Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/golikova-1739077241.html
Голикова: проводить вакцинацию надо без учета гуморального иммунитета
Голикова: проводить вакцинацию надо без учета гуморального иммунитета - РИА Новости, 29.06.2021
Голикова: проводить вакцинацию надо без учета гуморального иммунитета
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что проводить вакцинацию от коронавируса надо без учета гуморального иммунитета. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:47
2021-06-29T18:00
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738921609_0:14:1600:914_1920x0_80_0_0_f2c41f8dc7e432338c7de76313a0d4b3.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что проводить вакцинацию от коронавируса надо без учета гуморального иммунитета."Проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции нужно без необходимости изучения и учета данных гуморального иммунитета", - сказала Голикова на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.По ее словам, по заключениям специалистов, имеющиеся сейчас тест-системы для определения клеточного иммунитета не могут использоваться в широком обороте из-за отсутствия достоверных данных по интерпретации результатов исследования.
https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739069573.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738921609_177:0:1600:1067_1920x0_80_0_0_36ad9653fec63177346a0bd6317c0cf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
Голикова: проводить вакцинацию надо без учета гуморального иммунитета
16:47 29.06.2021 (обновлено: 18:00 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время вакцинации трудовых мигрантов в миграционном центре в деревне Сахарово
Медицинский работник во время вакцинации трудовых мигрантов в миграционном центре в деревне Сахарово - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк

Голикова заявила, что проводить вакцинацию от COVID-19 надо без учета гуморального иммунитета

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что проводить вакцинацию от коронавируса надо без учета гуморального иммунитета.
"Проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции нужно без необходимости изучения и учета данных гуморального иммунитета", - сказала Голикова на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По ее словам, по заключениям специалистов, имеющиеся сейчас тест-системы для определения клеточного иммунитета не могут использоваться в широком обороте из-за отсутствия достоверных данных по интерпретации результатов исследования.
Прививочный кабинет в ГУМе - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
Вчера, 16:18Распространение коронавируса
Мурашко назвал регионы с высокими темпами вакцинации от коронавируса
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В ГИБДД заявили о резком снижении числа ДТП с пьяными водителями
08:15Генпрокурор Чехии, споривший из-за дела Врбетице, ушел в отставку
08:15Гватемала попросила вернуть деньги за "Спутник V" из-за задержки поставок
08:07Таксистам с опытом менее трех лет могут запретить использовать агрегаторы
08:02В Москве в среду ожидается небольшой дождь
08:00В странах, победивших коронавирус, новая беда. И более заразная
07:45При ракетном ударе по силам США в Сирии были повреждены два здания
07:45Историк Алексей Юдин: Евросоюз забыл о своей христианской основе
07:34Ватиканист рассказал о процедуре канонизации одного из основателей ЕС
07:17В ГД предложили давать командировочные в валюте страны, куда едет человек
07:12Мединский дал совет "мракобесам", говорящим о "чипировании" вакцинами
07:09В Ростовской области три человека пострадали в ДТП
06:54Названа причина смерти детей, чьи тела нашли на реке в Приморье
06:51Эксперты назвали страхи начинающих водителей
06:37В США осудили россиянина, незаконно пересекшего границу с Мексикой
06:20В Киеве обвинили Германию и Францию в "удушении" Украины
06:16Актриса пожаловалась на "ад" в украинских поездах
06:07Эксперты предостерегли от покупки фальшивых QR-кодов
05:44Археологи нашли "вызывающий дрожь" древний артефакт
05:40В Колумбии протестующие забросали камнями автомобиль министра транспорта
Лента новостейМолния