Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210629/istrebitel-1739123571.html
Эксперт оценил действия российских истребителей над Черным морем
Эксперт оценил действия российских истребителей над Черным морем - РИА Новости, 30.06.2021
Эксперт оценил действия российских истребителей над Черным морем
Так называемая "имитация атак" нидерландского военного корабля Evertsen российскими истребителями к юго-востоку от Крыма в прошлый четверг была предупреждением... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-29T20:33
2021-06-30T06:18
россия
су-24м
черное море
нато
нидерланды
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739096902_0:103:977:653_1920x0_80_0_0_7173d9756fd3bb78e92ba52e63763e3b.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Так называемая "имитация атак" нидерландского военного корабля Evertsen российскими истребителями к юго-востоку от Крыма в прошлый четверг была предупреждением после инцидента с британским кораблем Defender, считает международный арбитр ООН по морскому праву, доктор юридических наук, член российской Ассоциации международного права Владимир Котляр.Во вторник минобороны Нидерландов обвинило Россию в нарушении права на свободное пользование открытого моря из-за "небезопасной ситуации для корабля голландского ВМФ в Черном море", которую российские истребители создали 24 июня, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма.По данным оборонного ведомства Нидерландов, российские истребители несколько часов "имитировали атаки", "пролетали опасно низко и близко" к кораблю Evertsen. Нидерландское минобороны также утверждает, что российские истребители "были оснащены бомбами и так называемыми ракетами класса "воздух-поверхность", предназначенными для поражения цели с воздуха.По мнению специалиста по морскому праву Владимира Котляра, действия России были легитимными и являлись предупреждением после инцидента с британским кораблем Defender."Если капитан голландского корабля хочет спокойно дожить до старости, пусть он как следует подумает, перед тем как идти по тому же пути, что и Defender. Британский корабль слегка поволновался, но его пропустили, потому что это был первый такой случай, России не хотелось начинать с серьезных мер по применению силы, а в следующий раз если кто-нибудь пойдет по его пути, то пусть сначала подумает", - заявил эксперт в беседе с РИА Новости.На прошлой неделе в Черном море уже произошел инцидент, связанный с кораблем страны НАТО. Британский эсминец Defender 23 июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.По словам Котляра, "право на пользование открытого моря", на которое ссылается в своем обвинении голландская сторона, в данной ситуации неприменимо, так как "это территориальные воды - зона суверенитета России". "Если кто-то не обращает внимания, пытается туда полезть, они крепко получат. Если дали дойти до конца живыми кораблю Defender, то только потому, что это был первый случай, не хотели сразу (применять силу)", - сказал Котляр.Он также добавил, что Россия может перейти к более решительным действиям в случае, если подобные инциденты будут повторяться, что послужит очередным поводом для критики России со стороны государств-членов НАТО."Если не будут слушать, они получат. И Запад это прекрасно понимает, может, им этого хочется, чтобы получить новый повод обрушить на Россию свой гнев", - пояснил эксперт.
https://ria.ru/20210629/general-1739115401.html
https://ria.ru/20210628/flot-1738942127.html
россия
черное море
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739096902_167:120:877:653_1920x0_80_0_0_eb4e1446ceaf45787c448926282e2ac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, су-24м, черное море, нато, нидерланды, в мире
Эксперт оценил действия российских истребителей над Черным морем
20:33 29.06.2021 (обновлено: 06:18 30.06.2021)
 
© Фото : Ministerie van DefensieРоссийский истребитель рядом с голландским военным кораблем Zr.Ms. Evertsen в Черном море
Российский истребитель рядом с голландским военным кораблем Zr.Ms. Evertsen в Черном море - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : Ministerie van Defensie

Эксперт назвал "имитацию атак" голландского корабля российским истребителем предупреждением

