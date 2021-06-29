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В Бейруте избили корреспондента Sputnik
В Бейруте избили корреспондента Sputnik - РИА Новости, 29.06.2021
В Бейруте избили корреспондента Sputnik
Корреспондента российского агентства Sputnik Абеда Аль-Бай в Бейруте избили на акции сторонников движения "Фатх". РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T00:28
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БЕЙРУТ, 29 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Корреспондента российского агентства Sputnik Абеда Аль-Бай в Бейруте избили на акции сторонников движения "Фатх".Журналист снимал у посольства Палестины митинг в поддержку президента автономии Махмуда Аббаса. Также там были те, кто вышел протестовать из-за гибели активиста Низара Банната, задержанного палестинскими спецслужбами.Корреспондент начал делать видео, как группа людей избивает молодого человека, когда на заднем фоне послышались слова: "Ты для кого снимаешь?"Он отметил, что перед началом работы разговаривал с представителем движения "Фатх", представился ему и сообщил о намерении снимать происходящее, возражений не было.
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В Бейруте избили корреспондента Sputnik
00:28 29.06.2021 (обновлено: 09:49 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБейрут
Бейрут - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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В Бейруте избили корреспондента Sputnik

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БЕЙРУТ, 29 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Корреспондента российского агентства Sputnik Абеда Аль-Бай в Бейруте избили на акции сторонников движения "Фатх".
Журналист снимал у посольства Палестины митинг в поддержку президента автономии Махмуда Аббаса. Также там были те, кто вышел протестовать из-за гибели активиста Низара Банната, задержанного палестинскими спецслужбами.
Корреспондент начал делать видео, как группа людей избивает молодого человека, когда на заднем фоне послышались слова: "Ты для кого снимаешь?"

"Нападавшие пытались отобрать фотоаппарат, я закрыл его собой — и пошли удары по голове и по корпусу. Сейчас чувствую себя в порядке. Повредили глаз и руку", — рассказал Аль-Бай.

Он отметил, что перед началом работы разговаривал с представителем движения "Фатх", представился ему и сообщил о намерении снимать происходящее, возражений не было.
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