Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210629/gosuslugi-1738996716.html
В Москве стало проще подать онлайн-заявление на регистрацию брака
В Москве стало проще подать онлайн-заявление на регистрацию брака - РИА Новости, 29.06.2021
В Москве стало проще подать онлайн-заявление на регистрацию брака
Подать заявление на регистрацию брака в Москве через портал госуслуг теперь может один заявитель, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T08:57
2021-06-29T08:57
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149931/94/1499319408_0:122:1300:853_1920x0_80_0_0_4e771586514032e320479a5afea01d8e.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Подать заявление на регистрацию брака в Москве через портал госуслуг теперь может один заявитель, сообщается на сайте мэра столицы."Подать заявление на регистрацию брака через единый портал госуслуг стало проще. Одному заявителю нужно заполнить данные обоих будущих супругов, а второму останется только принять приглашение и оплатить госпошлину", - говорится в сообщении.Отмечается, что для подачи заявления онлайн необходимо внести данные паспортов, СНИЛС и документов о расторжении брака, если жених или невеста ранее уже в нем состояли. Затем предлагается выбрать место регистрации, дату и время. После этого время на выбранной площадке автоматически бронируется, а второму заявителю на электронную почту направляется приглашение, на которое нужно ответить в течение суток."В приглашении будет ссылка, перейдя по которой второй заявитель должен подтвердить свои персональные данные. Затем ему предложат оплатить госпошлину - 245 рублей (с 30-процентной скидкой при подаче онлайн (стандартная госпошлина - 350 рублей). После оплаты в статусе заявления должно быть указано, что финальное бронирование подтверждено на выбранную дату", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что с начала 2021 года в столице подано более 50 тысяч заявлений о заключении брака, 45% из них - онлайн.
https://radiosputnik.ria.ru/20210519/zags-1732954903.html
https://ria.ru/20210616/gosduma-1737190717.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149931/94/1499319408_0:0:1300:975_1920x0_80_0_0_ad7cbf0c27abc11b961deaeb4450d29a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, общество
В Москве стало проще подать онлайн-заявление на регистрацию брака
08:57 29.06.2021
 
© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости

Подать заявление на регистрацию брака в Москве через госуслуги теперь может один заявитель

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Подать заявление на регистрацию брака в Москве через портал госуслуг теперь может один заявитель, сообщается на сайте мэра столицы.
"Подать заявление на регистрацию брака через единый портал госуслуг стало проще. Одному заявителю нужно заполнить данные обоих будущих супругов, а второму останется только принять приглашение и оплатить госпошлину", - говорится в сообщении.
Формальная запись «несходство характеров», предлагаемая в ЗАГСе, включает в себя целый спектр разнообразных причин: наиболее частыми становятся алкоголизм, агрессивное поведение мужа и измены. - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 14:03В России
В России могут отказаться от бумажных свидетельств о регистрации брака
Отмечается, что для подачи заявления онлайн необходимо внести данные паспортов, СНИЛС и документов о расторжении брака, если жених или невеста ранее уже в нем состояли. Затем предлагается выбрать место регистрации, дату и время. После этого время на выбранной площадке автоматически бронируется, а второму заявителю на электронную почту направляется приглашение, на которое нужно ответить в течение суток.
"В приглашении будет ссылка, перейдя по которой второй заявитель должен подтвердить свои персональные данные. Затем ему предложат оплатить госпошлину - 245 рублей (с 30-процентной скидкой при подаче онлайн (стандартная госпошлина - 350 рублей). После оплаты в статусе заявления должно быть указано, что финальное бронирование подтверждено на выбранную дату", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что с начала 2021 года в столице подано более 50 тысяч заявлений о заключении брака, 45% из них - онлайн.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 11:38
Госдума разрешила регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
 
МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:37Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни
16:35Мишустин поручил контролировать наличие вакцины от COVID-19 в регионах
16:35Работу системы по выдаче сертификатов для вакцинированных восстановили
16:35Врач предположил, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
16:33Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий
16:31В России зафиксировали новый штамм коронавируса "дельта-плюс"
16:31На диспансеризацию переболевших COVID-19 направят дополнительные средства
16:30Прокуратура признала нежелательной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.
16:29Россия находится в неблагоприятной эпидситуации, заявила Голикова
16:28В Минобороны рассказали об учениях в Средиземном море
16:22Мурашко рассказал о надзоре за применением "Спутник Лайт"
16:22Собянин оценил ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
16:20Первым компонентом от коронавируса привили 23 миллиона россиян
16:18Мурашко назвал регионы с высокими темпами вакцинации от коронавируса
16:18Мурашко рассказал, сколько доз вакцин распределили по России
16:17Над странами Балтии начались учения ВВС НАТО
16:16Собянин завил о росте числа смертей от COVID-19 в московских клиниках
16:14Вдова бизнесмена Бурлакова попросила родственников не мешать похоронам
16:14Собянин рассказал о большом числе новых случаев заболевания COVID-19
16:14Регионам направят 8,5 миллиарда рублей на отпускные медработникам
Лента новостейМолния