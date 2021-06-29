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https://ria.ru/20210629/garazhi-1739095878.html
В МО станет легче размещать дачи и гаражи на приаэродромных территориях
В МО станет легче размещать дачи и гаражи на приаэродромных территориях - РИА Новости, 29.06.2021
В МО станет легче размещать дачи и гаражи на приаэродромных территориях
В Московской области с 1 июля не потребуется согласовывать размещение гаражей и садовых домов на приаэродромных территориях. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T18:07
2021-06-29T18:07
новости подмосковья
владислав гордиенко
московская область (подмосковье)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Московской области с 1 июля не потребуется согласовывать размещение гаражей и садовых домов на приаэродромных территориях. Об этом сообщил телеканал "360".Перемены касаются гаражей для ведения личного хозяйства, индивидуальных жилых построек и садовых домов. У них должен быть именно такой вид разрешенного использования.На приаэродромных территориях Шереметьево и Внуково не потребуется согласование Центрального МТУ "Росавиации". При этом обязательным остается санитарно-эпидемическое заключение от Роспотребнадзора.Согласование в приаэродромных территориях остальных аэродромов остается без изменений до момента установления аэродромами 1–7-й подзон или 1–6-й подзон.
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владислав гордиенко, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт)

В МО станет легче размещать дачи и гаражи на приаэродромных территориях

18:07 29.06.2021
 
© Илья ПиталевЧастные дома в Московской области
Частные дома в Московской области
© Илья Питалев
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Московской области с 1 июля не потребуется согласовывать размещение гаражей и садовых домов на приаэродромных территориях. Об этом сообщил телеканал "360".

"Изменения избавят от получения согласований более 11 тысяч заявителей, среди которых 95% – заявления для объектов ИЖС", – уточнил министр по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Перемены касаются гаражей для ведения личного хозяйства, индивидуальных жилых построек и садовых домов. У них должен быть именно такой вид разрешенного использования.
На приаэродромных территориях Шереметьево и Внуково не потребуется согласование Центрального МТУ "Росавиации". При этом обязательным остается санитарно-эпидемическое заключение от Роспотребнадзора.
Согласование в приаэродромных территориях остальных аэродромов остается без изменений до момента установления аэродромами 1–7-й подзон или 1–6-й подзон.
 
Новости ПодмосковьяВладислав ГордиенкоМосковская область (Подмосковье)Шереметьево (аэропорт)
 
 
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