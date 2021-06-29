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В МО станет легче размещать дачи и гаражи на приаэродромных территориях
В МО станет легче размещать дачи и гаражи на приаэродромных территориях - РИА Новости, 29.06.2021
В МО станет легче размещать дачи и гаражи на приаэродромных территориях
В Московской области с 1 июля не потребуется согласовывать размещение гаражей и садовых домов на приаэродромных территориях. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T18:07
2021-06-29T18:07
2021-06-29T18:07
новости подмосковья
владислав гордиенко
московская область (подмосковье)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Московской области с 1 июля не потребуется согласовывать размещение гаражей и садовых домов на приаэродромных территориях. Об этом сообщил телеканал "360".Перемены касаются гаражей для ведения личного хозяйства, индивидуальных жилых построек и садовых домов. У них должен быть именно такой вид разрешенного использования.На приаэродромных территориях Шереметьево и Внуково не потребуется согласование Центрального МТУ "Росавиации". При этом обязательным остается санитарно-эпидемическое заключение от Роспотребнадзора.Согласование в приаэродромных территориях остальных аэродромов остается без изменений до момента установления аэродромами 1–7-й подзон или 1–6-й подзон.
московская область (подмосковье)
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владислав гордиенко, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт)