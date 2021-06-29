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Эксперт оценил действия российских истребителей над Черным морем

Эксперт оценил действия российских истребителей над Черным морем - РИА Новости, 30.06.2021

Эксперт оценил действия российских истребителей над Черным морем

Так называемая "имитация атак" нидерландского военного корабля Evertsen российскими истребителями к юго-востоку от Крыма в прошлый четверг была предупреждением... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-29T20:33

2021-06-29T20:33

2021-06-30T06:18

россия

су-24м

черное море

нато

нидерланды

в мире

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Так называемая "имитация атак" нидерландского военного корабля Evertsen российскими истребителями к юго-востоку от Крыма в прошлый четверг была предупреждением после инцидента с британским кораблем Defender, считает международный арбитр ООН по морскому праву, доктор юридических наук, член российской Ассоциации международного права Владимир Котляр.Во вторник минобороны Нидерландов обвинило Россию в нарушении права на свободное пользование открытого моря из-за "небезопасной ситуации для корабля голландского ВМФ в Черном море", которую российские истребители создали 24 июня, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма.По данным оборонного ведомства Нидерландов, российские истребители несколько часов "имитировали атаки", "пролетали опасно низко и близко" к кораблю Evertsen. Нидерландское минобороны также утверждает, что российские истребители "были оснащены бомбами и так называемыми ракетами класса "воздух-поверхность", предназначенными для поражения цели с воздуха.По мнению специалиста по морскому праву Владимира Котляра, действия России были легитимными и являлись предупреждением после инцидента с британским кораблем Defender."Если капитан голландского корабля хочет спокойно дожить до старости, пусть он как следует подумает, перед тем как идти по тому же пути, что и Defender. Британский корабль слегка поволновался, но его пропустили, потому что это был первый такой случай, России не хотелось начинать с серьезных мер по применению силы, а в следующий раз если кто-нибудь пойдет по его пути, то пусть сначала подумает", - заявил эксперт в беседе с РИА Новости.На прошлой неделе в Черном море уже произошел инцидент, связанный с кораблем страны НАТО. Британский эсминец Defender 23 июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.По словам Котляра, "право на пользование открытого моря", на которое ссылается в своем обвинении голландская сторона, в данной ситуации неприменимо, так как "это территориальные воды - зона суверенитета России". "Если кто-то не обращает внимания, пытается туда полезть, они крепко получат. Если дали дойти до конца живыми кораблю Defender, то только потому, что это был первый случай, не хотели сразу (применять силу)", - сказал Котляр.Он также добавил, что Россия может перейти к более решительным действиям в случае, если подобные инциденты будут повторяться, что послужит очередным поводом для критики России со стороны государств-членов НАТО."Если не будут слушать, они получат. И Запад это прекрасно понимает, может, им этого хочется, чтобы получить новый повод обрушить на Россию свой гнев", - пояснил эксперт.

https://ria.ru/20210629/general-1739115401.html

https://ria.ru/20210628/flot-1738942127.html

россия

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, су-24м, черное море, нато, нидерланды, в мире