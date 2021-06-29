https://ria.ru/20210629/golikova-1739077241.html

Голикова: проводить вакцинацию надо без учета гуморального иммунитета

Голикова: проводить вакцинацию надо без учета гуморального иммунитета - РИА Новости, 29.06.2021

Голикова: проводить вакцинацию надо без учета гуморального иммунитета

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что проводить вакцинацию от коронавируса надо без учета гуморального иммунитета. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:47

2021-06-29T16:47

2021-06-29T18:00

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что проводить вакцинацию от коронавируса надо без учета гуморального иммунитета."Проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции нужно без необходимости изучения и учета данных гуморального иммунитета", - сказала Голикова на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.По ее словам, по заключениям специалистов, имеющиеся сейчас тест-системы для определения клеточного иммунитета не могут использоваться в широком обороте из-за отсутствия достоверных данных по интерпретации результатов исследования.

https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739069573.html

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2021

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