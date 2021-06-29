https://ria.ru/20210629/golikova-1739077241.html
Голикова: проводить вакцинацию надо без учета гуморального иммунитета
Голикова: проводить вакцинацию надо без учета гуморального иммунитета - РИА Новости, 29.06.2021
Голикова: проводить вакцинацию надо без учета гуморального иммунитета
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что проводить вакцинацию от коронавируса надо без учета гуморального иммунитета. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:47
2021-06-29T16:47
2021-06-29T18:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что проводить вакцинацию от коронавируса надо без учета гуморального иммунитета."Проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции нужно без необходимости изучения и учета данных гуморального иммунитета", - сказала Голикова на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.По ее словам, по заключениям специалистов, имеющиеся сейчас тест-системы для определения клеточного иммунитета не могут использоваться в широком обороте из-за отсутствия достоверных данных по интерпретации результатов исследования.
https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739069573.html
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Голикова: проводить вакцинацию надо без учета гуморального иммунитета
16:47 29.06.2021 (обновлено: 18:00 29.06.2021)
Голикова заявила, что проводить вакцинацию от COVID-19 надо без учета гуморального иммунитета