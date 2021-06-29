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Пьяный иркутянин устроил гонки с полицией, думая, что он в видеоигре
Пьяный иркутянин устроил гонки с полицией, думая, что он в видеоигре - РИА Новости, 29.06.2021
Пьяный иркутянин устроил гонки с полицией, думая, что он в видеоигре
Пьяный водитель в Иркутске рассказал патрульным после задержания, что уходя от полицейской погони, действовал, как персонаж популярной компьютерной игры,... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:50
2021-06-29T15:50
2021-06-29T15:50
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иркутская область
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ИРКУТСК, 29 июн – РИА Новости. Пьяный водитель в Иркутске рассказал патрульным после задержания, что уходя от полицейской погони, действовал, как персонаж популярной компьютерной игры, сообщает ГУМВД Приангарья на странице "ВКонтакте".Двигаясь по трассе Р258 "Байкал", сотрудники полиции обратили внимание на отечественный автомобиль, который ехал с включенными аварийными сигналами. На требование инспекторов остановиться водитель прибывал скорость и попытался скрыться. Создавая аварийные ситуации, он выезжал на полосу встречного движения, обочину и съезжал на примыкающие дороги. В Иркутске к преследованию нарушителя присоединились еще два экипажа отдельного батальона ДПС. Продолжая совершать опасные маневры, водитель неоднократно выезжал наперерез транспортному потоку. В центре города легковушка свернула во двор, пробила металлическое ограждение, упала с возвышенности и врезалась в забор. Из машины выскочили двое мужчин и попытались убежать, но были задержаны полицейскими. Выяснилось, что за рулем машины находился 26-летний нетрезвый иркутянин, не имеющий водительских прав."В патрульном автомобиле водитель отказался от освидетельствования, а также подтвердил, что осознавал опасность своих действий. С его слов, произошедшее напомнило ему популярную компьютерную игру, поклонником которой он является", - говорится в сообщении.Сотрудниками полиции составлены административные протоколы об отказе от медосвидетельствования, отсутствии водительских прав, о невыполнении требований об остановке и отсутствии регистрации автомобиля.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гумвд, авто, иркутская область, происшествия
Пьяный иркутянин устроил гонки с полицией, думая, что он в видеоигре
Пьяный водитель в Иркутске представил себя в видеоигре и устроил гонки с полицейскими
ИРКУТСК, 29 июн – РИА Новости.
Пьяный водитель в Иркутске
рассказал патрульным после задержания, что уходя от полицейской погони, действовал, как персонаж популярной компьютерной игры, сообщает ГУМВД
Приангарья на странице "ВКонтакте".
Двигаясь по трассе Р258 "Байкал", сотрудники полиции обратили внимание на отечественный автомобиль, который ехал с включенными аварийными сигналами. На требование инспекторов остановиться водитель прибывал скорость и попытался скрыться. Создавая аварийные ситуации, он выезжал на полосу встречного движения, обочину и съезжал на примыкающие дороги. В Иркутске к преследованию нарушителя присоединились еще два экипажа отдельного батальона ДПС. Продолжая совершать опасные маневры, водитель неоднократно выезжал наперерез транспортному потоку. В центре города легковушка свернула во двор, пробила металлическое ограждение, упала с возвышенности и врезалась в забор. Из машины выскочили двое мужчин и попытались убежать, но были задержаны полицейскими. Выяснилось, что за рулем машины находился 26-летний нетрезвый иркутянин, не имеющий водительских прав.
"В патрульном автомобиле водитель отказался от освидетельствования, а также подтвердил, что осознавал опасность своих действий. С его слов, произошедшее напомнило ему популярную компьютерную игру, поклонником которой он является", - говорится в сообщении.
Сотрудниками полиции составлены административные протоколы об отказе от медосвидетельствования, отсутствии водительских прав, о невыполнении требований об остановке и отсутствии регистрации автомобиля.