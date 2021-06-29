Онлайн-конференция об открытии в Греции выставки авангардиста И. Клюна
1 июля в 13:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная открытию в Греции (Салоники) выставки произведений русского авангардиста Ивана Клюна "Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы".
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Участники:
- директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;
- президент Попечительского совета Фонда друзей MOMus ("Музей искусства модернизма – коллекция Костаки", Салоники, Греция) Кристина КРАСНЯНСКАЯ;
- директор MOMus Мария ЦАНЦАНОГЛУ.
Выставка пройдет в Салониках со 2 июля по 19 сентября 2021 года. Экспозиция отражает творческий путь русского авангардиста, живописца, скульптора, теоретика искусства и педагога, оставившего след во всех новаторских художественных направлениях своего времени, включая неоимпрессионизм, символизм, кубофутуризм и беспредметное искусство. Одновременно в Государственной Третьяковской галерее состоится выставка "Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения", 32 предмета для которой предоставил MOMus.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;
- президент Попечительского совета Фонда друзей MOMus ("Музей искусства модернизма – коллекция Костаки", Салоники, Греция) Кристина КРАСНЯНСКАЯ;
- директор MOMus Мария ЦАНЦАНОГЛУ.
Выставка пройдет в Салониках со 2 июля по 19 сентября 2021 года. Экспозиция отражает творческий путь русского авангардиста, живописца, скульптора, теоретика искусства и педагога, оставившего след во всех новаторских художественных направлениях своего времени, включая неоимпрессионизм, символизм, кубофутуризм и беспредметное искусство. Одновременно в Государственной Третьяковской галерее состоится выставка "Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения", 32 предмета для которой предоставил MOMus.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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