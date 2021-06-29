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В Минске заявили, что ICAO представит доклад по Ryanair 13 сентября
В Минске заявили, что ICAO представит доклад по Ryanair 13 сентября - РИА Новости, 29.06.2021
В Минске заявили, что ICAO представит доклад по Ryanair 13 сентября
Авиационные власти Белоруссии сообщили, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) представит 13 сентября доклад по инциденту с экстренной... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T17:37
2021-06-29T17:55
роман протасевич
евросоюз
вильнюс
в мире
ryanair
минск
белоруссия
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МИНСК, 29 июн – РИА Новости. Авиационные власти Белоруссии сообщили, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) представит 13 сентября доклад по инциденту с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщает агентство Белта.Ранее пресс-служба минтранса Литвы сообщила, что ИКАО продлила расследование экстренной посадки самолета Ryanair в Минске до сентября, заявив, что для завершения расследования потребуется больше времени, поскольку необходимо собрать дополнительную информацию от государств и организаций, "связанных" с инцидентом."По итогам заседания Совета ИКАО было принято решение продолжить расследование с целью установления фактов и представить доклад 13 сентября", - сообщило агентство со ссылкой на информацию департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС также запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.
https://radiosputnik.ria.ru/20210625/samolet-1738671811.html
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роман протасевич, евросоюз, вильнюс, в мире, ryanair, минск, белоруссия
В Минске заявили, что ICAO представит доклад по Ryanair 13 сентября
17:37 29.06.2021 (обновлено: 17:55 29.06.2021)
 
CC BY 2.0 / Radek Szuban / Ryanair Boeing 737Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Кракова, Польша
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Кракова, Польша - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
CC BY 2.0 / Radek Szuban / Ryanair Boeing 737

В Минске заявили, что ICAO представит доклад по ситуации с Ryanair 13 сентября

Читать ria.ru в
МИНСК, 29 июн – РИА Новости. Авиационные власти Белоруссии сообщили, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) представит 13 сентября доклад по инциденту с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщает агентство Белта.
Ранее пресс-служба минтранса Литвы сообщила, что ИКАО продлила расследование экстренной посадки самолета Ryanair в Минске до сентября, заявив, что для завершения расследования потребуется больше времени, поскольку необходимо собрать дополнительную информацию от государств и организаций, "связанных" с инцидентом.
Пресс-конференция по ситуации с Ryanair в Минске - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 19:35В мире
ИКАО создала комиссию по расследованию посадки самолета Ryanair в Минске
"По итогам заседания Совета ИКАО было принято решение продолжить расследование с целью установления фактов и представить доклад 13 сентября", - сообщило агентство со ссылкой на информацию департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС также запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Кракова, Польша - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 16:33В мире
Белоруссия получила промежуточный доклад ИКАО об инциденте с Ryanair
 
Роман ПротасевичЕвросоюзВильнюсВ миреRyanairМинскБелоруссия
 
 
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