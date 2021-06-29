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На российском ТВ в один день покажут три хита с Леонардо ДиКаприо

На российском ТВ в один день покажут три хита с Леонардо ДиКаприо - РИА Новости, 29.06.2021

На российском ТВ в один день покажут три хита с Леонардо ДиКаприо

4 июля телеканал TV1000, который входит в группу компаний Viasat, покажет три знаменитых фильма с Леонардо ДиКаприо – "Авиатор", "Отступники" и "Выживший". РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:28

2021-06-29T16:28

2021-06-29T17:40

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МОСКВА, 29 июн - ТК TV1000. 4 июля телеканал TV1000, который входит в группу компаний Viasat, покажет три знаменитых фильма с Леонардо ДиКаприо – "Авиатор", "Отступники" и "Выживший". Вспоминая эти замечательные картины великих режиссёров, вместе с телеканалом мы разбираемся, в чём уникальность этого выдающегося актёра.Леонардо ДиКаприо, в чьем характере и харизме смешались итальянские, немецкие и русские черты, начал карьеру ещё в 16 лет. Поначалу скромными ролями - в сериалах и "Зубастиках 3", но очень быстро он вышел на новый уровень. Уже 1993 году, когда парню было 18, случился настоящий прорыв – свет увидели драмы "Жизнь этого парня" и "Что гложет Гилберта Грэйпа". В первой он сыграл главную роль, а во второй разделил славу со старшим товарищем Джонни Деппом, с которым они составили блестящий молодой дуэт. Именно тогда Лео, потрясающе исполнивший роль умственно отсталого Арни, получил свои первые награды – от ассоциаций кинокритиков – и номинации крупнейших премий: "Золотого глобуса" и "Оскара" в категории "Лучший актёр второго плана". Да, с "Гилберта Грэйпа" и началась многолетняя и мучительная погоня ДиКаприо за "Оскаром", благополучно завершившаяся лишь в 2016 году. Разносторонний талант молодого актёра продолжал раскрываться и поражать: декадентствующий Артюр Рембо в "Полном затмении", нахальный малолетний ковбой в крутом вестерне "Быстрый и мёртвый", бедовый подросток Джим Кэрролл в "Дневниках баскетболиста". Последовавшие мелодрамы "Ромео + Джульетта" и – особенно – "Титаник" надолго заслонили в глазах широкой публики многогранность дара ДиКаприо, сделав его объектом воздыханий миллионов юных девушек по всему миру. Но великим артистом он, разумеется, от этого быть не перестал, продолжив играть сложнейшие и самые разные роли в лентах главных режиссёров современности: Вуди Аллена, Дэнни Бойла, Квентина Тарантино, Сэма Мэндеса, Стивена Спилберга, Ридли Скотта, Кристофера Нолана, Клинта Иствуда, Мартина Скорсезе, Алехандро Иньярриту. Три совершенно непохожих друг на друга фильма, которые предложит 4 июля вниманию телезрителей TV1000, демонстрируют – каждый по-своему – универсальный дар актёра ДиКаприо. "Авиатор" Мартина Скорсезе (2004) – подробный биографический фильм о жизни экстравагантного режиссёра, продюсера, предпринимателя, инженера, пионера авиации Гоаврда Хьюза, автора кинокартин "Лицо со шрамом" и "Ангелы ада". Лео в окружении других прекрасных актёров (Кейт Бланшетт, Кейт Бекинсэйл, Джон К. Рейли, Алек Болдуин, Джуд Лоу, Гвен Стефани, Уиллем Дефо) играет эксцентричного, но чертовски обаятельного и деятельного энтузиаста, не оставляющего себе и всем, кто с ним рядом, ни минуты покоя. Параллельно он страдает от психического расстройства, которое ставит его на грань безумия, и эти сцены – настоящая жемчужина в карьере актёра. У "Авиатора" - масса наград, включая "Оскары", BAFTA и "Золотые глобусы". ДиКаприо за свой феерический перформанс получил лишь номинацию премии Американской киноакадемии, взяв зато "Золотой глобус". "Отступники" (2006), ещё один шедевр легендарного Скорсезе, – ремейк известного гонконгского триллера "Двойная рокировка", сам по себе моментально ставший культовым. ДиКаприо и Мэтт Дэймон играют лучших выпускников полицейской академии, только, по иронии судьбы, с зеркальными миссиями: один (Дэймон) – "крот" мафии в рядах правоохранителей, другой (ДиКаприо) – агент полиции в преступном мире. Роль Лео – порядочный и честный, но вспыльчивый и несколько неуравновешенный герой, которому трудно не сочувствовать, - исполнена с должной эмоциональностью и надрывом. "Отступники" (с изумительным актёрским составом: Джек Николсон, Алек Болдуин, Марк Уолберг, Мартин Шин, Вера Фармига и другие), среди прочего, получили четыре "Оскара", в том числе – как лучший фильм. Лео вновь довольствовался номинацией, но долгожданный триумф его ожидал впереди.Зимнему вестерну Алехандро Иньярриту "Выживший" (2015) было суждено стать настоящим событием в мире кино, ведь за главную роль именно в этом фильме Леонардо ДиКаприо наконец-то получил вожделенный "Оскар" - первый в своей карьере. Кажется, за Лео во время той церемонии переживал весь мир: многие давно сходились во мнении, что актёр давно заслужил главную кинонаграду планеты, и поводов её вручить уже возникало предостаточно. С "Выжившим" справедливость всё-таки восторжествовала, и это неслучайно. Во время съёмок этой мрачной истории о выживании и мести Лео пришлось совершить настоящий подвиг: сцены борьбы с медведем, ночёвки в лошадиной туше и прочих мытарств преданного коллегами и приятелями охотника требовали невероятных усилий и мастерства. Режиссура не нуждающегося в представлениях Иньярриту, операторский гений Эммануэля Любецки, отличный второстепенный состав (Том Харди, Донал Глисон) – всё это укрепило позиции "Выжившего" при распределении премий, но без сумасшедшей игры ДиКаприо успех был бы невозможен. Программа показов картин с Леонардо ДиКаприо на TV1000 4 июля следующая: 17:25 "Авиатор"; 20:25 "Отступники"; 23:00 "Выживший"/Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы