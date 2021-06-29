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В Минске заявили, что ICAO представит доклад по Ryanair 13 сентября

В Минске заявили, что ICAO представит доклад по Ryanair 13 сентября - РИА Новости, 29.06.2021

В Минске заявили, что ICAO представит доклад по Ryanair 13 сентября

Авиационные власти Белоруссии сообщили, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) представит 13 сентября доклад по инциденту с экстренной... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T17:37

2021-06-29T17:37

2021-06-29T17:55

роман протасевич

евросоюз

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минск

белоруссия

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МИНСК, 29 июн – РИА Новости. Авиационные власти Белоруссии сообщили, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) представит 13 сентября доклад по инциденту с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщает агентство Белта.Ранее пресс-служба минтранса Литвы сообщила, что ИКАО продлила расследование экстренной посадки самолета Ryanair в Минске до сентября, заявив, что для завершения расследования потребуется больше времени, поскольку необходимо собрать дополнительную информацию от государств и организаций, "связанных" с инцидентом."По итогам заседания Совета ИКАО было принято решение продолжить расследование с целью установления фактов и представить доклад 13 сентября", - сообщило агентство со ссылкой на информацию департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС также запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/samolet-1738671811.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210624/belorussiya-1738460734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман протасевич, евросоюз, вильнюс, в мире, ryanair, минск, белоруссия