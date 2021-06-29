https://ria.ru/20210629/ivan-klyun-1739077999.html

Онлайн-конференция об открытии в Греции выставки авангардиста И. Клюна

Онлайн-конференция об открытии в Греции выставки авангардиста И. Клюна - РИА Новости, 29.06.2021

Онлайн-конференция об открытии в Греции выставки авангардиста И. Клюна

1 июля в 13:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная открытию в Греции (Салоники) выставки произведений русского авангардиста Ивана Клюна "Иван Клюн. Трансцендентные пейзажи. Летающие скульптуры. Световые сферы".

2021-06-29T16:52

2021-06-29T16:52

2021-06-29T16:52

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Задать вопрос Участники:- директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;- президент Попечительского совета Фонда друзей MOMus ("Музей искусства модернизма – коллекция Костаки", Салоники, Греция) Кристина КРАСНЯНСКАЯ;- директор MOMus Мария ЦАНЦАНОГЛУ.Выставка пройдет в Салониках со 2 июля по 19 сентября 2021 года. Экспозиция отражает творческий путь русского авангардиста, живописца, скульптора, теоретика искусства и педагога, оставившего след во всех новаторских художественных направлениях своего времени, включая неоимпрессионизм, символизм, кубофутуризм и беспредметное искусство. Одновременно в Государственной Третьяковской галерее состоится выставка "Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения", 32 предмета для которой предоставил MOMus.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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