https://ria.ru/20210629/garazhi-1739095878.html

В МО станет легче размещать дачи и гаражи на приаэродромных территориях

В МО станет легче размещать дачи и гаражи на приаэродромных территориях - РИА Новости, 29.06.2021

В МО станет легче размещать дачи и гаражи на приаэродромных территориях

В Московской области с 1 июля не потребуется согласовывать размещение гаражей и садовых домов на приаэродромных территориях. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T18:07

2021-06-29T18:07

2021-06-29T18:07

новости подмосковья

владислав гордиенко

московская область (подмосковье)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Московской области с 1 июля не потребуется согласовывать размещение гаражей и садовых домов на приаэродромных территориях. Об этом сообщил телеканал "360".Перемены касаются гаражей для ведения личного хозяйства, индивидуальных жилых построек и садовых домов. У них должен быть именно такой вид разрешенного использования.На приаэродромных территориях Шереметьево и Внуково не потребуется согласование Центрального МТУ "Росавиации". При этом обязательным остается санитарно-эпидемическое заключение от Роспотребнадзора.Согласование в приаэродромных территориях остальных аэродромов остается без изменений до момента установления аэродромами 1–7-й подзон или 1–6-й подзон.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав гордиенко, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт)