https://ria.ru/20210629/kamchatka-1739014208.html

На Камчатке пока не будут вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

На Камчатке пока не будут вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021

На Камчатке пока не будут вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

Необходимости вводить обязательную вакцинацию от коронавируса на территории Камчатского края пока нет, заявил губернатор Владимир Солодов. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:18

2021-06-29T11:18

2021-06-29T11:18

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир солодов

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

камчатский край

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Необходимости вводить обязательную вакцинацию от коронавируса на территории Камчатского края пока нет, заявил губернатор Владимир Солодов."Я не вижу пока необходимости обязательной вакцинации, поскольку бизнес реагирует достаточно активно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Как отметил Солодов, за последнюю неделю темп вакцинации увеличился практически в два раза, и если он сохранится на таком же уровне еще в течение двух-трех месяцев, к сентябрю-октябрю регион выйдет на рекомендованные Минздравом и Роспотребнадзоров показатели.По словам губернатора, в целом ситуация в регионе напряженная. но контролируемая.Как сообщалось ранее, для въезда на полуостров туристам необходимо предоставить данные о вакцинации либо отрицательный ПЦР-тест. При этом работники, прибывающие на Камчатку на вахтовые работы, должны быть привиты в обязательном порядке.

https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1738986527.html

камчатский край

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