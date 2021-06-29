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Врач предположил, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
Врач предположил, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021
Врач предположил, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
Иммунитет к коронавирусу не формируется за один день, ближайших полутора месяцев не хватит, чтобы взять эпидемиологический процесс под контроль с учетом... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:35
2021-06-29T16:35
2021-06-29T16:35
распространение коронавируса
евгений тимаков
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здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу не формируется за один день, ближайших полутора месяцев не хватит, чтобы взять эпидемиологический процесс под контроль с учетом нежелания многих вакцинироваться, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что несмотря на улучшение ситуации с вакцинацией в РФ, уровня в 60% вакцинированных к осени добиться не удастся, сроки будут сдвигаться."Формирование иммунитета - это не дело одного дня. Минимум полтора месяца нужно. То есть временные факторы, факторы желания делать прививку, все в совокупности нас в ближайшие полтора месяца не спасут, чтобы мы контролировали эпидпроцесс", - сказал Тимаков РИА Новости.Своевременному достижению уровня вакцинированных от коронавируса в 60% препятствует также негативное отношение части граждан к иммунизации, считает он."Когда будет достигнуто 60%, неизвестно, потому что у нас до сих пор население не понимает, для чего нужна вакцинация. Многие относятся к этому негативно, агрессивно, а так как сейчас вакцинация стала "добровольно-принудительной" для определенных граждан, люди, естественно, еще больше проявляют свой негативизм к этому процессу", - сказал Тимаков.Еще одним препятствием для иммунизации населения, по словам эксперта, является нехватка вакцины в ряде регионов.
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
Врач предположил, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
Инфекционист считает, что за полтора месяца не удастся взять эпидемию под контроль
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Иммунитет к коронавирусу
не формируется за один день, ближайших полутора месяцев не хватит, чтобы взять эпидемиологический процесс под контроль с учетом нежелания многих вакцинироваться, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков
.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
сообщил, что несмотря на улучшение ситуации с вакцинацией в РФ, уровня в 60% вакцинированных к осени добиться не удастся, сроки будут сдвигаться.
"Формирование иммунитета - это не дело одного дня. Минимум полтора месяца нужно. То есть временные факторы, факторы желания делать прививку, все в совокупности нас в ближайшие полтора месяца не спасут, чтобы мы контролировали эпидпроцесс", - сказал Тимаков РИА Новости.
Своевременному достижению уровня вакцинированных от коронавируса в 60% препятствует также негативное отношение части граждан к иммунизации, считает он.
"Когда будет достигнуто 60%, неизвестно, потому что у нас до сих пор население не понимает, для чего нужна вакцинация. Многие относятся к этому негативно, агрессивно, а так как сейчас вакцинация стала "добровольно-принудительной" для определенных граждан, люди, естественно, еще больше проявляют свой негативизм к этому процессу", - сказал Тимаков.
Еще одним препятствием для иммунизации населения, по словам эксперта, является нехватка вакцины в ряде регионов.