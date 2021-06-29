https://ria.ru/20210629/gosuslugi-1738996716.html

В Москве стало проще подать онлайн-заявление на регистрацию брака

В Москве стало проще подать онлайн-заявление на регистрацию брака - РИА Новости, 29.06.2021

В Москве стало проще подать онлайн-заявление на регистрацию брака

Подать заявление на регистрацию брака в Москве через портал госуслуг теперь может один заявитель, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T08:57

2021-06-29T08:57

2021-06-29T08:57

москва

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Подать заявление на регистрацию брака в Москве через портал госуслуг теперь может один заявитель, сообщается на сайте мэра столицы."Подать заявление на регистрацию брака через единый портал госуслуг стало проще. Одному заявителю нужно заполнить данные обоих будущих супругов, а второму останется только принять приглашение и оплатить госпошлину", - говорится в сообщении.Отмечается, что для подачи заявления онлайн необходимо внести данные паспортов, СНИЛС и документов о расторжении брака, если жених или невеста ранее уже в нем состояли. Затем предлагается выбрать место регистрации, дату и время. После этого время на выбранной площадке автоматически бронируется, а второму заявителю на электронную почту направляется приглашение, на которое нужно ответить в течение суток."В приглашении будет ссылка, перейдя по которой второй заявитель должен подтвердить свои персональные данные. Затем ему предложат оплатить госпошлину - 245 рублей (с 30-процентной скидкой при подаче онлайн (стандартная госпошлина - 350 рублей). После оплаты в статусе заявления должно быть указано, что финальное бронирование подтверждено на выбранную дату", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что с начала 2021 года в столице подано более 50 тысяч заявлений о заключении брака, 45% из них - онлайн.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/zags-1732954903.html

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москва, общество