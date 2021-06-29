https://ria.ru/20210629/kitay-1738997139.html

Ряду китайских коммунистов вручили высшие партийные ордена Первого июля

Ряду китайских коммунистов вручили высшие партийные ордена Первого июля - РИА Новости, 29.06.2021

Ряду китайских коммунистов вручили высшие партийные ордена Первого июля

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник к столетию Компартии Китая вручил ордена Первого июля отличившимся партийцам, которые внесли выдающийся вклад в развитие РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T09:04

2021-06-29T09:04

2021-06-29T09:04

си цзиньпин

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ПЕКИН, 29 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник к столетию Компартии Китая вручил ордена Первого июля отличившимся партийцам, которые внесли выдающийся вклад в развитие страны.Орден Первого июля был учрежден ЦК КПК в апреле 2016 года, он является высшей наградой партии. Орден исполнен в красном, золотом и белом цветах, содержит эмблему КПК и пятиконечную звезду.Первая в истории церемония вручения орденов Первого июля состоялась во вторник утром в Доме народных собраний в Пекине. Награды по случаю столетней годовщины Коммунистической партии Китая удостоены 29 отличившихся членов КПК, некоторые из них - почти ровесники самой партии, трое удостоены награды посмертно."Награжденные орденами Первого июля являются выдающимися представителями партии... В них воплощены высокие качества и благородный дух китайских коммунистов, которые тверды в своих убеждениях и верны основной цели, которые честно и бескорыстно служат общему делу", - заявил на церемонии Си Цзиньпин.Он указал, что награжденные орденом Первого июля – люди, вышедшие из народа, герои, которые трудились, преданно исполняя свой долг. "Своими поступками они доказали, что до тех пор, пока есть твердые идеалы и убеждения, непоколебимая воля к борьбе, непреклонность, настойчивость и смелость, любой член партии может совершать великие дела ради партии и народа в великом деле национального возрождения", - добавил председатель КНР.В этом году исполняется 100 лет со дня основания Компартии Китая, 1 июля в столице и других городах страны пройдут массовые праздничные мероприятия.

https://ria.ru/20210628/sotrudnichestvo-1738846373.html

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си цзиньпин, пекин, китай, в мире