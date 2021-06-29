https://ria.ru/20210629/klishas-1739055060.html

Клишас призвал обсудить ужесточение наказания за поддельный сертификат

Клишас призвал обсудить ужесточение наказания за поддельный сертификат - РИА Новости, 29.06.2021

Клишас призвал обсудить ужесточение наказания за поддельный сертификат

Вопрос о целесообразности ужесточения наказания за подделку сертификата о вакцинации от коронавируса должен обсудить новый созыв Госдумы РФ осенью, заявил РИА... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T15:00

2021-06-29T15:00

2021-06-29T15:00

распространение коронавируса

татьяна кусайко

вакцинация россиян от covid-19

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андрей клишас

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вопрос о целесообразности ужесточения наказания за подделку сертификата о вакцинации от коронавируса должен обсудить новый созыв Госдумы РФ осенью, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас.Ранее замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко заявила РИА Новости, что подделку медицинских документов, включая сертификаты о вакцинации, нужно приравнять к подделке паспорта с уголовной ответственностью до трех лет лишения свободы."Пока об ужесточении ответственности говорить преждевременно. Этот вопрос должна обсуждать новая Дума осенью", - сказал Клишас.По его словам, предложения сенатора Кусайко могут быть поддержаны только в том случае, если действующие сейчас нормы закона, которые устанавливают серьезную ответственность за такие правонарушения, не будут выполнять свою превентивную функцию, то есть не смогут удержать граждан от подделки и использования фальшивых сертификатов.Ранее в понедельник Клишас сообщил РИА Новости, что за покупку поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса можно получить до одного года лишения свободы, причем вне зависимости от того, удалось ли воспользоваться им или нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/kody-1739002130.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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