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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210629/gabriadze-1738953862.html
Знаешь, мама, он здесь был. Импрессионист из Тбилиси Резо Габриадзе
Знаешь, мама, он здесь был. Импрессионист из Тбилиси Резо Габриадзе - РИА Новости, 29.06.2021
Знаешь, мама, он здесь был. Импрессионист из Тбилиси Резо Габриадзе
Есть люди, которые создают не просто литературные или кинопроизведения. Они придумывают язык, а мы с вами потом на нем говорим. Именно это и сделал Резо... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T08:00
2021-06-29T08:00
культура
театр
кино и сериалы
георгий данелия
тбилисский театр марионеток
резо габриадзе
тбилиси
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Есть люди, которые создают не просто литературные или кинопроизведения. Они придумывают язык, а мы с вами потом на нем говорим. Именно это и сделал Резо Габриадзе — сочинил наше современное общее наречие. Сами того не ведая, мы думаем цитатами из Габриадзе. Удивительно, но факт. О недавно ушедшем мастере, которому сегодня исполнилось бы 85 лет, — в материале РИА Новости.Его стихия — образ: и визуальный, и словесный, но неизменно точный и ясный. Сочетание картинки и звука, оживающих вместе, — это, пожалуй, главное для художника. Но Габриадзе был еще и невероятным лириком, причем лиризм его восходит к каким-то совершенным и запредельным образцам.Он умел видеть сложное в простом, выстраивая из обычной, по сути, бытовой истории ярчайший по силе коллаж образов, слов, цитат, настроений, который мгновенно завладевал зрителем.Конечно же, представить нашу жизнь без "Не горюй!", "Мимино" и "Кин-дза-дза!" — сценарных шедевров Габриадзе, рожденных в тандеме с верным другом и соратником Георгием Данелией, совершенно невозможно.Поставьте простой эксперимент — попробуйте сутки говорить только цитатами из этих трех фильмов. Поверьте, у вас получится: во-первых, вы помните их посекундно, а во-вторых, язык героев одновременно и прост, и точен.Вот это чувство языка, связанное и с духом, и с настроением, — то, что Габриадзе освоил на каком-то божественном, метафизическом уровне. Фантазия переплетается с реальностью, и простая история, начинавшаяся как устный рассказ, вдруг обрастает фантастическими подробностями, смешными нелепицами и разверзается круговоротом совершенно непредсказуемых и невероятных событий.Откуда у него такое чувство истории? Да оттуда, из детства, из грузинских дворов и компаний, где начинает рассказывать один, а второй уже подхватил: "Как, ты что, забыл? Все же было совсем не так!" А вот уже и третий рассказчик подключается. И у каждого свои подробности, особенности, язык, многоголосие — шумное, протяжное и певучее, как грузинская песня.Талант Габриадзе — сродни античным сказителям: он не просто придумывал истории, он их воспевал, оживлял, наполняя новыми смыслами, казалось бы, совершенно обыденные вещи.Как в финале первой серии "Кин-дза-дза!": инопланетными артефактами с легкостью могли оказаться колокольчик от донки и осколок кавказской керамики — да такого хлама в любом сарае полно, вот только по велению мастера будничное становится магическим. И попробуйте опровергните, что это все нашли не на затерянной планете Плюк!Ровно на этих принципах простого и земного волшебства Габриадзе строит свой театр марионеток. Как человек становится в некий момент марионеткой высших сил, так и простенькие куклы Габриадзе, ведомые рукой невидимого артиста, вдруг выплескивают на зрителя истории такой глубины и мощи, что замирает сердце и слезы наворачиваются на глаза. Габриадзе говорил с публикой о вечном так, что становилось понятно все и всем.Его чудесный театр в центре Тбилиси — уютное зданьице с башенками и лесенками, где смешались и национальные мотивы, и какие-то всем понятные сказочные образы — всегда открыт для чуткого зрителя. И к Габриадзе приезжала его публика со всего мира, на спектакли Театра марионеток билеты практически не достать.Он в итоге отказался от привычных детских или развлекательных историй, оставив в репертуаре четыре мощные притчи, каждая из которых не просто шедевр, а фактически — учебник жизни.Трагическая "Песнь о Волге", ставшая "Сталинградом", — лучший спектакль Габриадзе (а может быть, и лучший кукольный спектакль всех времен и народов): история войны, где переплелись судьбы не только людей, но и вообще всех живых существ. От крохотного муравьишки до коня Алеши, который пытается найти подругу — лошадку Наташу. И война становится не просто вселенской трагедией, а персональной историей всего живого, индивидуальной трагедией. Без обиняков, без сантиментов — но на разрыв сердца.Или "Рамона" — история о любви двух паровозов, где через эстетику цирка (Габриадзе обожал цирковое искусство как один из видов театра, непосредственно взаимодействующий со зрителем на уровне самой мощной эмоции) вдруг объяснялось все, что можно сказать о романтике как таковой. Где чувство сильнее страсти, а доброта и сердечность — важнее всего.Или спектакль "Осень моей весны", словно перекликающийся с мультфильмом "Знаешь, мама, где я был?", последним творением Габриадзе, созданным в соавторстве с сыном Леваном. Вроде бы детские фантазии и воспоминания, которые складываются и в историю страны, и в одну персональную жизнь — самого Габриадзе, который вдруг разрастается до целой Вселенной, и рассказ о его жизни — как учебник, вмещающий в себя чуть ли не все главные события ХХ века.При этом он с потрясающей легкостью втравливался в любые художественные авантюры. Чего стоит, например, памятник Чижику-пыжику на Фонтанке, мгновенно ставший одной из достопримечательностей Петербурга. А всего-то — крохотная бронзовая птичка, сидящая под мостиком.В этом Габриадзе был сродни французским мастерам площадного искусства, знаменитым цирковым артистам, импрессионистам — делать акт творчества из всего, что подворачивается под руку, лишь бы искренне, лишь бы светло и лишь бы легко. И этот свет он нес в каждом поступке и каждой новой придумке, которых у него, казалось, бесконечное множество.Резо Габриадзе успел удивительно много — хотя на самом деле так мало: всего несколько десятков спектаклей и фильмов! Но самим пребыванием в нашей жизни, на этой планете, на этой земле он давал нам невероятную силу. Силу любви, силу духа, силу добра — немного наивного, но такого бескомпромиссного и точного, стопроцентно искреннего.Он ушел, чуть-чуть не дожив до 85-летия, — а вот счастья, радости и светлых слез оставил нам еще на века. Это, пожалуй, и есть самая главная магия настоящего волшебника Резо Габриадзе.
https://ria.ru/20210614/sokurov-1736557003.html
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театр, кино и сериалы, георгий данелия, тбилисский театр марионеток, резо габриадзе, тбилиси

Знаешь, мама, он здесь был. Импрессионист из Тбилиси Резо Габриадзе

08:00 29.06.2021
 
© РИА Новости / Рухкян / Перейти в фотобанкГрузинский сценарист, режиссер, драматург, художник, скульптор и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Леванович Габриадзе.
Грузинский сценарист, режиссер, драматург, художник, скульптор и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Леванович Габриадзе. - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Рухкян
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Есть люди, которые создают не просто литературные или кинопроизведения. Они придумывают язык, а мы с вами потом на нем говорим. Именно это и сделал Резо Габриадзе — сочинил наше современное общее наречие. Сами того не ведая, мы думаем цитатами из Габриадзе. Удивительно, но факт. О недавно ушедшем мастере, которому сегодня исполнилось бы 85 лет, — в материале РИА Новости.
Его стихия — образ: и визуальный, и словесный, но неизменно точный и ясный. Сочетание картинки и звука, оживающих вместе, — это, пожалуй, главное для художника. Но Габриадзе был еще и невероятным лириком, причем лиризм его восходит к каким-то совершенным и запредельным образцам.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосетители на открытии мультимедийного проекта Резо Габриадзе "Необыкновенная выставка" в Красном зале Музея Москвы
Посетители на открытии мультимедийного проекта Резо Габриадзе Необыкновенная выставка в Красном зале Музея Москвы. - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Посетители на открытии мультимедийного проекта Резо Габриадзе "Необыкновенная выставка" в Красном зале Музея Москвы
Он умел видеть сложное в простом, выстраивая из обычной, по сути, бытовой истории ярчайший по силе коллаж образов, слов, цитат, настроений, который мгновенно завладевал зрителем.
Конечно же, представить нашу жизнь без "Не горюй!", "Мимино" и "Кин-дза-дза!" — сценарных шедевров Габриадзе, рожденных в тандеме с верным другом и соратником Георгием Данелией, совершенно невозможно.
Поставьте простой эксперимент — попробуйте сутки говорить только цитатами из этих трех фильмов. Поверьте, у вас получится: во-первых, вы помните их посекундно, а во-вторых, язык героев одновременно и прост, и точен.
© Киностудия "Мосфильм" (1977)Кадр из фильма "Мимино"(1977)
Кадр из фильма Мимино(1977)
1 из 8
Кадр из фильма "Мимино"(1977)
© Киностудия "Мосфильм" (1977)
Кадр из фильма "Мимино"
Кадр из фильма Мимино
2 из 8
Кадр из фильма "Мимино"
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Группа создателей фильма "Мимино" (СССР), удостоенного золотого приза жюри конкурса художественных фильмов, на Х Московском кинофестивале. Слева направо: артист Вахтанг Кикабидзе, сценарист Виктория Токарева, артист Фрунзе Мкртчян, режиссер и сценарист Георгий Данелия, сценарист Реваз Габриадзе

Создатели фильма Мимино
3 из 8

Группа создателей фильма "Мимино" (СССР), удостоенного золотого приза жюри конкурса художественных фильмов, на Х Московском кинофестивале. Слева направо: артист Вахтанг Кикабидзе, сценарист Виктория Токарева, артист Фрунзе Мкртчян, режиссер и сценарист Георгий Данелия, сценарист Реваз Габриадзе

© РИА Новости / Галина Кмит
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Заслуженный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в роли Мимино на съемках художественного фильма "Мимино" режиссера Георгия Данелии

На съемках художественного фильма «Мимино»
4 из 8

Заслуженный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в роли Мимино на съемках художественного фильма "Мимино" режиссера Георгия Данелии

© РИА Новости
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Вахтанг Кикабидзе (в центре) и Софико Чиаурели (справа) в сцене из фильма Георгия Данелии "Не горюй!"

Актеры В. Кикабидзе и С.Чиаурели в фильме Г. Данелии Не горюй
5 из 8

Вахтанг Кикабидзе (в центре) и Софико Чиаурели (справа) в сцене из фильма Георгия Данелии "Не горюй!"

© РИА Новости
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Актер Вахтанг Кикабидзе (в центре) в эпизоде из фильма Георгия Данелии "Не горюй!"

Актер В. Кикабидзе в фильме Не горюй!
6 из 8

Актер Вахтанг Кикабидзе (в центре) в эпизоде из фильма Георгия Данелии "Не горюй!"

© РИА Новости
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© Мосфильм (1986)Кадр из фильма "Кин-дза-дза!"
Кадр из фильма Кин-дза-дза!
7 из 8
Кадр из фильма "Кин-дза-дза!"
© Мосфильм (1986)

Фрагмент фильма "Кин-дза-дза!"

Кадр из фильма Кин-дза-дза
8 из 8

Фрагмент фильма "Кин-дза-дза!"

1 из 8
Кадр из фильма "Мимино"(1977)
© Киностудия "Мосфильм" (1977)
2 из 8
Кадр из фильма "Мимино"
3 из 8

Группа создателей фильма "Мимино" (СССР), удостоенного золотого приза жюри конкурса художественных фильмов, на Х Московском кинофестивале. Слева направо: артист Вахтанг Кикабидзе, сценарист Виктория Токарева, артист Фрунзе Мкртчян, режиссер и сценарист Георгий Данелия, сценарист Реваз Габриадзе

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
4 из 8

Заслуженный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в роли Мимино на съемках художественного фильма "Мимино" режиссера Георгия Данелии

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 8

Вахтанг Кикабидзе (в центре) и Софико Чиаурели (справа) в сцене из фильма Георгия Данелии "Не горюй!"

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 8

Актер Вахтанг Кикабидзе (в центре) в эпизоде из фильма Георгия Данелии "Не горюй!"

© РИА Новости
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7 из 8
Кадр из фильма "Кин-дза-дза!"
© Мосфильм (1986)
8 из 8

Фрагмент фильма "Кин-дза-дза!"

Вот это чувство языка, связанное и с духом, и с настроением, — то, что Габриадзе освоил на каком-то божественном, метафизическом уровне. Фантазия переплетается с реальностью, и простая история, начинавшаяся как устный рассказ, вдруг обрастает фантастическими подробностями, смешными нелепицами и разверзается круговоротом совершенно непредсказуемых и невероятных событий.
Откуда у него такое чувство истории? Да оттуда, из детства, из грузинских дворов и компаний, где начинает рассказывать один, а второй уже подхватил: "Как, ты что, забыл? Все же было совсем не так!" А вот уже и третий рассказчик подключается. И у каждого свои подробности, особенности, язык, многоголосие — шумное, протяжное и певучее, как грузинская песня.
Талант Габриадзе — сродни античным сказителям: он не просто придумывал истории, он их воспевал, оживлял, наполняя новыми смыслами, казалось бы, совершенно обыденные вещи.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкРезо Леванович Габриадзе, драматург, режиссер, художник, скульптор, лауреат Государственной премии СССР (1989)
Резо Леванович Габриадзе, драматург, режиссер, художник, скульптор, лауреат Государственной премии СССР (1989 г.). - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Резо Леванович Габриадзе, драматург, режиссер, художник, скульптор, лауреат Государственной премии СССР (1989)
Как в финале первой серии "Кин-дза-дза!": инопланетными артефактами с легкостью могли оказаться колокольчик от донки и осколок кавказской керамики — да такого хлама в любом сарае полно, вот только по велению мастера будничное становится магическим. И попробуйте опровергните, что это все нашли не на затерянной планете Плюк!
Ровно на этих принципах простого и земного волшебства Габриадзе строит свой театр марионеток. Как человек становится в некий момент марионеткой высших сил, так и простенькие куклы Габриадзе, ведомые рукой невидимого артиста, вдруг выплескивают на зрителя истории такой глубины и мощи, что замирает сердце и слезы наворачиваются на глаза. Габриадзе говорил с публикой о вечном так, что становилось понятно все и всем.
© РИА Новости / Юлия ПетровичТеатр марионеток Резо Габриадзе
Театр марионеток Резо Габриадзе - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Юлия Петрович
Театр марионеток Резо Габриадзе
Его чудесный театр в центре Тбилиси — уютное зданьице с башенками и лесенками, где смешались и национальные мотивы, и какие-то всем понятные сказочные образы — всегда открыт для чуткого зрителя. И к Габриадзе приезжала его публика со всего мира, на спектакли Театра марионеток билеты практически не достать.
Он в итоге отказался от привычных детских или развлекательных историй, оставив в репертуаре четыре мощные притчи, каждая из которых не просто шедевр, а фактически — учебник жизни.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе

Спектакль "Сталинград" Театра марионеток Резо Габриадзе

Спектакль Сталинград Театра марионеток Резо Габриадзе
1 из 4

Спектакль "Сталинград" Театра марионеток Резо Габриадзе

© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе

Спектакль "Сталинград" Театра марионеток

Спектакль Сталинград Театра марионеток Резо Габриадзе
2 из 4

Спектакль "Сталинград" Театра марионеток

© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе

Спектакль "Сталинград"

Спектакль Сталинград Театра марионеток Резо Габриадзе
3 из 4

Спектакль "Сталинград"

© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе

Эскиз к спектаклю "Сталинград" Театра марионеток Резо Габриадзе

Эскиз к спектаклю Сталинград Театра марионеток Резо Габриадзе
4 из 4

Эскиз к спектаклю "Сталинград" Театра марионеток Резо Габриадзе

© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
1 из 4

Спектакль "Сталинград" Театра марионеток Резо Габриадзе

© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
2 из 4

Спектакль "Сталинград" Театра марионеток

© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
3 из 4

Спектакль "Сталинград"

© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
4 из 4

Эскиз к спектаклю "Сталинград" Театра марионеток Резо Габриадзе

© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
Трагическая "Песнь о Волге", ставшая "Сталинградом", — лучший спектакль Габриадзе (а может быть, и лучший кукольный спектакль всех времен и народов): история войны, где переплелись судьбы не только людей, но и вообще всех живых существ. От крохотного муравьишки до коня Алеши, который пытается найти подругу — лошадку Наташу. И война становится не просто вселенской трагедией, а персональной историей всего живого, индивидуальной трагедией. Без обиняков, без сантиментов — но на разрыв сердца.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе

Спектакль "Рамона" Театра марионеток Резо Габриадзе

Спектакль Рамона Театра марионеток Резо Габриадзе
1 из 4

Спектакль "Рамона" Театра марионеток Резо Габриадзе

© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе

Спектакль "Рамона"

Спектакль Рамона Театра марионеток Резо Габриадзе
2 из 4

Спектакль "Рамона"

© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Рамона" Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе в театре "Студия театрального искусства" в Москве

Предпремьерный прогон спектакля Рамона театра Резо Габриадзе
3 из 4

Сцена из спектакля "Рамона" Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе в театре "Студия театрального искусства" в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Рамона" Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе

Сцена из спектакля Рамона Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе
4 из 4

Сцена из спектакля "Рамона" Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
1 из 4

Спектакль "Рамона" Театра марионеток Резо Габриадзе

© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
2 из 4

Спектакль "Рамона"

© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
3 из 4

Сцена из спектакля "Рамона" Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе в театре "Студия театрального искусства" в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
4 из 4

Сцена из спектакля "Рамона" Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Или "Рамона" — история о любви двух паровозов, где через эстетику цирка (Габриадзе обожал цирковое искусство как один из видов театра, непосредственно взаимодействующий со зрителем на уровне самой мощной эмоции) вдруг объяснялось все, что можно сказать о романтике как таковой. Где чувство сильнее страсти, а доброта и сердечность — важнее всего.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе

Спектакль "Осень моей весны" Театра марионеток Резо Габриадзе

Спектакль Осень моей весны Театра марионеток Резо Габриадзе
1 из 3

Спектакль "Осень моей весны" Театра марионеток Резо Габриадзе

© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе

Спектакль "Осень моей весны"

Спектакль Осень моей весны Театра марионеток Резо Габриадзе
2 из 3

Спектакль "Осень моей весны"

© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе

Эскиз к спектаклю "Осень моей весны" Театра марионеток Резо Габриадзе

Эскиз к спектаклю Осень моей весны Театра марионеток Резо Габриадзе
3 из 3

Эскиз к спектаклю "Осень моей весны" Театра марионеток Резо Габриадзе

© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
1 из 3

Спектакль "Осень моей весны" Театра марионеток Резо Габриадзе

© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
2 из 3

Спектакль "Осень моей весны"

© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
3 из 3

Эскиз к спектаклю "Осень моей весны" Театра марионеток Резо Габриадзе

© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
Или спектакль "Осень моей весны", словно перекликающийся с мультфильмом "Знаешь, мама, где я был?", последним творением Габриадзе, созданным в соавторстве с сыном Леваном. Вроде бы детские фантазии и воспоминания, которые складываются и в историю страны, и в одну персональную жизнь — самого Габриадзе, который вдруг разрастается до целой Вселенной, и рассказ о его жизни — как учебник, вмещающий в себя чуть ли не все главные события ХХ века.
При этом он с потрясающей легкостью втравливался в любые художественные авантюры. Чего стоит, например, памятник Чижику-пыжику на Фонтанке, мгновенно ставший одной из достопримечательностей Петербурга. А всего-то — крохотная бронзовая птичка, сидящая под мостиком.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На выставке "Резо Габриадзе. Живопись, графика, скульптура" в ГМИИ имени А. С. Пушкина

Открытие выставки Резо Габриадзе. Живопись, графика, скульптура
1 из 5

На выставке "Резо Габриадзе. Живопись, графика, скульптура" в ГМИИ имени А. С. Пушкина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© ГМИИ им. Пушкина

"Пушкин. Игра в английскую чугунку". Резо Габриадзе

Пушкин. Игра в английскую чугунку. Резо Габриадзе
2 из 5

"Пушкин. Игра в английскую чугунку". Резо Габриадзе

© ГМИИ им. Пушкина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Посетители на открытии выставки "Резо Габриадзе. Живопись, графика, скульптура"

Открытие выставки Резо Габриадзе. Живопись, графика, скульптура
3 из 5

Посетители на открытии выставки "Резо Габриадзе. Живопись, графика, скульптура"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Посетительница на открытии выставки "Резо Габриадзе. Живопись, графика, скульптура" в ГМИИ имени А. С. Пушкина

Посетительница на открытии выставки Резо Габриадзе. Живопись, графика, скульптура в ГМИИ имени А.С.Пушкина
4 из 5

Посетительница на открытии выставки "Резо Габриадзе. Живопись, графика, скульптура" в ГМИИ имени А. С. Пушкина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанк

Памятник Чижику-пыжику на Фонтанке в Санкт-Петербурге

Памятник Чижику-Пыжику на Фонтанке в Санкт-Петербурге
5 из 5

Памятник Чижику-пыжику на Фонтанке в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Вадим Жернов
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1 из 5

На выставке "Резо Габриадзе. Живопись, графика, скульптура" в ГМИИ имени А. С. Пушкина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 5

"Пушкин. Игра в английскую чугунку". Резо Габриадзе

© ГМИИ им. Пушкина
3 из 5

Посетители на открытии выставки "Резо Габриадзе. Живопись, графика, скульптура"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 5

Посетительница на открытии выставки "Резо Габриадзе. Живопись, графика, скульптура" в ГМИИ имени А. С. Пушкина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
5 из 5

Памятник Чижику-пыжику на Фонтанке в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
В этом Габриадзе был сродни французским мастерам площадного искусства, знаменитым цирковым артистам, импрессионистам — делать акт творчества из всего, что подворачивается под руку, лишь бы искренне, лишь бы светло и лишь бы легко. И этот свет он нес в каждом поступке и каждой новой придумке, которых у него, казалось, бесконечное множество.
Резо Габриадзе успел удивительно много — хотя на самом деле так мало: всего несколько десятков спектаклей и фильмов! Но самим пребыванием в нашей жизни, на этой планете, на этой земле он давал нам невероятную силу. Силу любви, силу духа, силу добра — немного наивного, но такого бескомпромиссного и точного, стопроцентно искреннего.
© Фото предоставлено компанией BazelevsРезо и Лео Габриадзе
Резо и Лео Габриадзе
© Фото предоставлено компанией Bazelevs
Резо и Лео Габриадзе
Он ушел, чуть-чуть не дожив до 85-летия, — а вот счастья, радости и светлых слез оставил нам еще на века. Это, пожалуй, и есть самая главная магия настоящего волшебника Резо Габриадзе.
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