 операций в различных городах Колумбии", - сообщил глава национальной полиции Хорхе Луис Варгас Валенсия в обращении, опубликованном в его блоге в Twitter.По словам генерала, наиболее сложная уличная ситуация сложилась в городе Пасто на западе страны, где были совершены нападения на 11 городских автобусов и полицейский автомобиль. Корреспонденты Blu Radio сообщили, что в эпицентре столкновения манифестантов и полиции в Пасто оказалась группа детей из детского сада, которых пришлось эвакуировать из здания, несмотря на слезоточивый газ и летящие камни.В Медельине протестующие закидали коктейлями Молотова полицейский участок и соседний магазин, а также попытались поджечь здание больницы с 60 пациентами на диализе. Пятеро человек, включая врача, журналиста и сотрудника охраны, получили ранения.Четверо полицейских получили различные травмы и были госпитализированы в Мадриде, департамент Кундинамарка, в результате нападения и поджога полицейского участка. Медицинская помощь, по данным Красного Креста, потребовалась пятерым протестующим.От действий манифестантов пострадали исторические памятники в Сантандер-де-Киличао и Барранкилье, где с постамента повалили статую Христофора Колумба.Национальная забастовка 2021 года началась в Колумбии 28 апреля в знак протеста против спорной налоговой реформы и других экономических и социальных мер правительства. В рамках протеста в городах страны помимо мирных маршей происходят ожесточенные столкновения между гражданским населением и полицией, беспорядки, грабежи и акты вандализма. Ранения получили тысячи человек по обе стороны баррикад, погибли, по официальной информации, 25 человек, по информации правозащитников - свыше 80.Диалог правительства и протестующих в мае и июне не принес результатов и был остановлен. Власти отказались подписывать соглашение о гарантиях мирного протеста, после чего 7 июня лидеры протеста вышли из переговоров.Национальный протестный комитет 15 июня объявил о временной остановке периодических демонстраций, которые он с 28 апреля проводил в рамках национальной забастовки, однако стихийные акции продолжаются без видимых организаторов.Представители комитета планируют 20 июля представить в конгресс план подготовки законопроектов по пунктам чрезвычайного документа, который в первоначальном виде был составлен в конце 2019 года, но на фоне начавшейся пандемии COVID-19 не получил внимания правительства.
https://ria.ru/20210529/protesty-1734759870.html
https://ria.ru/20210626/obstrel-1738698182.html
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красный крест, христофор колумб, мадрид (город), медельин, колумбия, в мире
Протестующие в Колумбии напали на автобусы и полицейские участки
08:41 29.06.2021
 
© AP Photo / Ivan ValenciaАнтиправительственный митинг в Боготе, Колумбия
Антиправительственный митинг в Боготе, Колумбия - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© AP Photo / Ivan Valencia

В Колумбии протестующие напали на транспорт, отделения полиции, предприятия и памятники

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МЕХИКО, 29 июн - РИА Новости. Социальные протесты не прекращаются в Колумбии с 28 апреля, в понедельник полиция зафиксировала насильственные акции в восьми городах - протестующие нападали на общественный и полицейский транспорт, отделения полиции, предприятия и памятники.
"В течение дня спецподразделения национальной полиции по борьбе с беспорядками провели 20 операций в различных городах Колумбии", - сообщил глава национальной полиции Хорхе Луис Варгас Валенсия в обращении, опубликованном в его блоге в Twitter.
По словам генерала, наиболее сложная уличная ситуация сложилась в городе Пасто на западе страны, где были совершены нападения на 11 городских автобусов и полицейский автомобиль. Корреспонденты Blu Radio сообщили, что в эпицентре столкновения манифестантов и полиции в Пасто оказалась группа детей из детского сада, которых пришлось эвакуировать из здания, несмотря на слезоточивый газ и летящие камни.
В Медельине протестующие закидали коктейлями Молотова полицейский участок и соседний магазин, а также попытались поджечь здание больницы с 60 пациентами на диализе. Пятеро человек, включая врача, журналиста и сотрудника охраны, получили ранения.
Четверо полицейских получили различные травмы и были госпитализированы в Мадриде, департамент Кундинамарка, в результате нападения и поджога полицейского участка. Медицинская помощь, по данным Красного Креста, потребовалась пятерым протестующим.
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Национальная забастовка 2021 года началась в Колумбии 28 апреля в знак протеста против спорной налоговой реформы и других экономических и социальных мер правительства. В рамках протеста в городах страны помимо мирных маршей происходят ожесточенные столкновения между гражданским населением и полицией, беспорядки, грабежи и акты вандализма. Ранения получили тысячи человек по обе стороны баррикад, погибли, по официальной информации, 25 человек, по информации правозащитников - свыше 80.
Диалог правительства и протестующих в мае и июне не принес результатов и был остановлен. Власти отказались подписывать соглашение о гарантиях мирного протеста, после чего 7 июня лидеры протеста вышли из переговоров.
Национальный протестный комитет 15 июня объявил о временной остановке периодических демонстраций, которые он с 28 апреля проводил в рамках национальной забастовки, однако стихийные акции продолжаются без видимых организаторов.
Представители комитета планируют 20 июля представить в конгресс план подготовки законопроектов по пунктам чрезвычайного документа, который в первоначальном виде был составлен в конце 2019 года, но на фоне начавшейся пандемии COVID-19 не получил внимания правительства.
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