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Онлайн-конференция об открытии в Греции выставки авангардиста И. Клюна
Онлайн-конференция об открытии в Греции выставки авангардиста И. Клюна - РИА Новости, 29.06.2021
Онлайн-конференция об открытии в Греции выставки авангардиста И. Клюна
1 июля в 13:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная открытию в Греции (Салоники) выставки произведений русского авангардиста Ивана Клюна "Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы".
2021-06-29T16:52
2021-06-29T16:52
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Задать вопрос Участники:- директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;- президент Попечительского совета Фонда друзей MOMus ("Музей искусства модернизма – коллекция Костаки", Салоники, Греция) Кристина КРАСНЯНСКАЯ;- директор MOMus Мария ЦАНЦАНОГЛУ.Выставка пройдет в Салониках со 2 июля по 19 сентября 2021 года. Экспозиция отражает творческий путь русского авангардиста, живописца, скульптора, теоретика искусства и педагога, оставившего след во всех новаторских художественных направлениях своего времени, включая неоимпрессионизм, символизм, кубофутуризм и беспредметное искусство. Одновременно в Государственной Третьяковской галерее состоится выставка "Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения", 32 предмета для которой предоставил MOMus.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция об открытии в Греции выставки авангардиста И. Клюна

16:52 29.06.2021
 
Читать ria.ru в
1 июля в 13:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная открытию в Греции (Салоники) выставки произведений русского авангардиста Ивана Клюна "Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы".
Задать вопрос

Участники:
- директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;
- президент Попечительского совета Фонда друзей MOMus ("Музей искусства модернизма – коллекция Костаки", Салоники, Греция) Кристина КРАСНЯНСКАЯ;
- директор MOMus Мария ЦАНЦАНОГЛУ.

Выставка пройдет в Салониках со 2 июля по 19 сентября 2021 года. Экспозиция отражает творческий путь русского авангардиста, живописца, скульптора, теоретика искусства и педагога, оставившего след во всех новаторских художественных направлениях своего времени, включая неоимпрессионизм, символизм, кубофутуризм и беспредметное искусство. Одновременно в Государственной Третьяковской галерее состоится выставка "Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения", 32 предмета для которой предоставил MOMus.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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