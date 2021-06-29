https://ria.ru/20210629/epidemiya-1739070492.html

Врач предположил, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19

Врач предположил, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021

Врач предположил, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19

Иммунитет к коронавирусу не формируется за один день, ближайших полутора месяцев не хватит, чтобы взять эпидемиологический процесс под контроль с учетом... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:35

2021-06-29T16:35

2021-06-29T16:35

распространение коронавируса

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу не формируется за один день, ближайших полутора месяцев не хватит, чтобы взять эпидемиологический процесс под контроль с учетом нежелания многих вакцинироваться, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что несмотря на улучшение ситуации с вакцинацией в РФ, уровня в 60% вакцинированных к осени добиться не удастся, сроки будут сдвигаться."Формирование иммунитета - это не дело одного дня. Минимум полтора месяца нужно. То есть временные факторы, факторы желания делать прививку, все в совокупности нас в ближайшие полтора месяца не спасут, чтобы мы контролировали эпидпроцесс", - сказал Тимаков РИА Новости.Своевременному достижению уровня вакцинированных от коронавируса в 60% препятствует также негативное отношение части граждан к иммунизации, считает он."Когда будет достигнуто 60%, неизвестно, потому что у нас до сих пор население не понимает, для чего нужна вакцинация. Многие относятся к этому негативно, агрессивно, а так как сейчас вакцинация стала "добровольно-принудительной" для определенных граждан, люди, естественно, еще больше проявляют свой негативизм к этому процессу", - сказал Тимаков.Еще одним препятствием для иммунизации населения, по словам эксперта, является нехватка вакцины в ряде регионов.

https://ria.ru/20210629/shtamm-1739055323.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество