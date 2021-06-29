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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/kamchatka-1739014208.html
На Камчатке пока не будут вводить обязательную вакцинацию от COVID-19
На Камчатке пока не будут вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021
На Камчатке пока не будут вводить обязательную вакцинацию от COVID-19
Необходимости вводить обязательную вакцинацию от коронавируса на территории Камчатского края пока нет, заявил губернатор Владимир Солодов. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:18
2021-06-29T11:18
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир солодов
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
камчатский край
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Необходимости вводить обязательную вакцинацию от коронавируса на территории Камчатского края пока нет, заявил губернатор Владимир Солодов."Я не вижу пока необходимости обязательной вакцинации, поскольку бизнес реагирует достаточно активно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Как отметил Солодов, за последнюю неделю темп вакцинации увеличился практически в два раза, и если он сохранится на таком же уровне еще в течение двух-трех месяцев, к сентябрю-октябрю регион выйдет на рекомендованные Минздравом и Роспотребнадзоров показатели.По словам губернатора, в целом ситуация в регионе напряженная. но контролируемая.Как сообщалось ранее, для въезда на полуостров туристам необходимо предоставить данные о вакцинации либо отрицательный ПЦР-тест. При этом работники, прибывающие на Камчатку на вахтовые работы, должны быть привиты в обязательном порядке.
https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1738986527.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир солодов, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), камчатский край, общество
На Камчатке пока не будут вводить обязательную вакцинацию от COVID-19
11:18 29.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский в миграционном центре в деревне Сахарово, где началась вакцинация трудовых мигрантов
Медицинский в миграционном центре в деревне Сахарово, где началась вакцинация трудовых мигрантов - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Губернатор Камчатки заявил, что в крае пока нет необходимости введения обязательной вакцинации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Необходимости вводить обязательную вакцинацию от коронавируса на территории Камчатского края пока нет, заявил губернатор Владимир Солодов.
"Я не вижу пока необходимости обязательной вакцинации, поскольку бизнес реагирует достаточно активно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Медицинский работник с ампулой вакцины - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
03:15Распространение коронавируса
Юрист: Конституция позволяет сделать вакцинацию в России обязательной
Как отметил Солодов, за последнюю неделю темп вакцинации увеличился практически в два раза, и если он сохранится на таком же уровне еще в течение двух-трех месяцев, к сентябрю-октябрю регион выйдет на рекомендованные Минздравом и Роспотребнадзоров показатели.
По словам губернатора, в целом ситуация в регионе напряженная. но контролируемая.
"У нас остается достаточно комфортный резерв коек, порядка 15-18% - свободно", - отметил он.
Как сообщалось ранее, для въезда на полуостров туристам необходимо предоставить данные о вакцинации либо отрицательный ПЦР-тест. При этом работники, прибывающие на Камчатку на вахтовые работы, должны быть привиты в обязательном порядке.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир СолодовЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Камчатский крайОбщество
 
 
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