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Так называемая "имитация атак" нидерландского военного корабля Evertsen российскими истребителями к юго-востоку от Крыма в прошлый четверг была предупреждением после инцидента с британским кораблем Defender, считает международный арбитр ООН по морскому праву, доктор юридических наук, член российской Ассоциации международного права Владимир Котляр.
Во вторник минобороны Нидерландов обвинило Россию в нарушении права на свободное пользование открытого моря из-за "небезопасной ситуации для корабля голландского ВМФ в Черном море", которую российские истребители создали 24 июня, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма.
По данным оборонного ведомства Нидерландов, российские истребители несколько часов "имитировали атаки", "пролетали опасно низко и близко" к кораблю Evertsen. Нидерландское минобороны также утверждает, что российские истребители "были оснащены бомбами и так называемыми ракетами класса "воздух-поверхность", предназначенными для поражения цели с воздуха.
По мнению специалиста по морскому праву Владимира Котляра, действия России были легитимными и являлись предупреждением после инцидента с британским кораблем Defender.
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
Вчера, 19:51
Украинский генерал допустил проход кораблей НАТО у Крыма
"Если капитан голландского корабля хочет спокойно дожить до старости, пусть он как следует подумает, перед тем как идти по тому же пути, что и Defender. Британский корабль слегка поволновался, но его пропустили, потому что это был первый такой случай, России не хотелось начинать с серьезных мер по применению силы, а в следующий раз если кто-нибудь пойдет по его пути, то пусть сначала подумает", - заявил эксперт в беседе с РИА Новости.
На прошлой неделе в Черном море уже произошел инцидент, связанный с кораблем страны НАТО. Британский эсминец Defender 23 июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
По словам Котляра, "право на пользование открытого моря", на которое ссылается в своем обвинении голландская сторона, в данной ситуации неприменимо, так как "это территориальные воды - зона суверенитета России". "Если кто-то не обращает внимания, пытается туда полезть, они крепко получат. Если дали дойти до конца живыми кораблю Defender, то только потому, что это был первый случай, не хотели сразу (применять силу)", - сказал Котляр.
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 17:53
Россия контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze
Он также добавил, что Россия может перейти к более решительным действиям в случае, если подобные инциденты будут повторяться, что послужит очередным поводом для критики России со стороны государств-членов НАТО.
"Если не будут слушать, они получат. И Запад это прекрасно понимает, может, им этого хочется, чтобы получить новый повод обрушить на Россию свой гнев", - пояснил эксперт.
 
РоссияСу-24МЧерное мореНАТОНидерландыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В ГИБДД заявили о резком снижении числа ДТП с пьяными водителями
08:15Генпрокурор Чехии, споривший из-за дела Врбетице, ушел в отставку
08:15Гватемала попросила вернуть деньги за "Спутник V" из-за задержки поставок
08:07Таксистам с опытом менее трех лет могут запретить использовать агрегаторы
08:02В Москве в среду ожидается небольшой дождь
08:00В странах, победивших коронавирус, новая беда. И более заразная
07:45При ракетном ударе по силам США в Сирии были повреждены два здания
07:45Историк Алексей Юдин: Евросоюз забыл о своей христианской основе
07:34Ватиканист рассказал о процедуре канонизации одного из основателей ЕС
07:17В ГД предложили давать командировочные в валюте страны, куда едет человек
07:12Мединский дал совет "мракобесам", говорящим о "чипировании" вакцинами
07:09В Ростовской области три человека пострадали в ДТП
06:54Названа причина смерти детей, чьи тела нашли на реке в Приморье
06:51Эксперты назвали страхи начинающих водителей
06:37В США осудили россиянина, незаконно пересекшего границу с Мексикой
06:20В Киеве обвинили Германию и Францию в "удушении" Украины
06:16Актриса пожаловалась на "ад" в украинских поездах
06:07Эксперты предостерегли от покупки фальшивых QR-кодов
05:44Археологи нашли "вызывающий дрожь" древний артефакт
05:40В Колумбии протестующие забросали камнями автомобиль министра транспорта
Лента новостейМолния