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Распространение коронавируса
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Клишас призвал обсудить ужесточение наказания за поддельный сертификат
Клишас призвал обсудить ужесточение наказания за поддельный сертификат - РИА Новости, 29.06.2021
Клишас призвал обсудить ужесточение наказания за поддельный сертификат
Вопрос о целесообразности ужесточения наказания за подделку сертификата о вакцинации от коронавируса должен обсудить новый созыв Госдумы РФ осенью, заявил РИА... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:00
2021-06-29T15:00
распространение коронавируса
татьяна кусайко
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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андрей клишас
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вопрос о целесообразности ужесточения наказания за подделку сертификата о вакцинации от коронавируса должен обсудить новый созыв Госдумы РФ осенью, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас.Ранее замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко заявила РИА Новости, что подделку медицинских документов, включая сертификаты о вакцинации, нужно приравнять к подделке паспорта с уголовной ответственностью до трех лет лишения свободы."Пока об ужесточении ответственности говорить преждевременно. Этот вопрос должна обсуждать новая Дума осенью", - сказал Клишас.По его словам, предложения сенатора Кусайко могут быть поддержаны только в том случае, если действующие сейчас нормы закона, которые устанавливают серьезную ответственность за такие правонарушения, не будут выполнять свою превентивную функцию, то есть не смогут удержать граждан от подделки и использования фальшивых сертификатов.Ранее в понедельник Клишас сообщил РИА Новости, что за покупку поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса можно получить до одного года лишения свободы, причем вне зависимости от того, удалось ли воспользоваться им или нет.
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татьяна кусайко, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей клишас, здоровье - общество, общество
Клишас призвал обсудить ужесточение наказания за поддельный сертификат
15:00 29.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ
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Клишас призвал Госдуму обсудить ужесточение наказания за поддельный сертификат

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вопрос о целесообразности ужесточения наказания за подделку сертификата о вакцинации от коронавируса должен обсудить новый созыв Госдумы РФ осенью, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
Ранее замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко заявила РИА Новости, что подделку медицинских документов, включая сертификаты о вакцинации, нужно приравнять к подделке паспорта с уголовной ответственностью до трех лет лишения свободы.
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"Пока об ужесточении ответственности говорить преждевременно. Этот вопрос должна обсуждать новая Дума осенью", - сказал Клишас.
По его словам, предложения сенатора Кусайко могут быть поддержаны только в том случае, если действующие сейчас нормы закона, которые устанавливают серьезную ответственность за такие правонарушения, не будут выполнять свою превентивную функцию, то есть не смогут удержать граждан от подделки и использования фальшивых сертификатов.
Ранее в понедельник Клишас сообщил РИА Новости, что за покупку поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса можно получить до одного года лишения свободы, причем вне зависимости от того, удалось ли воспользоваться им или нет.
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